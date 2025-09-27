ETV Bharat / state

पर्यटन दिवस आज: टूरिस्ट हब बना बनारस, 8 महीने में 14 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंचे, यूनेस्को की लिस्ट में 3 धरोहरें

वाराणसी: वाराणसी में दिन प्रति दिन आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है. बीते साल 2024 में काशी में 12 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए थे. 2025 में यह संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई है. बीते 8 महीने में काशी में 14 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आ चुके हैं. जिससे काशी में पर्यटकों का रिकॉर्ड टूट गया है. पर्यटन के कारोबार को भी अच्छा मुनाफा हो रहा है. संभावना जताई जा रही है कि देव दीपावली पर यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ेगा.



बता दें कि हर साल 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है. जिसका मुख्य उद्देश्य अलग-अलग पर्यटन के स्थान को प्रमोट करना है. उनकी अहमियत को बताना है. ऐसे में बात यदि धर्म नगरी काशी की करें तो वर्तमान में यह विश्व का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन चुका है. इसने न सिर्फ पर्यटन के लिहाज से कई रिकॉर्ड तोड़े हैं, बल्कि यहां दिन प्रतिदिन आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है. यदि बीते कुछ सालों के आंकड़े को देखें तो काशी में विश्वनाथ धाम बनने के बाद पर्यटकों का आंकड़ा लगातार आसमान छू रहा है. इस साल 2025 भी अब तक 14 करोड़ से ज्यादा लोग काशी आ चुके हैं. यहां के अलग-अलग स्थान का दीदार कर चुके है.



8 महीने में 14 करोड़ पर्यटक पहुंचे काशी: इस बारे में संयुक्त निदेशक पर्यटन दिनेश कुमार की माने तो उनका कहना है कि पर्यटन के लिहाज से बनारस की बात करें तो यह देश का एक बड़ा पर्यटन केंद्र बन चुका है. 8 महीने में 14 करोड़ से ज्यादा यात्री यहां आए है. बड़ी बात यह है कि यहां मौजूद तीन धरोहरों को यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल किया गया है.

वाराणसी में रिलिजियस टूरिज्म के साथ पॉलिटिकल टूरिज्म, वाटर टूरिज्म, मेडिटेशन टूरिज्का भी क्रेज बहुत तेजी से बढ़ा है. यही है कि लोग बनारस को अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन में सबसे पहले रखते हैं.



वाराणसी टूरिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मेहता ने बताया कि बनारस में पर्यटन कारोबार बहुत तेजी से बढ़ा है. विश्वनाथ धाम बनने के बाद करोड़ों की संख्या में पर्यटकों का आगमन हुआ है. जिसने बनारस को हजारों करोड़ों का मुनाफा दिया है. प्रति व्यक्ति 2000 भी खर्च रखते हैं तो लगभग अरबों का करोबार बनारस को बीते 8 महीने में मिल चुका है. वाराणसी में लगभग 1000 से ज्यादा पीजी होटल गेस्ट हाउस है. यह हैंडीक्राफ्ट जीआई उत्पाद का हब है.



यूनेस्को धरोहर में बनारस के 4 विरासत: उन्होंने बताया कि वाराणसी की चार विरासत यूनेस्को के धरोहर में शामिल है. ये यूपी का इकलौता ऐसा शहर माना जाता है. जिसके 5 विरासतों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है. इसमें सारनाथ, बनारस के रिवर फ्रंट यहां के घाट, यहां की विश्व प्रसिद्ध रामलीला और बुनाई का क्लस्टर विश्व धरोहर की विरासत की सूची में मौजूद है.



एक नजर आंकड़ों पर: बताते चले कि वाराणसी में 2019 में लगभग 68 लाख पर्यटक काशी आए थे. वहीं कोरोना के बाद 2021 में पर्यटकों की संख्या लगभग 30 लाख थी. 2022 में आंकड़ा बढ़ा और लगभग 7 करोड़ से ज्यादा पर्यटक काशी पहुंचे थे. 2023 में साढ़े 8 करोड़ से ज्यादा लोग काशी आए थे. 2024 में सभी रिकॉर्ड टूटा और लगभग 11 करोड़ पर्यटक बनारस आए. उत्तर प्रदेश में भी 2023 24 में 48 करोड़ से अधिक पर्यटक आए थे. 2024 में संख्या बढ़कर 65 करोड़ हो गई.

