शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र की तबीयत में सुधार, एक्यूट रेस्पिरेट्री डिस्ट्रेस सिंड्रोम की है समस्या

वाराणसी : प्रख्यात शास्त्रीय गायक पद्म विभूषण पंडित मिश्र की तबीयत में हल्का सुधार हुआ है. उनका इलाज बीएचयू में विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम की निगरानी में किया जा रहा है. पंडित छन्नू लाल मिश्र चेस्ट में इन्फेक्शन की समस्या से पीड़ित हैं. पहले उनका इलाज मिर्जापुर के मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, लेकिन बीते शनिवार को उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी. जिसके बाद उन्हें BHU में भर्ती कराया गया है. यहां वे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में भर्ती हैं.

सर सुंदरलाल अस्पताल के एमएस प्रोफेसर के.के. गुप्ता ने बताया कि पंडित जी वर्तमान में एक्यूट रेस्पिरेट्री डिस्ट्रेस सिंड्रोम से जूझ रहे हैं. फिलहाल उन्हें नाॅन इनवेसिव वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है. साथ ही एंटीबायोटिक थेरेपी, इंसुलिन और अन्य सहायक उपचार दिया जा रहा है. उन्हें टाइप टू डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और ओस्टियोआर्थराइटिस और बीपीएच की समस्या भी है. लंबी बीमारी के कारण बेड सोर्स भी हो गए हैं. जिसके कारण सेफ्टीसीमिया हो गया है. हालांकि बीते 24 घंटे से उनके सेहत में स्थिरता है. चिकित्सकों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है.



पंडित छन्नूलाल मिश्र की बेटी डॉ. नम्रता मिश्रा ने बताया कि पंडित जी काफी दिनों से उनके पास मिर्जापुर में थे. कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है. उनका इलाज मिर्जापुर मेडिकल काॅलेज में चल रहा था. बीते शनिवार को परेशानी बढ़ने के बाद उन्हें BHU रेफर किया था. वर्तमान में हालत स्थिर है. चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ. एस.एन. शंखवार की टीम इलाज कर रही है. शुभचिंतक हाल जानने अस्पताल भी पहुंच रहे हैं.

