ETV Bharat / state

वाराणसी पहुंचे आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने फिर किया हिंदू राष्ट्र का आह्वान, प्रेमानंद महाराज के लिए कही ऐसी बात

काशी विश्वनाथ में किया जलाभिषेक. मीडिया से बातचीत के दौरान राजनीति में भगवाधारी राजनेताओं के होने की वकालत की.

काशी में जलाभिषेक करते आचार्य धीरेंद्र शास्त्री.
काशी में जलाभिषेक करते आचार्य धीरेंद्र शास्त्री. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 11:54 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र शास्त्री शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे. आचार्य धीरेंद्र शास्त्री पितृपक्ष के मौके पर पहले काशी और फिर गया में दर्शन पूजन के लिए वह निकले हुए हैं. काशी विश्वनाथ में जलाभिषेक के बाद मीडिया से मुखातिब हुए तो एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की वकालत के साथ देश की राजनीति समेत कई मुद्दों पर बेबाकी से राय रखी.

मीडिया से मुखातिब आचार्य धीरेंद्र शास्त्री. (Photo Credit : ETV Bharat)

मीडिया से बातचीत में आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि काशी विश्वनाथ से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की प्रार्थना की है. साथ ही 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक प्रस्तावित पदयात्रा के बाबत जानकारी साझा की. साथ काशीवासियों से पदयात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया. बाबा बागेश्वर ने कहा कि आयोजनों व पद यात्राओं से वैचारिक क्रांति होगी. विचारों के परिवर्तन से भारत के हिंदू राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त करेगा.

आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि वाराणसी के सतुआ बाबा आश्रम में हर साल की तरह मणिकर्णिका घाट पर रात्रि बिताई है. हमारे पूज्य गुरु जी दादा गुरु का शरीर यहीं पर पूरा हुआ था. मणिकर्णिका घाट से मेरा लगावा 2010 से है. पीएम मोदी लिए कहा कि जिस राष्ट्र का राजा सनातनी होता है. उस राष्ट्र की प्रजा भी सनातनी होती है. उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, बाबा महाकाल का कॉरिडोर या फिर बृज में बनने वाले भव्य कॉरिडोर की प्लानिंग की सराहना की.

आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि में चमत्कार की बात कभी नहीं करता हूं. यह आस्था का विषय है का चमत्कार का नहीं. हम किसी का भविष्य नहीं बताते हैं, बल्कि भविष्य ठीक बताने की बात करते हैं. मैं अपने गुरु परंपरा का निर्वहन कर रहा हूं. वहीं प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी पर कहा कि गुरु महाराज की बात को अलग रूप में कहा गया. मैं प्रेमानंद महाराज से मिलने भी जाऊंगा. वह अद्भुत संत हैं, किसी के अंदर कोई वैमनस्यता नहीं है.


राहुल गांधी की मां पर की गई टिप्पणी पर बाबा बागेश्वर धाम ने कहा कि राजनेताओं की टिप्पणी पर मैं कोई बयान नहीं देता. मैं अपने सिद्धांत पर रहूंगा, लेकिन मां किसी की भी हो वह पूजनीय होती है और किसी की भी मां के खिलाफ बोलना निंदनीय है. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि जब देश में चोर राजनेता हो सकते हैं, उचक्के राजनेता हो सकते हैं, मर्डर करने वाले राजनेता हो सकते हैं तो भगवाधारी राजनेता होना चाहिए. यूपी में भगवाधारी राजनेता हैं तो हम उनका पूरा सपोर्ट करते हैं.

यह भी पढ़ें : मेरठ में कब सजेगा बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार?, जानिए

यह भी पढ़ें : बिहार चुनाव में हिंदुत्व के सहारे बीजेपी! बाबा बागेश्वर, श्रीश्री रविशंकर की एंट्री से बदलेगा सियासी समीकरण?

For All Latest Updates

TAGGED:

BABA BAGESHWAR DHAM IN VARANASIACHARYA DHIRENDRA SHASTRIबाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्रीHINDU NATION DHIRENDRA SHASTRIBABA BAGESHWAR DHAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

5वीं पास बनारस की सीमा बनीं बिजनेस वूमेन; दोना-पत्तल बनाकर कमा रहीं 10 लाख, 300 महिलाओं को रोजगार

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

प्रयागराज की प्रसिद्ध कटरा रामलीला; ‘भगवान राम’ कर रहे योग, 'हनुमान' घटा रहे वजन और रावण की दौड़ जारी, रामलीला के कलाकार सख्त अनुशासन में कर रहे तैयारी

सदन में गदा लेकर बैठती हैं UP की ये महापौर; कर्मचारी करते हैं रखवाली, पढ़िए 60 साल पुरानी परंपरा की दिलचस्प कहानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.