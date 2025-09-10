5वीं पास बनारस की सीमा बनीं बिजनेस वूमेन; दोना-पत्तल बनाकर कमा रहीं 10 लाख, 300 महिलाओं को रोजगार
Published : September 10, 2025 at 4:36 PM IST
वाराणसी: कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है लेकिन, कुछ कहानियां इसके उलट भी होती है. कामयाब औरत के पीछे भी उसके पति का हाथ होता है. कुछ ऐसे ही कहानी है बनारस से लगभग 35 किलोमीटर दूर मोहम्दापुर गांव की रहने वाली सीमा पटेल की.
सीमा एक ऐसे गरीब परिवार से आती हैं जिनके पास में रहने को न घर था, ना ही खाने को खाना. 12 लोगों के परिवार का गुजारा करना बहुत मुश्किल था. उनके पति मुंबई में मजदूरी करते थे. इसलिए सीमा अपने पति के साथ कमाई में हाथ बंटाना चाहती थी. लेकिन, उनके पास कोई रास्ता नहीं था. क्योंकि, न उनके पास पैसा था और ना ही वह पढ़ी-लिखी थी. ऊपर से ग्रामीण अंचल की बहू तमाम सामाजिक बंधन थे.
लेकिन, इन सबके बीच सीमा ने कुछ करने का फैसला लिया. उनके इस फैसले में पति बाबूलाल पटेल ने भरपूर साथ दिया. उन्हें घर के बाहर निकलने का मौका दिया. इसके बाद सीमा ने दोना-पत्तल बनाने का काम शुरू किया. 6 साल पहले शुरू हुए सीमा के बिजनेस वूमेन बनने के सफर ने उनकी जिंदगी बदल दी.
उनके पति जहां मुंबई में काम छोड़कर आज सीमा के बिजनेस में हाथ बंटा रहे हैं, तो वहीं कभी 10,000 भी न देख पाने वाली सीमा आज 10 लाख रुपए सालान कमा रही है और 300 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार दे रही हैं. आईए जानते हैं सीमा के संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी.
बिजनेस वूमेन सीमा हैं 5वीं पास, परिवार मिट्टी के बर्तन में खाता था खाना: सीमा एक बेहद गरीब परिवार की बहू हैं, जो सिर्फ 5वीं पास हैं. वह बताती हैं कि, जब वह 1995 ब्याह कर अपने ससुराल आई तो उनके ससुराल में न बर्तन थे ना ही रहने को ठीक से घर. खपरैल का कच्चा घर था. बारिश हो, सर्दी हो या गर्मी, उसका परिवार मिट्टी के बर्तन में ही भोजन करता था.
सीमा बताती हैं कि मिट्टी के घड़े में ही वह पानी भरकर दूर से लाती थी. जब बारिश होती थी तो वो घड़े को बाहर रख देती थी, उसमें पानी भर जाता था तो उसी पानी से वह अपने काम को करती थी. इस गरीबी में 12 लोगों के परिवार के साथ गुजर बसर करना बहुत मुश्किल था. क्योंकि, इन सब में सिर्फ एक, उनके पति ही कमाने वाले थे. ऐसे में न ठीक से दवा का पैसा जुट पता था, ना ही भोजन की व्यवस्था हो पाती थी.
बिजनेस वूमेन बनने का सफर कैसे शुरू हुआ: सीमा ने बताया कि ऐसे में 4 बच्चों (2 बेटे-2बेटियां) को पढ़ाना लिखाना और भी ज्यादा दिक्कत भरा था. इन सब परिस्थितियों को देखते हुए उसने घर से बाहर निकलने का फैसला लिया. जब उन्होंने देखा कि गांव में आंध्र प्रदेश हैदराबाद से कुछ महिलाएं आई हैं और वह महिलाओं को ट्रेनिंग देने की बात कर रही हैं, तो उनकी इच्छा हुई कि वह भी ट्रेनिंग का हिस्सा बनें. लेकिन, उनके ससुराल वालों ने मना कर दिया. हालांकि, काफी मान-मनौव्वल के बाद पति राजी हो गए.
