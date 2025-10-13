बनारस दालमंडी में इस दिन से हटवाए जाएंगे अतिक्रमण, 181 को थमाए नोटिस, मांगे कागजात
लोक निर्माण विभाग एक्शन में, स्वामित्व की जानकारी जुटा रहा विभाग, 650 मीटर लंबी सड़क 60 फुट चौड़ी होगी.
वाराणसी : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बनारस दौरे के बाद दालमंडी चौड़ीकरण के लिए कवायद शुरू हो गई है. इस कड़ी में लोक निर्माण विभाग की तरफ से शनिवार और रविवार को 181 भवन स्वामियों को नोटिस दिया गया. भवन स्वामियों के न मिलने पर उनके दुकान-मकान पर नोटिस चस्पा कराए गए. नोटिस में 5 दिनों के भीतर दुकानों-मकानों से संबंधित कागजात पीडब्ल्यूडी कार्यालय में जमा कराने की बात कही गई है.
बता दें, मुख्यमंत्री ने दालमंडी चौड़ीकरण को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं. ऐसे में पीडब्ल्यूडी ने अपना कैंप कार्यालय चौक थाना परिसर में बनाकर कार्रवाई शुरू कर दी है. दो दिनों तक क्षेत्र में चौड़ीकरण की जद में आने वाले मकानों को नोटिस देने की कार्रवाई की गई है. नोटिस के मुताबिक 17 अक्टूबर से अतिक्रमण हटाया जाएगा. इसके बाद सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू होगा जो लोग कागजात जमा करवाएंगे उन्हें मुआवजा दिया जाएगा.
एडीएम सिटी आलोक वर्मा ने बताया कि 650 मीटर लंबी सड़क 60 फुट चौड़ी होगी. इसमें 30 फुट सड़क रहेगी. दोनों तरफ 15-15 फुट का फुटपाथ विकसित करने की प्लानिंग है. सड़क आदर्श मॉडल के रूप में विकसित की जाएगी. पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता केके सिंह का कहना है कि दालमंडी की सड़क चौड़ीकरण के लिए नोटिस देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. 181 भवन स्वामियों को नोटिस दिया गया है. भवन स्वामियों से स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज मांगे गए हैं.
