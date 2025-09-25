ETV Bharat / state

बनारस की दीवारें गा रही है कबीर की कहानी; जानिए कैसे बदली कबीर की कर्मभूमि के आसपास की स्थिति

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने कबीर मठ, कबीर चौरा में अनूठी कला कृति कबीर मठ म्यूरल का काम कराया.

बनारस की दीवारें पर कबीर की पेंटिंग
बनारस की दीवारें पर कबीर की पेंटिंग (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 8:42 AM IST

Updated : September 25, 2025 at 10:32 AM IST

वाराणसी: कबीरा तेरी झोपड़ी, गल कटियन के पास, जैसी करनी, वैसी भरनी, तू क्यों भयो उदास? बनारस का कबीर दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं. जितना कबीर में बनारस बस था उतना ही यहां के गली-गली में कबीर की मौजूदगी का एहसास आज भी होता है. खास तौर पर कबीर के उसे कर्मभूमि कबीर चौरा में जहां कबीर ने अपना जीवन व्यतीत किया. कबीर के इस पवित्र स्थल को वाराणसी विकास प्राधिकरण पूरी तरह से स्वर रहा है. कबीर मठ के आसपास की दीवारें नासिर कबीर की कहानी बयां कर रही है, बल्कि शहर के लोगों के साथ पर्यटकों के लिए एक बेहतरीन सेल्फी प्वाइंट भी बनती जा रही है.

कबीर के जीवन को दर्शाता है दीवारें: वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि वीडीए ने कबीर मठ, कबीर चौरा में एक अनूठी सार्वजनिक कला कृति कबीर मठ म्यूरल का कार्य कराया है. यह कार्य कबीर मठ प्रशासन के अनुरोध एवं सहमति पर प्रारम्भ शुरू हुआ है. यह म्यूरल Curves & Colors के संस्थापक अभिषेक कुमार सिंह ने बनाया है. उन्होंने इस परियोजना को दीवारें रंगने के बजाय संवाद करने की तरह गढ़ा है. यह संत कबीर की शाश्वत शिक्षाओं और उनके जीवन दर्शन को दर्शाने का काम कर रहा है.

दीवार पर पेंटिंग
दीवार पर पेंटिंग (Photo Credit: ETV Bharat)

भारतीय मिनिएचर पेंटिंग से प्रेरित: पुलकित गर्ग ने बताया कि इस कलाकृति में संत कबीर के जीवन के विभिन्न आयाम उनका ध्यान, भजन, निर्भीक उपदेश और खादी कातने की सादगीपूर्ण दिनचर्या सभी को उनके हस्तलिखित दोहों के साथ दीवार पर उकेरा गया है. भारतीय मिनिएचर पेंटिंग से प्रेरित इस म्यूरल में मृदुल एवं प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है, जो संत कबीर के सरल, गहन और सार्वभौमिक संदेश को प्रकट करता है. इसमें कमल, पक्षी और वृक्ष जैसे प्रतीकों के माध्यम से दर्शकों को आत्मचिंतन और आध्यात्मिक गहराई की ओर आमंत्रित किया गया है. यह मात्र एक भित्तिचित्र नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जहां तूलिका की हर रेखा कबीर की वाणी में परिवर्तित हो जाती है.

कबीर की पेंटिंग
कबीर की पेंटिंग (Photo Credit: ETV Bharat)

बनारस का प्रमुख सेल्फी-पॉइंट: उन्होंने बताया कि आज यह स्थल बनारस का एक प्रमुख आकर्षण एवं लोकप्रिय सेल्फी-पॉइंट बन चुका है. स्थानीय नागरिक और पर्यटक यहां आकर तस्वीरें और वीडियो बना रहे हैं, जिससे यह जगह सांस्कृतिक धरोहर के साथ-साथ आधुनिक शहरी जीवन का भी हिस्सा बन गई है. यह म्यूरल न केवल संत कबीर की विरासत को जीवंत बनाए रखता है, बल्कि एक संदेश भी देता है सादगी, सामंजस्य और एकता ही जीवन का वास्तविक सत्य है.

दीवार पर पेंटिंग
दीवार पर पेंटिंग (Photo Credit: ETV Bharat)

पुलकित गर्ग का कहना है कि इस तरह के प्रयास शहर की ओर भी सांस्कृतिक धार्मिक और अन्य क्षेत्रों में भी किया जा रहे हैं जिसकी प्लानिंग तैयार है अलग-अलग वार्डों के रिनोवेशन के साथ इस काम को किया जाना है. इसमें काल भैरव मंदिर के आसपास भी इसी तरह से दीवारों को खूबसूरत बनाकर यहां आने वाले पर्यटकों को बेहतर बनारस प्रस्तुत करने की तैयारी है.

