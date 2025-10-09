बनारस में शिव तांडव का लेजर शो; देव दीपावली से होगा नमो घाट पर शिव लीलाओं का लाइट एन्ड साउंड शो
बनारस के नमो घाट पर गंगा आरती शुरू होने के बाद अब काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ललिता घाट और राजघाट पर भी तैयारी कर रहा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2025 at 10:02 AM IST
वाराणसी: बनारस में पर्यटकों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है. बढ़ रही संख्या के बीच अब पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं और कम भीड़ वाली जगहों पर गंगा आरती का अनुभव करने की सुविधा भी उपलब्ध करवाने की तैयारी है. इसके लिए नमो घाट पर नियमित गंगा आरती की शुरुआत हो चुकी है, जबकि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ललिता घाट और राजघाट पर भी गंगा आरती करवाने की तैयारी शुरू कर रहा है.
माना जा रहा है कि देव दीपावली के बाद इन दोनों घाटों पर भी गंगा आरती की शुरुआत हो जाएगी. वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से मंत्र के साथ शिव तांडव स्तोत्र कराने की भी तैयारी है. दरअसल, नमो घाट पर अभी तक सिर्फ गंगा किनारे मौज मस्ती की व्यवस्था थी लेकिन, अब आध्यात्मिक अनुभव करवाने के लिए काशी विश्वनाथ धाम की तरफ से यहां नियमित गंगा आरती की शुरुआत कर दी गई है.
अब आरती के बाद श्रद्धालु शिव तांडव सम्मेलन शिव लीलाओं का लेजर शो के जरिए भी आनंद ले सकेंगे. नमो घाट पर आरती के बाद गंगा किनारे लेजर शो की तैयारी शुरू हो गई है. माना जा रहा देव दीपावली से पहले इसे शुरू भी कर दिया जाएगा.
लेजर शो में महामृत्युंजय मंत्र, शिव तांडव स्तोत्र की ध्वनियों के साथ अद्भुत लाइटिंग के साथ शिव लीलाओं का मंचन देखने को मिलेगा. यह उन भक्तों को ज्यादा आकर्षित करेगा, जो प्रत्यक्ष रूप से बाबा की आरती में शामिल नहीं हो पाएंगे. लेजर शो के लिए घाट परिसर में ही आधुनिक लाइट एंड साउंड शो की व्यवस्था की जा रही है.
देव दीपावली के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम की तरफ से कुछ और घाटों पर आरती की व्यवस्था शुरू करने की तैयारी है. इसके तहत राजघाट ललिता घाट पर आरती की शुरुआत होगी श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद 25 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालु काशी पहुंचे हैं. ऐसे में गंगा आरती के लिए 80 और दशाश्वमेध और शीतला घाट के बाद नमो घाट पर भव्य आरती की शुरुआत हो चुकी है. जबकि बाकी घाटों पर भी इसको शुरू किया जाएगा.
इस बारे में मंदिर के एसडीएम शंभू शरण का कहना है कि विश्वनाथ मंदिर की तरफ से गंगा आरती की शुरुआत भक्तों को बहुत पसंद आ रही है. विश्वनाथ मंदिर धीरे-धीरे भक्तों को और सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुए यहां आने वाले भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा देने के लिए गंगा आरती अलग-अलग घाटों पर भी करवाइ. नमो घाट की गंगा आरती देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी वहां पहुंचने लगी है.
