बनारस की दीवारें गा रही है कबीर की कहानी; जानिए कैसे बदली कबीर की कर्मभूमि के आसपास की स्थिति

वाराणसी: कबीरा तेरी झोपड़ी, गल कटियन के पास, जैसी करनी, वैसी भरनी, तू क्यों भयो उदास? बनारस का कबीर दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं. जितना कबीर में बनारस बस था उतना ही यहां के गली-गली में कबीर की मौजूदगी का एहसास आज भी होता है. खास तौर पर कबीर के उसे कर्मभूमि कबीर चौरा में जहां कबीर ने अपना जीवन व्यतीत किया. कबीर के इस पवित्र स्थल को वाराणसी विकास प्राधिकरण पूरी तरह से स्वर रहा है. कबीर मठ के आसपास की दीवारें नासिर कबीर की कहानी बयां कर रही है, बल्कि शहर के लोगों के साथ पर्यटकों के लिए एक बेहतरीन सेल्फी प्वाइंट भी बनती जा रही है.

कबीर के जीवन को दर्शाता है दीवारें: वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि वीडीए ने कबीर मठ, कबीर चौरा में एक अनूठी सार्वजनिक कला कृति कबीर मठ म्यूरल का कार्य कराया है. यह कार्य कबीर मठ प्रशासन के अनुरोध एवं सहमति पर प्रारम्भ शुरू हुआ है. यह म्यूरल Curves & Colors के संस्थापक अभिषेक कुमार सिंह ने बनाया है. उन्होंने इस परियोजना को दीवारें रंगने के बजाय संवाद करने की तरह गढ़ा है. यह संत कबीर की शाश्वत शिक्षाओं और उनके जीवन दर्शन को दर्शाने का काम कर रहा है.

दीवार पर पेंटिंग (Photo Credit: ETV Bharat)

भारतीय मिनिएचर पेंटिंग से प्रेरित: पुलकित गर्ग ने बताया कि इस कलाकृति में संत कबीर के जीवन के विभिन्न आयाम उनका ध्यान, भजन, निर्भीक उपदेश और खादी कातने की सादगीपूर्ण दिनचर्या सभी को उनके हस्तलिखित दोहों के साथ दीवार पर उकेरा गया है. भारतीय मिनिएचर पेंटिंग से प्रेरित इस म्यूरल में मृदुल एवं प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है, जो संत कबीर के सरल, गहन और सार्वभौमिक संदेश को प्रकट करता है. इसमें कमल, पक्षी और वृक्ष जैसे प्रतीकों के माध्यम से दर्शकों को आत्मचिंतन और आध्यात्मिक गहराई की ओर आमंत्रित किया गया है. यह मात्र एक भित्तिचित्र नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जहां तूलिका की हर रेखा कबीर की वाणी में परिवर्तित हो जाती है.