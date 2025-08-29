ETV Bharat / state

काशी विद्यापीठ में प्रवेश; पीजी के कई विषयों की काउंसिलिंग आज, अब तक 160 अभ्यर्थियों ने लिया प्रवेश - COUNSELLING IN KASHI UNIVERSITY

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 29 व 30 अगस्त को MBA, MCA, MA के अलग अलग विषयों की काउंसिलिंग होगी.

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ.
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 7:53 AM IST

वाराणसी : महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पीजी की काउंसिलिंग शुरू हो गई है. 29 व 30 अगस्त को MBA, MCA, MA के अलग अलग विषयों की काउंसिलिंग होगी. अब तक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों एम.टी.टी.एम., एम.ए. मास कम्युनिकेशन, एम.ए. एजुकेशन, एम.ए. इतिहास (आर्कियोलॉजी) एवं एम.ए. गृहविज्ञान में 160 अभ्यर्थियों ने काउंसिलिंग करा कर प्रवेश लिया.


प्रवेश सेल के सदस्य प्रो. नलिनी श्याम कामिल ने बताया कि शुल्क जमा करने के बाद काउंसिलिंग स्थल पर ही प्रवेशित विद्यार्थियों को परिचय पत्र एवं लाइब्रेरी कार्ड जारी किया गया. इसके अलावा उक्त पाठ्यक्रमों में बची सीटों पर 29 अगस्त को भी काउंसिलिंग होगी. साथ ही एम.बी.ए. एवं एम.सी.ए. की काउंसिलिंग 29-30 अगस्त को निर्धारित है.


काशी विद्यापीठ में 29-30 अगस्त को पीजी के इन विषयों की काउंसिलिंग

प्रो. कामिल ने बताया कि अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिए ईमेल एवं मैसेज भेजे गए हैं. ई-मेल में दिए गए लिंक पर जाकर अपना ई-मेल एवं जन्मतिथि लिखकर अभ्यर्थी अपना गेट पास डाउनलोड कर सकते हैं. जिन अभ्यर्थियों को ई-मेल पर लिंक भेजा गया है, वे अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, सभी की एक सेट फोटो स्टेट, 06 पासपोर्ट साइज फोटो, अपनी कटेगरी का अद्यतन प्रमाण-पत्र सहित पूर्वाह्न 10:30 बजे वाणिज्य संकाय भवन में उपस्थित होंगे. बिना गेट पास के काउंसिलिंग सेंटर में अभ्यर्थियों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा. काउंसिलिंग के बाद निर्धारित शुल्क उसी दिन ऑनलाइन (पे.टी.एम. गूगल पे. डेबिट कार्ड, यू.पी.आई. आदि) जमा करना होगा. नकद शुल्क जमा नहीं होगा.

काउंसिलिंग स्थल पर बने काउंटर पर ही जमा ऑनलाइन फीस

कुलसचिव डॉ. सुनीता पाण्डेय ने बताया कि काउंसिलिंग के बाद अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग स्थल पर बने काउंटर पर ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी. अगर कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय में फीस जमा नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त मानते हुए दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा. अभ्यर्थी को काउंसिलिंग मे उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा.

