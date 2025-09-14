ETV Bharat / state

शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र की तबीयत बिगड़ी, BHU में चल रहा इलाज

वाराणसी : प्रख्यात शास्त्रीय गायक पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र की तबीयत बिगड़ गई है. उन्हें BHU में रेफर कर दिया गया है. जहां उनका इलाज चल रहा है. बताया जा रहा कि पंडित छन्नू लाल मिश्र सीने में इन्फेक्शन की समस्या से पीड़ित हैं. पहले उनका इलाज मिर्जापुर के मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, लेकिन शनिवार को तबीयत बिगड़ने के बाद BHU के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में भर्ती कराया गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद मोदी के साथ पंडित छन्नूलाल मिश्र. (Photo Credit : ETV Bharat)





BHU अस्पताल में चल रहा इलाज : पंडित छन्नूलाल मिश्रा का इलाज चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ. एसएन शंखवार समेत विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम कर रही है. उनके बिगड़े हुए स्वास्थ्य को देखकर तमाम लोग अस्पताल में पहुंचकर उनका हाल जान रहे हैं. उनकी बेटी डॉ. नम्रता मिश्रा ने बताया कि पंडितजी काफी दिनों से उनके पास मिर्जापुर में थे. कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था. शनिवार शाम परेशानी बढ़ने के बाद मिर्जापुर के चिकित्सकों ने BHU रेफर कर दिया था. इसके बाद उन्हें यहां लाया गया है. शरीर में दिक्कत की वजह से खून की कमी हो गई है. वर्तमान में उनका इलाज चल रहा है.

