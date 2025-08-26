लखनऊ: मेरठ सिटी से लखनऊ के बीच संचालित हो रही 22490/22489 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को अब वाराणसी तक संचालित किया जाएगा. इस ट्रेन के रूट को बुधवार से आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है. इस निर्णय से मेरठ, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों तक की यात्रा अब सुपरफास्ट हो जाएगी. लखनऊ के बाद यह ट्रेन अयोध्या में ठहरेगी और उसके बाद सीधे वाराणसी जंक्शन पहुंचेगी. इससे मेरठ से चलने वाले लोगों को अब बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी और राम जन्म भूमि अयोध्या पहुंचना काफी सहूलियत भरा हो जाएगा.

अब 783 किमी सफर तय करेगीः उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि मेरठ से लखनऊ के बीच यह वंदे भारत ट्रेन 459 किलोमीटर का सफर तय कर रही थी. अब इसकी दूरी बढ़कर 783 किमी हो गई है. अब देश में लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेनों में यह ट्रेन भी शामिल हो गई है. मेरठ सिटी से 22490 वंदे भारत सुबह 06:35 बजे चलती है. 07:08 बजे हापुड़, 08:35 मुरादाबाद, 10:04 बजे बरेली होते हुए दोपहर 01:45 बजे लखनऊ पहुंचती थी. अब यह ट्रेन आगे जाकर 03:53 बजे अयोध्या होकर शाम 06:25 वाराणसी जंक्शन पहुंचेगी. वापसी में 22489 वंदे भारत सुबह 09:10 बजे वाराणसी से संचालित होगी. 11:40 बजे अयोध्या, दोपहर 01:40 बजे लखनऊ, शाम 05:13 बजे बरेली, शाम 06:50 बजे मुरादाबाद, रात 08:10 बजे हापुड़ होकर रात 09:05 बजे मेरठ सिटी पहुंच जाएगी.

गोरखपुर-प्रयागराज वंदे भारत की ऑक्युपेंसी घटीः वहीं, पूर्वोत्तर रेलवे ने जून में गोरखपुर से लखनऊ के रास्ते प्रयागराज तक चल रही 22549/22550 वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच की संख्या बढ़ाकर 16 कर दी थी. इस बदलाव से प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या और गोरखपुर के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर हो गई, लेकिन आक्युपेंसी कम हो गई. ऐसे में अब इस ट्रेन को पुराने आठ रैक से चलाने पर मंथन किया जा रहा है. इस संबंध में रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा रहा है. गोरखपुर-प्रयागराज के अलावा गोरखपुर-पाटलिपुत्र वंदे भारत के भी रेक को बढ़ाया गया था. गोरखपुर से प्रयागराज तक चल रही वंदेभारत को 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रीन सिग्नल दिया था. 14 मार्च 2024 को इसका विस्तार प्रयागराज तक हुआ. 16 कोच के रेक में दो एक्जीक्यूटिव और 14 एसी चेयरकार कोच हैं. वर्तमान में इस रूट पर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की आक्युपेंसी सिर्फ 50 से 55 फीसद ही है. इसका मतलब है कि हर रोज आधी ट्रेन खाली होकर ही संचालित होती है जिससे रेलवे को काफी नुकसान उठाना पड़ता है.

