वाराणसी: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह के खिलाफ वाराणसी में मुकदमा दर्ज होगा. मुकदमा दर्ज करने संबंधी अर्जी पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पवन सिंह समेत चार लोगों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने होटल और टूर ट्रैवेल व्यवसाई विशाल सिंह के प्रार्थना पत्र पर दिया है, जिसमें उन्होंने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. व्यसायी ने 1.25 करोड़ रुपये ठगी करने का आरोप लगाया है.

2017 में फिल्म पहली बार फिल्म के लिए की मुलाकातः जिला कोर्ट को दिए गए प्रार्थना पत्र में नदेसर इलाके के रहने वाले विशाल से बताया है कि वह होटल व टूर ट्रैवेल का कार्य नदेसर होटल ताज के सामने करता है. मुंबई में पढ़ाई के दौरान 2017 में पति-पत्नी प्रेमशंकर राय और सीमा राय से हुई थी. दोनों फिल्म बनाते थे. फिल्मों में पैसा लगाकर फिल्म निर्माण करके कई गुना मुनाफा कमाने का प्रस्ताव दिया, जिसपर उसने मना कर दिया और कहा कि फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उसका कोई अनुभव नहीं है. इसके बाद प्रेमशंकर राय व सीमा राय अक्सर मुंबई में उसके घर पर आते थे और भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह के साथ फिल्म बनाने की बात कहते थे. इसके साथ ही झांसा दिया था कि फिल्म बनाने में जो भी खर्च होगा, वह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सब्सिडी के माध्यम से वापस हो जायेगा.

2018 में पवन सिंह से मीटिंग कराई और 38 लाख लियेः इस पर विशाल ने मई 2018 में अभिनेता पवन सिंह से विशाल के वाराणसी स्थित दूर एण्ड ट्रेवल्स के कार्यालय में मुलाकात कराया गया और फिल्म के बारे में बात की गई. जून 2018 को प्रेमशंकर राय व सीमा राय ने विशाल से पैसा जल्दी भेजने के लिये कहा. जल्दी पैसा नहीं भेजने पर पवन सिंह दूसरी फिल्म साइन करने की बात कही. विशाल सिंह ने बताया कि वह दोनों की बातों में आकर इनकी कम्पनी श्रेयस फिल्म प्राइवेट लि. के खाते में अपने व अपने भाई के पार्टनरशिप कम्पनी रिद्धिका इण्टरप्राइजेज के खाते से कई तिथियों पर 38 लाख रुपये भेज दिये. इसके बाद नम्बर 2018 में फिल्म भोजपुरी फिल्म बॉस की शूटिंग शुरू की गयी.

फर्जी कांट्रैक्ट लेटर दियाः इसके बाद प्रेम शंकर, सीमा राय, पवन सिंह और उनके सह‌योगी अरविन्द चौबे के मध्य उसके नदेसर स्थित होटल सिटी इन कैण्ट में हुई. इन लोगों ने फिल्म के खर्चों व हिस्सेदारी के बाबत कम्पनी के लेटर पर कूटरचित दस्तावेज दिया गया. जिसमे उसे फिल्म का निर्माता दर्शाया गया और मुनाफे का 50 प्रतिशत निर्माता को, 25 प्रतिशत सह-निर्माता, 20 प्रतिशत अभिनेता और 5 प्रतिशत निर्देशक के देने की बात लिखी गई थी. अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित होने के बाद उसे विश्वास हो गया कि सब उसी प्रकार से होगा.

1.25 करोड़ रुपये खर्च, मुनाफा शून्यः विशाल सिंह ने बताया कि फिल्म बॉस की पिक्चर की शूटिंग शुरू हुई तथा उसका सारा खर्च लगभग 1.25 करोड़ रुपये उसने वहन किया. इसमे उसके होटल तथा ट्रैवेल्स एजेंसी का बिल भी चुकाया गया. विशाल ने कोर्ट को बताया कि फ़िल्म बनने के बाद करोड़ो के मुनाफे की बात भी कही गई थी लेकिन कोई लाभ उसे नहीं मिला. विशाल ने आरोप लगाया कि इस संबंध में कैंट थाने में एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगाई थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एप्लिकेशन देने के बाद कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए संबंधित आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश संबंधित थाने को दिया है. कोर्ट में विशाल सिंह की तरफ से राहुल द्विवेदी व अन्य वकीलों ने पैरवी की थी. वकील राहुल द्विवेदी का कहना है कि इस मामले में 13 अगस्त सोमवार को न्यायालय ने पवन सिंह समेत प्रेम शंकर राय सीमा राय व एक अन्य पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है.

इसे भी पढ़ें-गोरखपुर में भोजपुरी एक्टर निरहुआ ने कहा- यूपी को एक्सप्रेसवे प्रदेश बना रहे सीएम योगी, बिना गाने की फैमिली फिल्म बना रहे हम