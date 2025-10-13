ETV Bharat / state

बनारस दालमंडी में इस दिन से हटवाए जाएंगे अतिक्रमण, 181 को थमाए नोटिस, मांगे कागजात

वाराणसी : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बनारस दौरे के बाद दालमंडी चौड़ीकरण के लिए कवायद शुरू हो गई है. इस कड़ी में लोक निर्माण विभाग की तरफ से शनिवार और रविवार को 181 भवन स्वामियों को नोटिस दिया गया. भवन स्वामियों के न मिलने पर उनके दुकान-मकान पर नोटिस चस्पा कराए गए. नोटिस में 5 दिनों के भीतर दुकानों-मकानों से संबंधित कागजात पीडब्ल्यूडी कार्यालय में जमा कराने की बात कही गई है.

बता दें, मुख्यमंत्री ने दालमंडी चौड़ीकरण को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं. ऐसे में पीडब्ल्यूडी ने अपना कैंप कार्यालय चौक थाना परिसर में बनाकर कार्रवाई शुरू कर दी है. दो दिनों तक क्षेत्र में चौड़ीकरण की जद में आने वाले मकानों को नोटिस देने की कार्रवाई की गई है. नोटिस के मुताबिक 17 अक्टूबर से अतिक्रमण हटाया जाएगा. इसके बाद सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू होगा जो लोग कागजात जमा करवाएंगे उन्हें मुआवजा दिया जाएगा.