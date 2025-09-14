शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र की तबीयत बिगड़ी, BHU में चल रहा इलाज
पंडित छन्नूलाल मिश्रा का इलाज बीएचयू चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ. एसएन शंखवार व उनकी टीम कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 14, 2025 at 1:24 PM IST
वाराणसी : प्रख्यात शास्त्रीय गायक पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र की तबीयत बिगड़ गई है. उन्हें BHU में रेफर कर दिया गया है. जहां उनका इलाज चल रहा है. बताया जा रहा कि पंडित छन्नू लाल मिश्र सीने में इन्फेक्शन की समस्या से पीड़ित हैं. पहले उनका इलाज मिर्जापुर के मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, लेकिन शनिवार को तबीयत बिगड़ने के बाद BHU के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में भर्ती कराया गया है.
BHU अस्पताल में चल रहा इलाज : पंडित छन्नूलाल मिश्रा का इलाज चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ. एसएन शंखवार समेत विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम कर रही है. उनके बिगड़े हुए स्वास्थ्य को देखकर तमाम लोग अस्पताल में पहुंचकर उनका हाल जान रहे हैं. उनकी बेटी डॉ. नम्रता मिश्रा ने बताया कि पंडितजी काफी दिनों से उनके पास मिर्जापुर में थे. कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था. शनिवार शाम परेशानी बढ़ने के बाद मिर्जापुर के चिकित्सकों ने BHU रेफर कर दिया था. इसके बाद उन्हें यहां लाया गया है. शरीर में दिक्कत की वजह से खून की कमी हो गई है. वर्तमान में उनका इलाज चल रहा है.
आईएमएस BHU के निदेशक डॉ. एसएन शंखवार का कहना है कि पंडित जी के लिए अस्पताल की टीम अलर्ट है. इसके साथ ही हृदय रोग विभाग चेस्ट विभाग सहित अन्य विभाग के डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ की टीम को लगाया गया है. यहां उनका बेहतर इलाज किया जा रहा है.
