वाराणसी कैंटोनमेंट एरिया के रेस्टोरेंट में रखे गैस सिलिंडरों में धमाका, भीषण आग से आसपास की कई दुकानें जलीं

बिजली के शार्ट सर्किट से हुआ हादसा. लगभग आधा दर्जन वाहन भी जले. हालांकि जन हानि की सूचना नहीं.

वाराणसी में अग्निकांड.
वाराणसी में अग्निकांड. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 9:42 AM IST

2 Min Read
वाराणसी : कैंट थाना क्षेत्र के कैंटोनमेंट एरिया में सोमवार सुबह एक नॉनवेज रेस्टोरेंट में आग लग गई. रेस्टोरेंट में रखे करीब छह गैस सिलिंडरों में विस्फोट की वजह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. इससे आग भड़क कर आसपास की दुकानों में फैल गई. सूचना पर पहुंचीं फायर ब्रिगेड की लगभग आधा-दर्जन गाड़ियों की मदद से आग बुझाई जा सकी. आग का रूप विकराल होने से बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी.

वाराणसी कैंटोनमेंट एरिया में अग्निकांड. (Video Credit : ETV Bharat)

कैंट इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि थाने के बगल में स्थित सदर बाजार में कई चिकन रेस्टोरेंट हैं. प्राथमिक जांच में पता चला है कि बिजली के शार्ट सर्किट की वजह से सोमवार सुबह लगभग समय 6 बजे एक रेस्टोरेंट में आग लग गई. रेस्टोरेंट में रखे गैस सिलिंडरों में विस्फोट के बाद आग भड़कने से आसपास की कई दुकानों में आग लग गई. जिससे अफरातफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. तत्काल 3 फायर टेंडर को बुलाकर आग बुझा ली गई. आग से कोई जन हानि नहीं हुई है. हालांकि अग्निकांड में लगभग आधा दर्जन वाहन जल गए हैं.

कैंट इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा के मुताबिक दुकानों में रखे करीब आधा दर्जन गैस सिलिंडर धमाके के साथ फट गए थे, जिससे आग भयावह हो गई थी. हालांकि, फायर और पुलिस टीम की मुस्तैदी से बड़ा हादसा टल गया. आग बुझाने में फायरकर्मी शिवशंकर यादव, मंजीत सिंह, चालक अरविंद त्रिपाठी, सुभाष साहनी, रतन, राजकुमार, तारिक, दिनेश प्रसाद, विनय सिंह और रमेश राय आदि का सराहनीय सहयोग रहा.

