इस तीन मंजिला लग्जरी क्रूज से करिए बनारस से प्रयागराज तक का सफर; जिम, स्पा, रेस्टोरेंट जैसी लग्जरी सुविधाएं - LUXURY CRUISE IN BANARAS

इस तीन मंजिला लग्जरी क्रूज से करिए बनारस से प्रयागराज तक सफर ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 28, 2025 at 9:33 AM IST | Updated : July 28, 2025 at 9:43 AM IST 3 Min Read

वाराणसी : बनारस वैश्विक पटल पर पर्यटन के एक बड़े हब के रूप में विकसित हो रहा है. पर्यटन को जीवन देने का काम करती हैं मां गंगा. बनारस में गंगा की लहरों पर तैरते क्रूज पर्यटन को चार चांद लगा रहे हैं. अभी तक 6 क्रूज चलते थे. अब काशी से चुनार, प्रयागराज का सफर कराने के लिए एक और क्रूज जल्द ही पहुंचने वाला है. नया क्रूज गंगोत्री तीन मंजिला है और इसमें 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं हैं. लग्जरी सुविधाओं से युक्त यह क्रूज पर्यटकों के लिए नया आकर्षण होगा. इस तीन मंजिला लग्जरी क्रूज से करिए बनारस से प्रयागराज तक सफर (Video Credit; ETV BHARAT) तीन मंजिला क्रूज की खासियत : खासियत की बात करें तो एमवी गंगोत्री की कुल लंबाई 52 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर है. नदी में यह 1.45 मीटर की गहराई तक सफर करने में सक्षम होगा. इसके साथ ही 24 कमरों के साथ तीन मंजिला है. इसमें 48 लोग एक साथ रह सकते हैं. इसके साथ ही लंच, डायनिंग एरिया को खूबसूरत बनाया गया है.एसी कमरों में बड़ी खिड़कियां लगाई गई हैं, जो पर्यटकों को घाटों की खूबसूरती दिखाएंगी. पर्यटक गंगा में डॉल्फिन व अन्य खूबसूरत दृश्य भी देख सकेंगे. इस क्रूज में पर्यटक 3 से लेकर के 6 दिन की बुकिंग कर सकते हैं.यह बनारस से शुरू होकर प्रयागराज तक जाएगी. बुकिंग ऑनलाइन इसके वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

लग्जरी सुविधाओं से युक्त गंगोत्री क्रूज (Photo Credit; ETV Bharat) ये मिलेंगी सुविधाएं: क्रूज संचालक जयंत बताते हैं कि तीन मंजुला क्रूज में जिम, स्पा, रेस्टोरेंट, सन डेक जैसी तमाम लग्जरी सुविधाएं मौजूद हैं. यह लहरों पर तैरते हुए पर्यटकों को होटल जैसी सुविधा देगा. क्रूज की डिजाइन और निर्माण इस तरीके से किया गया है कि सैलानी गंगा के किनारे बसे घाट मंदिर और प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद ले सकें. उन्होंने बताया कि इसका संचालन वाराणसी के रविदास घाट से किया जाएगा, यहां से पर्यटक गाजीपुर, मिर्जापुर, चुनार किला, विंध्याचल और प्रयाग की जल यात्रा का आनंद लेंगे. 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह चलेगा, जिसमें एक बार में 200 यात्रियों के बैठने की सुविधा होगी. इसमें रहने वाले यात्रियों को भक्ति संगीत, योग, बनारसी खानपान, हेरिटेज व्याख्यान, घाटों के भ्रमण के साथ अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद मिलेगा. लग्जरी सुविधाओं से युक्त गंगोत्री क्रूज. (Photo Credit; ETV Bharat) 7 क्रूज वाला शहर बना बनारस: गौरतलब हो कि बनारस में गंगा में पहले से 6 क्रूज का संचालन किया जाता है. इनमें गंगा विलास और बंगाल गंगा यहां से पर्यटकों को बंगाल की खाड़ी तक का सफर कराते हैं. साथ ही आधुनिक सुविधाएं देते हैं. इसमें 15 से लेकर के 60 दिन तक का सफर होता है. इस क्रम में काशी को एक नया गंगोत्री क्रूज मिलने जा रहा है, जो कोलकाता के शिपयार्ड से जल के रास्ते होते हुए आगामी 1 से 2 दिनों में बनारस पहुंच जाएगा. फिर यात्रियों को पांच सितारा होटल की न सिर्फ सुविधा देगा बल्कि उन्हें एक अलग रोमांच का अहसास कराएगा. अभी तक इसके पैकेज की घोषणा नहीं की गई है. लग्जरी सुविधाओं से युक्त गंगोत्री क्रूज. (Photo Credit; ETV Bharat)

