ETV Bharat / state

वाराणसी न्यायालय ने सुनाई 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा, वेश्यावृत्ति का विरोध करने पर युवक को मारी गई थी गोली

वाराणसी : न्यायालय ने गुरुवार को एक पुराने मामले में फैसला देते हुए 11 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. न्यायालय ने अभियुक्तों को दोष सिद्ध करते हुए सजा सुनाई है. प्रकरण अवैध तरीके से होटल में वेश्यावृत्ति, स्कूल-काॅलेज की लड़कियों को कमरा दिए जाने के विरोध करने वाले राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी व समाजसेवी विशाल सिंह को गोली मारने से जुड़ा है.

बनारस बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और केस के एडवोकेट अवधेश सिंह ने बताया कि यह फैसला न्यायालय स्पेशल जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यूपीएसईबी) वाराणसी के न्यायाधीश विनोद कुमार ने दिया. न्यायालय ने 11 अभियुक्तों को दोषी पाते हुए पंकज गुप्ता को धारा 307/149 IPC में आजीवन कारावास एवं 1 लाख रुपये जुर्माना तथा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष एवं 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.





अवधेश सिंह के मुताबिक 29 सितंबर 2021 को विशाल कुमार सिंह को गोली पंकज गुप्ता ने मारी गई थी. विशाल कुमार सिंह विजयनगरम मार्केट कैंट होटल में अवैध रूप से वेश्यावृति और कॉलेज के लड़के लड़कियों को रूम देने का विरोध किया करते थे. इस बाबत उन्होंने पुलिस अधिकारियों को शिकायती पत्र दिए थे. इससे परेशान होकर इस काम में लिप्त लोगों और होटल संचालन करने वाले सरफराज, वसीम, परवेज, शाहजहां, नुसरत नूरानी, जैनुलहक, अनुज, अनूप, रतन, रवि, तौफीक ने पंकज गुप्ता के साथ षड्यंत्र करके विशाल सिंह को गोली मार दी थी. इलाज के दौरान विशाल सिंह की मौत हो गई थी.