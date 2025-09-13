ETV Bharat / state

वाराणसी पहुंचे आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने फिर किया हिंदू राष्ट्र का आह्वान, प्रेमानंद महाराज के लिए कही ऐसी बात

वाराणसी : बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र शास्त्री शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे. आचार्य धीरेंद्र शास्त्री पितृपक्ष के मौके पर पहले काशी और फिर गया में दर्शन पूजन के लिए वह निकले हुए हैं. काशी विश्वनाथ में जलाभिषेक के बाद मीडिया से मुखातिब हुए तो एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की वकालत के साथ देश की राजनीति समेत कई मुद्दों पर बेबाकी से राय रखी.

मीडिया से मुखातिब आचार्य धीरेंद्र शास्त्री. (Photo Credit : ETV Bharat)

मीडिया से बातचीत में आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि काशी विश्वनाथ से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की प्रार्थना की है. साथ ही 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक प्रस्तावित पदयात्रा के बाबत जानकारी साझा की. साथ काशीवासियों से पदयात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया. बाबा बागेश्वर ने कहा कि आयोजनों व पद यात्राओं से वैचारिक क्रांति होगी. विचारों के परिवर्तन से भारत के हिंदू राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त करेगा.



आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि वाराणसी के सतुआ बाबा आश्रम में हर साल की तरह मणिकर्णिका घाट पर रात्रि बिताई है. हमारे पूज्य गुरु जी दादा गुरु का शरीर यहीं पर पूरा हुआ था. मणिकर्णिका घाट से मेरा लगावा 2010 से है. पीएम मोदी लिए कहा कि जिस राष्ट्र का राजा सनातनी होता है. उस राष्ट्र की प्रजा भी सनातनी होती है. उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, बाबा महाकाल का कॉरिडोर या फिर बृज में बनने वाले भव्य कॉरिडोर की प्लानिंग की सराहना की.