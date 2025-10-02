ETV Bharat / state

क्या थी पंडित छन्नूलाल की अंतिम इच्छा?, दुनिया को अलविदा कहने से पहले क्यों बेटी को सौंपी थी ये बड़ी जिम्मेदारी?, पढ़िए डिटेल

'कहते थे-किसी काम को टालो मत' : नम्रता ने बताया कि 'पिता मुझे हर बात पर टोकते थे. गलतियों को ठीक करवाते थे. उनका मानना था किसी काम को टालो मत, तुरंत करो. वह मुझे संगीत के लिए समय निकाल कर हर हाल में रियाज करने के लिए कहते थे. कहते थे मेरे सामने बैठी हो तो सीख लो, टीवी बंद करो, काम छोड़ दो, पहले संगीत की शिक्षा और संगीत के रियाज पर ध्यान दो'.

ये बातें छन्नूलाल मिश्र की बेटी नम्रता मिश्रा ने कही. उन्होंने अपने पिता से जुड़ी यादों को ईटीवी भारत के साथ साझा किया. नम्रता ने आगे कहा कि पिता की स्मृतियां मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं. एक बेटी होने के नाते मैंने उनको पिता के रूप में देखा. वह मेरे गुरु थे, लेकिन मैंने उनको एक मां की तरह भी रखा. मैंने उनका बचपन जीने की कोशिश की. वह बच्चों की तरह हरकतें करते थे. बात-बात में मुझे गुड़िया-गुड़िया बोलते थे.

वाराणसी : ' पिताजी अंतिम समय में भजनों में लीन रहते थे. वह अपनी पत्नी और अपनी बड़ी बेटी को याद करते थे. वह भगवान राम के भक्त थे. उनकी कथाएं कहते थे. उन्हें यादकर रोने लगते थे. वह भगवान राम के गीत गाते थे. काशी को बहुत याद करते थे. भोलेनाथ को याद करते थे. कोई मिलने आ जाए तो वह उससे बातें करते थे. हंसी-मजाक भी करते थे'.

'अंतिम समय तक गाते-बजाते रहे' : नम्रता ने बताया कि पिता का अंतिम समय था लेकिन वह गाते बजाते रहे, कोई भी आ जाए लेकिन दो-दो घंटे तक वह रियाज करते थे. निर्गुण और भजनों पर ध्यान देते थे. लोगों को सुनाते थे. 89 वर्ष की अवस्था को वह बेहद जीवंत और बचपने के साथ जी रहे थे. वह हंसी-मजाक भी करते थे. मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैंने अपने पिताजी को पिता के रूप में और बच्चों के रूप में भी देखा.

'कहा था-मेरे प्राण घर पर ही निकलने चाहिए' : शास्त्रीय गायक की बेटी ने बताया कि अपने जीवन के अंतिम समय में वह अपनी पत्नी और बेटी संगीता को बहुत याद करते थे. उन्हें मेरी भी बहुत चिंता रहती थी. उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी कि मुझे हॉस्पिटल से दुनिया से मत जाने देना, मुझे घर पर ही रखना. मेरे प्राण घर पर ही निकलने चाहिए. उनका यह आदेश मैंने माना. भगवान ने उनकी मुराद भी पूरी कर दी. उन्होंने कहा कि काशी के संगीत को बढ़ाने के लिए कभी रुकना मत, जो भी हो सके उसको संगीत के लिए समर्पित कर देना.

छन्नूलाल मिश्र चाहते थे-संगीत घराना मजबूत हो : बेटी ने कहा कि पिता छन्नूलाल को इस बात की बहुत खुशी थी कि हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय खोला गया है. इससे पूरे प्रदेश का भला होगा. विश्व में इसकी चर्चा होगी, वहां के बहुत कलाकार हैं, उनको मौका मिलेगा, सरकारी नौकरी करने का. वह चाहते थे कि उनके गुरुकुल आगे बढ़े. संगीत घराना मजबूत हो. वह अंतिम समय में आध्यात्मिक बातें करते थे. अपने गुरु महाराज की बातें बताते थे. कहते थे हिम्मत रखो, मेरी बहुत चिंता करते थे कि मेरा क्या होगा, क्योंकि उनके अलावा मेरे साथ कोई नहीं था.

ईटीवी भारत के लिए गाया था गीत : नम्रता ने बताया कि पिता छन्नूलाल ने ईटीवी के लिए वैष्णव जन गीत गाया था. वह भक्ति गीतों को बहुत पसंद करते थे. वैष्णव जन उनका बहुत पसंदीदा भजन था. वह एक-एक शब्द की व्याख्या करके बताते थे. वह बताते भी थे कि ईटीवी भारत के कार्यक्रम के लिए उन्होंने कैसे प्रस्तुति दी थी.

बता दें कि पद्मविभूषण प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र अब इस दुनिया में नहीं रहे. गुरुवार की तड़के उन्होंने मिर्जापुर में अपनी बेटी नम्रता मिश्रा के घर में अंतिम सांस ली.

