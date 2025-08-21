भोपाल: मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी के बीच जल्द ही सेमी स्पीड ट्रेन वंदे भारत का संचालन किया जाएगा. इसकी अनुमति रेलवे बोर्ड ने दे दी है. अब इस महीने भोपाल-लखनऊ वंदे भारत के संचालन की अधिसूचना भी जारी हो सकती है. बता दें कि अब तक भोपाल से लखनऊ के बीच अप्रत्यक्ष रूप से करीब 15 ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. लेकिन इनमें यात्रियों को सफर में लंबा समय गुजारना पड़ता है. लेकिन भोपाल-लखनऊ वंदे भारत शुरू होने से करीब 720 किलोमीटर की यह दूरी 6 से 8 घंटे में पूरी हो जाएगी.

20 कोच की चेयरकार वंदे भारत

भोपाल और लखनऊ के बीच चेयरकार वंदे भारत का संचालन किया जाएगा. इस रूट पर पहले 16 कोच वाली वंदे भारत चलाने का निर्णय लिया गया था लेकिन यात्रियों की डिमांड को देखते हुए भोपाल रेल मंडल ने इसमें कोच संख्या बढ़ाने की मांग रेलवे बोर्ड से की थी. भोपाल रेल मंडल के पीआरओ नवल अग्रवाल ने बताया कि "भोपाल-लखनऊ वंदे भारत में 4 अतिरिक्त कोच बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे रेलवे बोर्ड ने स्वीकृत कर लिया है. अब इस रूट पर 20 कोच वाली वंदे भारत का संचालन होगा."

20 कोच की चेयरकार वंदे भारत (ETV Bharat)

इस महीने जारी हो सकता है नोटिफिकेशन

रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि भोपाल-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस की रैक भोपाल रेल मंडल को अलॉट कर दी गई है. लेकिन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर चल रहे पिट लाइन के काम के कारण अभी इसे पटरियों पर नहीं उतारा जाएगा. हालांकि भोपाल-लखनऊ वंदे भारत का आधिकारिक नोटिफिकेशन अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में जारी हो सकता है. अधिकारियों ने बताया कि तीसरी पिट लाइन का काम लगभग पूरा हो चुका है. जल्द ही ठेकेदार पिट लाइन को रेलवे को सौंपने वाला है.

भोपाल-लखनऊ वंदे भारत का इंतजार खत्म (ETV Bharat)

अगस्त या सितंबर के पहले सप्ताह तक होगा काम पूरा

भोपाल रेल मंडल के सीनियर डीएमई आरपी खरे ने बताया कि "रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर तीसरी पिट लाइन बनाई जा रही है. इसका 99 प्रतिशत काम पूरा हो गया है. निर्माण कंपनी आखिरी अगस्त या सितंबर के पहले सप्ताह तक काम पूरा कर सकती है." खरे ने बताया कि "रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के पास आरओएच शेड बनाया जा रहा है, जहां वंदे भारत ट्रेन का मेंटेनेंस किया जाएगा. साथ ही अन्य ट्रेनों का भी मेंटेनेंस होगा जो कि संभवतः सितंबर महीने के अंत तक शुरू होगा. इसको बनाने में करीब 10 करोड़ रुपये की लागत आई है."

जर्मन तकनीक से होगा कोच का मेंटेनेंस

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह केमटेक डिजाइन की पिट लाइन है, जो 2 पुरानी लाइनों की तुलना में अधिक तकनीकी संसाधनों से लैस है. जिस पर जर्मन कंपनी लिंक हाफमैन बुश (एलएचबी) के तकनीकी सहयोग से बनाए जा रहे नए कोचों का आसानी से सुधार किया जा सकेगा. यहां एलएचबी कोच वाली ट्रेनों की ओवरहालिंग होगी. तीसरी पिट लाइन की ऊंचाई अधिक है, जिसमें रेलकर्मी कोचों के नीचे आसानी से खड़े रहकर सुधार कार्य कर सकेंगे. इसमें मशीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए पाथ-वे बने हुए हैं. इस पिट लाइन में कम समय से अधिक ट्रेनों का मेंटेनेंस किया जा सकेगा.