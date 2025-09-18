ETV Bharat / state

बनारस का M.A. पास किसान; अमरूद के फल-पौधे और पत्तियां बेचकर हर साल कमा रहे 50-60 लाख रुपये, जानिए बागवानी का मुनाफे वाला तरीका

यदि खेती स्मार्ट तरीके से की जाए तो किसानों का जीवन बदल सकता है. कुछ ऐसा ही बनारस के इस किसान ने कर दिखाया है..

वाराणसी के शैलेंद्र सिंह 14 एकड़ में लगाए हैं अमरूद के बगीचे. (Etv Bharat)
September 18, 2025

8 Min Read
वाराणसीः ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिकतकर युवा पढ़ाई खत्म होते ही शहर की तरफ नौकरी और व्यवसाय के लिए भागने लगते हैं. लेकिन वाराणसी के एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो पढ़ाई खत्म करने के बाद शहर की चकाचौंध चुनने की बजाय अपने गांव में रहकर बागवानी चुनी. आज अमरूद की बागवानी से 50-60 रुपये हर साल कमा रहे हैं, जो किसी व्यवसाय या कॉरपोरेट जॉब से कम नहीं है. इसके साथ ही दूसरे किसानों का भी जीवन बदल रहे हैं. यह कहानी है चोलापुर ब्लॉक के भाव गांव निवासी किसान शैलेंद्र सिंह की.

शैलेंद्र कुमार रघुवंशी ने स्मार्ट खेती की बदौलत आज अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया है, उनकी अमरूद की खुशबू बनारस से नहीं बल्कि दक्षिण भारत तक फैली हुई है. शैलेंद्र कुमार 14 प्रजाति की अमरूद की खेती करते हैं. फलों के साथ, नर्सरी और अमरूद की पत्तियों से भी मुनाफा कमाते हैं. इसके साथ ही कई राज्यों के प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से लगभग 10000 से ज्यादा किसान उनके साथ जुड़कर नई तकनीकी से खेती कर रहे हैं.

भाव गांव के किसान ने बागवनी का बनाया मुनाफे वाला बिजनेस. (Video Credit; ETV Bharat)

पढ़ाई खत्म होते ही खेती को चुनाः भाव गांव निवासी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि जब उनकी पढ़ाई (एमए) पूरी हुई तो 2006 में खेती के बारे में सोचा. क्योंकि उनके पास जमीन थी. सोचा कि अगर खेती करूंगा तो परिवार और गांव से जुड़ा रहूंगा. साथ ही खेती के जरिए अपने और समाज की उन्नति कर सकता हूं. इस सोच के साथ खेती शुरू की फिर मैं बागवानी की ओर आकर्षित हुआ. इसके बाद तलाश करने लगा कि बागवानी में क्या करें कि अतिरिक्त लाभ हो. इस जानकारी के लिए कई शोध संस्थान, आईसीआर के संस्थानों का भ्रमण किया, वहां के वैज्ञानिकों से मुलाकात की. सफल किसानों से मिला और उनकी खेती देखी तो समझ आया कि अगर अमरूद की बागवानी करें तो ज्यादा मुनाफा मिलेगा. क्योंकि अमरूद एक वर्ष में तीन बार फल देता है. इसकी हम सघन बागवानी यानी कि कम जगह में ज्यादा पौधे लगा सकते हैं. इसमें काम ज्यादा पानी हो तो भी यह फल देता है. इसके बहुत ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती है.

ETV Bharat Gfx
शैलेंद्र सिंह के सफल बागवान बनने की कहानी. (ETV Bharat Gfx)

4 प्रजातियों संग शुरू की थी बागवानीः शैलेंद्र सिंह ने बताया कि 2006 में लखनऊ केंद्रीय बागवानी संस्थान से अमरूद की बेहतर 4 प्रजातियों के लगभग 2 हजार पौधे को लाकर बाग में लगाया था. उन्होंने बताया कि 6 बाई 9 के सघन बागवानी की एक एकड़ में लगभग 700 पौधे लगाकर अपने बगीचे की शुरुआत की. बागवानी लगाने के बाद हमने इंटरक्रॉपिंग भी की, उसके नीचे हल्दी, अदरक और सूरन की खेती की और सिंचाई की भी व्यवस्था कर दी. इससे अतिरिक्त आय मिलने लगी. क्योंकि अमरूद के पौधे को तैयार होने में 3 साल लगते हैं और 3 साल तक हमें इंटर क्रॉपिंग के जरिए आय होती रहती है. मेरे इस प्रयोग के बाद दूर-दूर के किस आकार हमारी बागवानी को देखने लगे. इसके परिणाम अच्छे मिले और उसके बाद फिर देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर अलग-अलग प्रजाति के अमरूद लाकर लगभग 16 एकड़ में अमरूद की खेती की शुरुआत की थी. वर्तमान में 14 एकड़ में 14 प्रजाति के पौधे हैं, जिनकी मांग हमेशा रहती है.

अमरूद की बागवानी कैसे करें.
अमरूद की बागवानी कैसे करें. (ETV Bharat Gfx)

पॉली हाउस बनाकर 2011 में शुरू की नर्सरी ः शैलेंद्र सिंह ने कहा कि उनसे अन्य किसान पूछते थे कि अमरूद के पौधे कहां से लेकर आए हैं. इसके साथ ही नई प्रजाति का पौधे की डिमांड करते थे. इस पर सोचा कि क्यों नहीं एक नर्सरी शुरू करें और सारे वैरायटी के अमरूद को एक जगह बनाकर किसानों को उपलब्ध कराएं, ताकि किसानों को यहां वहां भटकना न पड़े. इसके बाद 2011 में एक पॉली हाउस बनाकर अमरूद के नर्सरी के शुरुआत की और पूरे भारत में 14 वैरायटी के अमरूद को किसानों तक पहुंचने लगा.