6 साल पहले शुरू किया दोना-पत्तल बनाने का काम: सीमा बताती है कि 6 साल पहले यानी 2019 में महिलाओं के साथ मिलकर उन्होंने इस ट्रेनिंग को शुरू किया. वहां उन्होंने जाना कि बिना पढ़ी-लिखी घर में रहने वाली महिलाएं भी बहुत कुछ काम करके अपने पति का हाथ बंटा सकती है. उनके दिमाग में बस इतनी बात थी कि उनके पति 500 रुपए कमाते हैं. उसे भी सिर्फ 500 रुपए रोज कमाना है. ताकि वह 1,000 हर दिन का जुटा सकें और महीने के 30 हजार से अपने घर को चला सकें.
ऐसे में सीमा ने ट्रेनिंग पूरी करने के साथ महिलाओं के समूह में शामिल होना शुरू कर दिया. सीमा बताती हैं कि गांव में क्लस्टर लेवल का संगठन बनता है. जहां मुझे अध्यक्ष चुना गया, उसके बाद मेरा हौसला और भी ज्यादा बढ़ा. फिर मैंने दोना-पत्तल के बिजनेस का चुनाव किया. ग्रुप की महिलाओं के जरिए हमें इस बिजनेस को शुरू करने की ट्रेनिंग दी गई.
लोन लेकर लगाई एक मशीन: ट्रेनिंग तो ले ली लेकिन, बिजनेस को शुरू करना सबसे बड़ी चुनौती थी. क्योंकि, इसको शुरू करने के लिए कम से कम डेढ़ लाख रुपए की जरूरत थी. मैंने कभी 10 हजार रुपए भी एक साथ नहीं देखे थे. ऐसे में मुझे समूह की महिलाओं से ही लोन के बारे में पता चला. फिर डेढ़ लाख रुपए का लोन लेकर दोना-पत्तल बनाने का काम शुरू किया.
सीमा बताती हैं कि बिजनेस तो शुरू कर दिया लेकिन, अब चुनौती थी इसे चलाने की. इसके लिए हमने जहां से मशीन ली थी, उनसे ही माल की बिक्री की बात की. हालांकि हमें वहां कुछ कम पैसे मिले लेकिन, हमारे प्रोडक्ट की बिक्री शुरू हो गई. एक मशीन के साथ हमने दोना-पत्तल बनाने के काम को शुरू किया.
3 साल में ही कर लीं 3 मशीनें: यह काम इतना सफल होता गया कि 3 साल में ही हमने एक से तीन मशीन कर ली. महिलाओं को रोजगार भी दिया. दोना-पत्तल की जब डिमांड बढ़ी तो हमने इन तीनों मशीनों को हटाकर डबल डाई की एडवांस तकनीक वाली मशीन को लगाया. आज हमारे यहां तीन डबल डाई की मशीन है, जहां तीन अलग-अलग शिफ्ट में महिलाएं काम करती हैं. हर शिफ्ट में 9 महिलाएं रहती हैं. वह बताती हैं कि इस मशीन के लगाने के बाद दुनिया ही बदल गई.
यूपी समेत दूसरे राज्यों तक फैला दोना-पत्तल का कारोबार: सीमा कहती हैं कि आज हमारे दोना पत्तल की बिक्री जौनपुर, गाजीपुर, भदोही, मऊ, बनारस, चंदौली समेत आसपास के अन्य जिलों में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी होती है. बिहार, पटना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड से भी हमारे यहां लोग दोना-पत्तल की खरीदारी करने के लिए आते हैं, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है.
300 से ज्यादा महिलाओं को दिया रोजगार: सीमा कहती हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं अपने साथ-साथ अन्य महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ा है. उनका गांव बहुत पिछड़ा हुआ था जहां गरीबी सबसे ज्यादा थी. उन्होंने अपने घर दोना-पत्तल के कारोबार की शुरुआत करके अन्य महिलाओं को भी जोड़ना शुरू कर दिया.
उनकी शुरुआत का असर है कि आज उनके गांव में करीब 35 से ज्यादा मशीन लगी हैं, जहां 300 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं. सीमा उन महिलाओं की काम में मदद करती हैं. उनके बनाए गए उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में भी उनका साथ देती हैं.
