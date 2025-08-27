मेरठ: यूपी में आज से एक नई शुरुआत हुई है, अब वंदे भारत ट्रेन मेरठ से वाराणसी के बीच संचालित होने लगी है. अब तक इसका संचालन मेरठ से लखनऊ के बीच ही हो रहा था. अयोध्या में भी इस ट्रेन का स्टॉपेज रखा गया है. वंदे भारत ( ट्रेन नंबर 22490) मेरठ से जब रवाना हुई तो लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे. वहीं इस मौके पर खुद राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत बाजपेयी मेरठ सिटी स्टेशन पर पहुंचे और ट्रेन में यात्रियों से मिले.

आखिरकार बुधवार को वह दिन आ ही गया, जिसका बेसब्री से यात्रियों को इंतजार था. कल तक मेरठ से राजधानी लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेन का संचालन हो रहा था. अब आज से इसका रूट बढ़ गया है. वंदे भारत मेरठ सिटी से सुबह 6.35 बजे रवाना हुई. इसमें वाराणसी के लिए भी कई यात्री मेरठ से सवार हुए. वंदे भारत का 18.25 बजे वाराणसी जंक्शन पहुंचने का समय निर्धारित है. वाराणसी से वापसी में इस ट्रेन का नंबर 22489 है.

ट्रेन में सीटें और किराया: रेलवे की तरफ से इस ट्रेन की किराया सूची पहले ही घोषित कर दी गई थी. इस ट्रेन में कुल आठ कोच हैं. दो तरह की सीटें हैं, इसमें हैं चेयरकार और एग्जीक्यूटिव चेयरकार. मेरठ शहर से वाराणसी के बीच AC चेयरकार में यात्रा करने का टिकट 1,915 रुपये का निर्धारित है, जबकि एग्जीक्यूटिव चेयर कार का टिकट 3,525 रुपये का है. मेरठ से वाराणसी तक पहुंचने में लगभग 11 घंटे 50 मिनट का समय लगेगा. मेरठ से वाराणसी रेल मार्ग की दूरी कुल 783 किलोमीटर है. वहीं, सुबह 9 बजकर 10 मिनट पर ट्रेन वाराणसी के कैंट स्टेशन से मेरठ के लिए रवाना हुआ करेगी.

लक्ष्मीकांत ने जताया आभार: मेरठ सिटी स्टेशन के अधीक्षक आरपी सिंह ने कहा कि आज से शुरुआत हुई है. उम्मीद है यह ट्रेन अब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी. निश्चित ही अब लखनऊ के अलावा अयोध्या धाम और वाराणसी शहर या आसपास के शहरों को जाने वाले यात्रियों के लिए इससे बड़ी सहूलियत मिलेगी. मेरठ जंक्शन से आज पहली बार वाराणसी के लिए वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया गया तो यात्रियों में उत्साह देखने को मिला. स्टेशन पर पहुंचे राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अब इस ट्रेन में यात्रियों का टोटा भी नहीं रहेगा. उन्होंने पीएम मोदी औऱ केंद्रीय रेल मंत्री का आभार भी जताया.

सांसद अरुण गोविल ने ईटीवी भारत से कहा कि मेरठ सिटी-वाराणसी-मेरठ सिटी वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में अपनी यात्रा शुरू कर रही है. उन्हें भरोसा है कि इससे मेरठ अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. हर वर्ग को इससे लाभ होगा.

जान लें कहां-कहां है ठहराव: मेरठ से लखनऊ के बीच अब इसकी दूरी बढ़कर 783 किमी हो चुकी है. देश में लंबी दूरी तय करने वाली दूसरी वंदे भारत ट्रेन यह बन गई है. मेरठ सिटी से वंदे भारत सुबह 6:35 बजे रवाना होगी. सुबह 7 बजकर 8 मिनट पर ये हापुड़ स्टेशन, 8.35 पर मुरादाबाद, 10.04 पर बरेली, अपराह्न 1.45 लखनऊ, 3.53 मिनट पर अयोध्या पहुंचेगी. उसके बाद शाम 6 बजकर 25 मिनट पर वाराणसी जंक्शन पहुंच जाएगी.

इसी प्रकार 22489 वंदे भारत सुबह 9.10 मिनट पर वाराणसी से रवाना होगी. 11.40 बजे अयोध्या, दोपहर 1.40 पर लखनऊ, शाम 5.13 पर बरेली, शाम 6.50 पर मुरादाबाद, रात 8.10 पर हापुड़ और रात्रि 9.05 मिनट पर मेरठ सिटी पहुंचने का समय प्रस्तावित है.

पहली बार कब चली: गौरतलब है कि उत्तर रेलवे (NR) जोन द्वारा संचालित और रखरखाववाली वंदे भारत ट्रेन को 31 अगस्त 2024 को पहली बार मेरठ सिटी से लखनऊ के चारबाग के बीच संचालित किया गया था. पीएम मोदी ने तब वर्चुअल माध्यम से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था.