शैलेंद्र के बगीचे में 14 प्रजाति के पौधे.
शैलेंद्र के बगीचे में 14 प्रजाति के पौधे. (ETV Bharat)

उत्तर से दक्षिण तक जुड़े हैं किसानः शैलेंद्र सिंह ने बताया कि 2012 में दक्षिण भारत के साथ मणिपुर, मिजोरम और पूर्वोत्तर में किसानों के साथ जुड़ना शुरू किया. वर्तमान में महाराष्ट्र, पुणे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के अलग-अलग हिस्से के किसान ऑनलाइन, ऑफलाइन मुझसे पौधे खरीदते हैं. पौधे देने के बाद में उनकी फील्ड विजिट भी करता हूं. ऑनलाइन भी उनके समस्याओं को सुनता हूं और उनको गाइडेंस देता हूं कि कैसे उन्हें अपने पौधों का ख्याल रखना है. शैलेंद्र ने बताया कि वह अपने बगीचे में महीने में दो प्रशिक्षण के कार्यक्रम अनवरत रूप से बिना किसी सहयोग से करता रहता हूं, ताकि किसान बागवानी के बारे में जान सके और आगे बढ़ें. प्रधानमंत्री का सपना है कि किसान की आय को दोगुनी किया जाए. इसी दिशा में वह काम कर रहे हैं और किसानों को जैविक से प्राकृतिक खेती की ओर ले जाने की बात कर रहे हैं. क्योंकि प्राकृतिक खेती में कम लागत में किसानों को ज्यादा मुनाफा होता है.

शैलेंद्र सिंह के बगीचे में लगे अमरूद के फल.
शैलेंद्र सिंह के बगीचे में लगे अमरूद के फल. (ETV Bharat)

14 वैरायटी के अमरूद की कर रहे बागवानीः शैलेंद्र बताते हैं कि उनके बगीचे और नर्सरी में ललित, सफेदा,श्वेता, इलाहाबाद, सफेदा, धवल, लखनऊ 49 वैरायटी के अमरूद हैं. कुछ बाहर की भी वैरायटी है, जिसमें रेड डायमंड, ब्लैक डायमंड, थाई पिंक हैं. इसके अलावा अब एक नई प्रजाति अभय भूषण आई है. यह एक्सपोर्ट क्वालिटी के अमरूदों को देती है. अभी तक हमारे देश से अमरूद का एक्सपोर्ट कम होता है, क्योंकि हमारे पास अधिक समय तक रखने वाले अमरूद नहीं है. लेकिन जो इस नई प्रजाति को अधिक समय तक रखा जा सकता है. इसकी आगे चलकर खेती बढ़ेगी और किसान एक्सपोर्ट करके अपना लाभ ले सकते हैं.

एक एकड़ में ढाई लाख रुपये तक मुनाफाः शैलेंद्र ने बताया कि यदि अमरूद की बागवानी किसान करना चाहता है तो वह एक एकड़ में 700 पौधा या 500 पौधा लगा सकता है. किसान डेढ़ लाख से लेकर ढाई लाख तक सारे खर्चों को काटकर मुनाफा कमा सकता है. वर्तमान में वह 14 एकड़ में अमरूद की बागवानी कर रहे हैं. 1 साल में तीन बार अमरूद का फल लगता है. एक पेड़ से 40 से 50 किलो फल आसानी से मिल जाता है.

50-60 लाख रुपये सालाना कमाईः शैलेंद्र सिंह ने बताया कि हर साल वह अमरूद की बागवनी से 50 से 60 लाख रुपए की आमदनी करते हैं. तकरीबन 35 लाख रुपये के अमरूद हर साल बेंच लेते हैं. इसके अलावा नर्सरी और पत्तों से 15 से 20 लाख रुपये कमाई होती है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में अमरूद 70 से लेकर 200 रुपये किलो तक बिक रहे है. अमरूद की क्वालिटी और वैरायटी अनुसार इसके अलग अलग दाम है.

40 रुपये किलो बेच रहे पत्तेः शैलेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि आमतौर पर किसान सूखी पत्तियों को या तो जला देते हैं या फिर उनका प्रयोग प्राकृतिक खाद के रूप में करते हैं. लेकिन वह अमरूद के पत्तों को बेंगलुरु के कंपनी को निर्यात कर रहे हैं. बेंगलुरु की कंपनी लगभग 40 रुपए किलो के भाव से अमरूद की पत्तियों को खरीदती है. उन्होंने बताया कि फरवरी के मौसम में पतझड़ के दौरान जब पत्तियां झड़ जाती हैं तो उस समय किसानों को फेंकने की जरूरत नहीं होगी. बल्कि इन पत्तों को अपने आय का हिस्सा से बना सकते हैं. इन पत्तियों के जरिए हर्बल दवा, आयुर्वेदिक उत्पाद, प्राकृतिक सौंदर्य के सामान बनाए जाते हैं.

अमरूद खाने के फायदे.
अमरूद खाने के फायदे. (ETV Bharat Gfx)

अमरूद खाने के कई फायदेः डॉक्टर अनिल गुप्ता बताते हैं कि अमरुद खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं. इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है. इसके साथ ही इनमें और यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जिससे इम्युनिटी बढ़ती है. इसके अलावा आंखों और त्वचा के लिए भी अमरूद फायदेमंद होता है. अमरूद में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो वजन घटाने के साथ पाचन शक्ति को सुधारने में भी काम करता है. इसके साथ ही यह रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है.

