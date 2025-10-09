ETV Bharat / state

बनारस में शिव तांडव का लेजर शो; देव दीपावली से होगा नमो घाट पर शिव लीलाओं का लाइट एन्ड साउंड शो

बनारस की गंगा आरती. ( Photo Credit; Shri Kashi Vishwanath Temple Trust )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 9, 2025 at 10:02 AM IST 3 Min Read

वाराणसी: बनारस में पर्यटकों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है. बढ़ रही संख्या के बीच अब पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं और कम भीड़ वाली जगहों पर गंगा आरती का अनुभव करने की सुविधा भी उपलब्ध करवाने की तैयारी है. इसके लिए नमो घाट पर नियमित गंगा आरती की शुरुआत हो चुकी है, जबकि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ललिता घाट और राजघाट पर भी गंगा आरती करवाने की तैयारी शुरू कर रहा है. माना जा रहा है कि देव दीपावली के बाद इन दोनों घाटों पर भी गंगा आरती की शुरुआत हो जाएगी. वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से मंत्र के साथ शिव तांडव स्तोत्र कराने की भी तैयारी है. दरअसल, नमो घाट पर अभी तक सिर्फ गंगा किनारे मौज मस्ती की व्यवस्था थी लेकिन, अब आध्यात्मिक अनुभव करवाने के लिए काशी विश्वनाथ धाम की तरफ से यहां नियमित गंगा आरती की शुरुआत कर दी गई है. बनारस में शिव तांडव संग गंगा आरती. (Video Credit; Shri Kashi Vishwanath Temple Trust) अब आरती के बाद श्रद्धालु शिव तांडव सम्मेलन शिव लीलाओं का लेजर शो के जरिए भी आनंद ले सकेंगे. नमो घाट पर आरती के बाद गंगा किनारे लेजर शो की तैयारी शुरू हो गई है. माना जा रहा देव दीपावली से पहले इसे शुरू भी कर दिया जाएगा.