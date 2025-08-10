वाराणसी : प्राचीन संकठा मंदिर के पीछे स्थित आत्माविरेश्वर मंदिर में शनिवार रात आरती का दीया गिरने से आग लग गई. आग लगने पर मंदिर में मौजूद बड़ी संख्या में भक्तों के बीच भगदड़ मच गई. आग में लगभग 9 लोग बुरी तरह से झुलस गए. जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है. घायलों में तीन बच्चे भी हैं.

वाराणसी आत्मविरेश्वर मंदिर में अग्निकांड. (Video Credit : ETV Bharat)

दरअसल, रक्षाबंधन के मौके पर हर साल की भांति मंदिर का भव्य शृंगार किया गया था. बाबा बर्फानी की शक्ल देने के लिए मंदिर को रुई से सजाया गया था. मंदिर का पट सामान्य घर के दरवाजे की तरह है. रात में आरती के लिए मंदिर के पुजारी मुनमुन गुरु, उनके परिजन एवं मोहल्ले के लोग जुटे थे. अंदर करीब 30 लोग थे. आरती के दौरान थाली से दीया रुई पर गिर गया और पलक झपकते ही आग धधक उठी. इसके बाद अफरातफरी मच गई. आसपास के घरों एवं नीचे गंगा से पानी लेकर आग बुझाने का काम शुरू किया गया. सूचना पर दो फायर बाइक पहुंचीं. हालांकि तब तक आग पर काबू पा लिया गया था और झुलसे लोगों को चार एंबुलेंस से मंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया. इसके बाद झुलसे लोगों का हाल जानने आयुष मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु, डीएम सत्येंद्र कुमार, एडीसीपी काशी सरवणन टी. सहित समाजवादी पार्टी के नेता किशन दीक्षित अस्पताल पहुंचे.

मंदिर में आग लगने के बाद पहुंचे लोग. (Photo Credit : ETV Bharat)



एडीसीपी काशी सरवणन टी. का कहना है कि मंदिर में आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी. झुलसे लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया. झुलसे लोगों में सिद्धेश्वरी गली निवासी प्रिंस पांडेय (17), सानिध्या मिश्रा (9), बैकुंठ नाथ मिश्रा (21), कृष्णा (5), गोलागली निवासी देव नारायण पांडेय (13), ब्रह्मनाल निवासी शिवांग मिश्रा (28), सत्यम पांडेय (38), ऋषि कुमार मिश्रा एवं वीरेश मिश्रा (15) शामिल हैं. सभी की हालत खतरे के बाहर है. जिलाधिकारी वाराणसी सत्येंद्र कुमार का कहना है कि सभी घायलों की स्थिति स्थिर है. परिजनों के अनुरोध पर कई लोगों को निजी अस्पताल में भेजा गया है. अस्पताल प्रबंधन को बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं. इलाज का खर्च मुख्यमंत्री राहत कोष से दिलाने का प्रयास किया जा रहा है.