सीमा बताती हैं कि, आज हमारे गांव की स्थिति बदल गई है. कल तक जो लोग गरीबी में जीते थे, आज वहां महिलाएं हर दिन 200 से 400 रुपए कमा रही हैं. यही नहीं कुछ महिलाएं मशीन लगाकर सालाना 3 से 4 लाख रुपए कमा रही हैं. यह मेरे लिए सबसे खुशी की बात है कि मैं सिर्फ अपनी गरीबी ही दूर नहीं कर रही, बल्कि गांव की महिलाओ को आत्मनिर्भर भी बना रही हैं.
मेरी यह सोच थी कि मैं खुद के साथ अन्य महिलाओं को भी आगे लेकर जाऊं. आज आसपास के गांव की महिलाएं भी इस काम में लगी हुई हैं. सीमा कहती हैं कि वह भले ही पढ़ी-लिखी नहीं हैं लेकिन, आज वह इस काम के बदौलत अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं. उन्होंने अपनी ननद की शादी भी कर दी और अपने बेटे को बीए आईटीआई की पढ़ाई कराने के बाद बिजनेस में लगा दिया. बेटियों को भी पढ़ा रही हैं.
पति बोला, मुझे पत्नी पर गर्व: सीमा की सफलता पर उनके पति बाबूलाल पटेल भी बेहद खुश हैं. उनका कहना है कि मुझे गर्व होता है कि सीमा मेरी पत्नी है. आज उनको देखकर के आसपास के गांव की महिलाएं भी इस काम को करना शुरू कर दी हैं. सीमा ने सिर्फ अपना ही नहीं, बल्कि दूसरी महिलाओं के जीवन को भी पूरी तरह से बदल दिया है.
पति बाबूलाल पटेल बताते हैं कि आज से 6 साल पहले हमारे पास रहने को ठीक से घर नहीं था. हम कच्चे खपरैल के घर में रहते थे, लेकिन आज सीमा के बिजनेस की बदौलत हमारे पास दो मंजिला मकान है. घर में धीरे-धीरे हर सुविधा बढ़ रही है. हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं. कल तक हमारे पास जहां 10 हजार रुपए नहीं होते थे तो वहीं, आज सीमा साल में 10 लाख रुपए तक कमाती हैं और दूसरी महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ रही हैं.
गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहीं सीमा: वहीं, सीमा के साथ काम करने वाली महिला बताती हैं कि, वह पहले घर में बैठी रहती थीं. हर छोटी-छोटी चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर रहती थीं. लेकिन, आज वह सीमा के साथ अपने परिवार को संभालते हुए काम कर रही हैं. हर दिन ढाई सौ से 300 की आमदनी कर रही हैं. इसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि उन्हें अब अपनी और बच्चों की जरूरत के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता.
सीमा ने महिलाओं को बनाया बिजनेस वूमेन: सीमा की प्रेरणा से बिजनेस शुरू करने वाली संगीता बताती हैं कि उनके घर की स्थिति बेहद खराब थी. उनके पति बस 10 हजार रुपए महीना कमाते थे. घर का खर्च उठाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो था.
लेकिन, इन सबके बीच सीमा से मिली प्रेरणा के साथ उन्होंने अपने घर में दोना-पत्तल बनाने वाली मशीन को लगाया और आज वह आराम से ढाई से 3 लाख रुपए सालाना कमा रही हैं. वह बताती है कि उन्हें 1 साल हुए इस बिजनेस को शुरू किए.
सीमा मशरूम की खेती भी कर रहीं: सीमा बताती हैं कि उनका सफर यहीं नहीं समाप्त हुआ. दोना-पत्तल बनाने के साथ-साथ खेती-बड़ी व पशुपालन में भी वह अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है. इसके साथ ही वह मशरूम की खेती भी करती हैं. दोना-पत्तल के साथ-साथ वह इन कामों को भी करती हैं, जिससे उनकी आमदनी बढ़ती है. वह पशुपालन को एक अलग स्तर तक ले जाना चाहती है, ताकि महिलाएं इन कामों में भी आगे बढ़ सकें और आत्मनिर्भर बन सके.
