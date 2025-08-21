ETV Bharat / state

जोधपुर को वंदे भारत की सौगात, अब दिल्ली पहुंचना होगा आसान - JODHPUR VANDE BHARAT TRAIN

रेल मंत्रालय ने जोधपुर से जयपुर होते हुए दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन संचालन को मंजूरी दे दी है.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व गजेन्द्र सिंह शेखावत
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व गजेन्द्र सिंह शेखावत (फोटो ईटीवी भारत)
August 21, 2025

जोधपुर : राजस्थान के जोधपुर शहर को रेल यात्रा के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली है. रेल मंत्रालय ने जोधपुर से जयपुर होते हुए दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन संचालन को अंतिम मंजूरी दे दी है. इससे ना केवल जोधपुर और जयपुर के बीच यात्रा का समय घटेगा, बल्कि दिल्ली तक का सफर भी अब पहले से ज्यादा आरामदायक और तेज हो जाएगा. इस अहम फैसले की जानकारी केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने दी. उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस फैसले के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि यह ट्रेन जोधपुर-जयपुर-दिल्ली मार्ग के यात्रियों के लिए एक ऐतिहासिक सौगात होगी.

गजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि उन्होंने हाल ही में रेल मंत्री से मिलकर जोधपुर से दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन की मांग की थी. अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शेखावत को पत्र भेजकर अवगत कराया है. जोधपुर से दिल्ली के लिए नई वंदे भारत ट्रेन जयपुर से होकर जाएगी. केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि यह निर्णय इस मार्ग के यात्रियों के लिए निश्चय ही एक अति-महत्वपूर्ण सौगात है. नई वंदे भारत ट्रेन का संचालन यात्रा को नई गति, आधुनिक सुविधा और आराम के साथ-साथ समय की विशेष बचत भी सुनिश्चित करेगा. शेखावत ने इस उल्लेखनीय निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का आभार जताया. शेखावत ने बताया कि हाल ही में मैंने इस विषय पर रेल मंत्री को पत्र सौंपकर अनुरोध किया था. इतनी शीघ्रता से वंदे भारत को स्वीकृति मिलना, उनके जनहित के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता का प्रमाण है.

जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को मिली मंजूरी
जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को मिली मंजूरी (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)

इसे भी पढ़ें: अब महज कुछ घंटों का होगा बीकानेर से राजधानी दिल्ली का सफर, वंदे भारत ट्रेन को मिली स्वीकृति

बीकानेर को भी तोहफा : रेल मंत्री ने जोधपुर से दिल्ली के साथ-साथ बीकानेर से दिल्ली के लिए भी वंदे भारत ट्रेन चलाने की मजदूरी दे दी है. रेल मंत्री ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी जिस पर मेघवाल ने उनका आभार जताया है. वर्तमान में राजस्थान में अजमेर से दिल्ली के बीच वंदे भारत चल रही है.

अभी अहमदाबाद के लिए चल रही वंदे भारत : वर्तमान में जोधपुर से अहमदाबाद (साबरमती) के लिए वंदे भारत का संचालन किया जा रहा है. जो सुबह छह बजे चल कर रात दस बजे वापस आती है. इसे चलते हुए काफी समय हो गया लेकिन अभी यात्री भार कम है. इसकी वजह है जोधपुर से अहमदाबाद के बीच काफी ट्रेन चल रही है. अगर दिल्ली के लिए वंदे भारत चलती है तो वाया जयपुर उसे ट्रेन को यात्री भार अच्छी तादात में मिलेगा.

