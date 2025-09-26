ETV Bharat / state

श्रीराम को काल्पनिक बताने का मामला; वाराणसी कोर्ट ने राहुल गांधी-अजय राय को नोटिस जारी किया, 17 अक्टूबर को होगी सुनवाई

वाराणसी: कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी समेत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की मुश्किल में बढ़ सकती हैं. पुराने मामले पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक याचिका को पोषणीय पाया है. उसे स्वीकृत करते हुए राहुल गांधी और अजय राय समेत अन्य को नोटिस जारी करते हुए 17 अक्टूबर को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है.

ब्राउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने दिया था बयान: इस बारे में इस वाद को दाखिल करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने बताया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रभु श्रीराम को काल्पनिक बताया था. यह मामला मई 2025 का है, उन्होंने यह बयान ब्राउन यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क अमेरिका में दिया था. इसे हेट स्पीच और भावनाओं को आहत करने वाला बयान मानते हुए उनके खिलाफ के उस वक्त अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने एमपी एमएलए एसीजेएम फोर की अदालत में वाद दाखिल किया गया था.

अपर जिला जज वाराणसी ने जारी की नोटिस: कोर्ट ने उस परिवाद पोषणीय नहीं माना था और उस वक्त उसे खारिज कर दिया था. अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने बताया कि उस आदेश से पीड़ित हो कर मैंने इसी वाद की निरानी याचिका जिला जज वाराणसी के समक्ष पेश किया गया था, जो आज अपर जिला जज वाराणसी ने 26 सितम्बर 2025 के एडिशन निगरानी को पोषणीय मानते हुए इसे स्वीकार करते हुए विपक्षी पार्टी को नोटिस जारी करने वाले आदेश पारित किया है.