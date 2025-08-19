ETV Bharat / state

कवर्धा में 11वीं शताब्दी के मंदिर में तोड़फोड़ के आरोपी गिरफ्तार, पुलिसकर्मी बर्खास्त - VANDALISM IN TEMPLE KAWARDHA

कबीरधाम पुलिस ने घटना के 11 दिन बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया.

Vandalism in Temple Kawardha
कवर्धा मंदिर में तोड़फोड़ (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 19, 2025 at 11:42 AM IST

2 Min Read

कवर्धा: भोरमदेव थाना अंतर्गत ग्राम हरमो के सारंगढ़ स्थित शिव मंदिर में तोड़फोड़ और मूर्ति खंडित करने के मामले में पुलिस को 11 दिन बाद बड़ी सफलता मिली है. कबीरदाम पुलिस ने सोमवार रात दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. जिनमें एक पुलिस आरक्षक भी शामिल है.

जानिए पूरा मामला: सारंगढ़ स्थित शिव मंदिर 11वीं सदी में कल्चुरी काल में बनाया गया था. इस मंदिर में यहां के लोगों की गहरी आस्था है. 7 अगस्त 2025 की सुबह जब ग्रामीण मंदिर में पूजा करने पहुंचे तो देखा मंदिर क्षतिग्रस्त है. शिवलिंग दूर पड़ा था. शेषनाग एक पेड़ के नीचे रख दिया गया था. इस घटना की खबर आग की तरह पूरे गांव में फैली. धीरे धीरे गांव के लोग मंदिर प्रांगण में इकट्ठा हुए. कुछ ही देर में कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया.

Vandalism in Temple Kawardha
कबीरधाम पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार (ETV Bharat Chhattisgarh)

लोगों के आक्रोश देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर माहौल शांत कराया गया. कबीरधाम पुलिस ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन गांव वालों और कांग्रेस नेताओं को दिया. जिसके बाद मामला शांत हुआ.

Vandalism in Temple Kawardha
शिव मंदिर में आरोपियों ने की थी मूर्ति खंडित (ETV Bharat Chhattisgarh)

कांग्रेस ने बंद लिया वापस: मंदिर में तोड़फोड़ के 10 दिन बाद भी पुलिस जब आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई तो जिला कांग्रेस कमेटी ने आज कवर्धा बंद का आह्वान किया. लेकिन इसी बीच सोमवार को कबीरधाम पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. 18 अगस्त के पुलिस अधीक्षक ने प्रेस नोट जारी कर दो आरोपी के गिरफ्तारी की पुष्टि की और कांग्रेस को कवर्धा बंद के आह्वान को वापल लेने की अपील की.

कबीरधाम पुलिस ने मंदिर में तोड़फोड़ के आरोपियों को किया गिरफ्तार (ETV Bharat Chhattisgarh)

मंदिर में मूर्ति को विस्थापित करने का मामला आया था. इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. एक पुलिसकर्मी की भूमिका भी संदिग्घ मिली, जिसके बाद उसे बर्खास्त कर दिया गया है. कांग्रेस पार्टी से अनुरोध है मामले में सारी कार्रवाई हो गई है. बंद को वापल ले - धर्मेन्द्र सिंह, एसपी कबीरधाम

आरोपी पुलिस आरक्षक बर्खास्त: कबीरधाम पुलिस ने जिन दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनमें एक पुलिस आरक्षक है. जिसका नाम राजू वैष्णव है. दूसरे आरोपी का नाम गौतरिहा यादव है. दोनों ने मिलकर इस घटना को आंजम दिया था. आरोपियों ने अपना जूर्म कबूल लिया है. आरोपी पुलिसकर्मी को भारतीय न्याय दंड संहिता के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.

Vandalism in Temple Kawardha
मंदिर में तोड़फोड़ के विरोध में प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)
बालोद में स्कूल डिस्मेंटल करते समय बड़ा हादसा, छत गिरी, कई मजदूर घायल
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: आबकारी विभाग के 29 अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
एनएचएम के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, चरमराई स्वास्थ्य सुविधाएं, अस्पतालों में भीड़

कवर्धा: भोरमदेव थाना अंतर्गत ग्राम हरमो के सारंगढ़ स्थित शिव मंदिर में तोड़फोड़ और मूर्ति खंडित करने के मामले में पुलिस को 11 दिन बाद बड़ी सफलता मिली है. कबीरदाम पुलिस ने सोमवार रात दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. जिनमें एक पुलिस आरक्षक भी शामिल है.

जानिए पूरा मामला: सारंगढ़ स्थित शिव मंदिर 11वीं सदी में कल्चुरी काल में बनाया गया था. इस मंदिर में यहां के लोगों की गहरी आस्था है. 7 अगस्त 2025 की सुबह जब ग्रामीण मंदिर में पूजा करने पहुंचे तो देखा मंदिर क्षतिग्रस्त है. शिवलिंग दूर पड़ा था. शेषनाग एक पेड़ के नीचे रख दिया गया था. इस घटना की खबर आग की तरह पूरे गांव में फैली. धीरे धीरे गांव के लोग मंदिर प्रांगण में इकट्ठा हुए. कुछ ही देर में कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया.

Vandalism in Temple Kawardha
कबीरधाम पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार (ETV Bharat Chhattisgarh)

लोगों के आक्रोश देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर माहौल शांत कराया गया. कबीरधाम पुलिस ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन गांव वालों और कांग्रेस नेताओं को दिया. जिसके बाद मामला शांत हुआ.

Vandalism in Temple Kawardha
शिव मंदिर में आरोपियों ने की थी मूर्ति खंडित (ETV Bharat Chhattisgarh)

कांग्रेस ने बंद लिया वापस: मंदिर में तोड़फोड़ के 10 दिन बाद भी पुलिस जब आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई तो जिला कांग्रेस कमेटी ने आज कवर्धा बंद का आह्वान किया. लेकिन इसी बीच सोमवार को कबीरधाम पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. 18 अगस्त के पुलिस अधीक्षक ने प्रेस नोट जारी कर दो आरोपी के गिरफ्तारी की पुष्टि की और कांग्रेस को कवर्धा बंद के आह्वान को वापल लेने की अपील की.

कबीरधाम पुलिस ने मंदिर में तोड़फोड़ के आरोपियों को किया गिरफ्तार (ETV Bharat Chhattisgarh)

मंदिर में मूर्ति को विस्थापित करने का मामला आया था. इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. एक पुलिसकर्मी की भूमिका भी संदिग्घ मिली, जिसके बाद उसे बर्खास्त कर दिया गया है. कांग्रेस पार्टी से अनुरोध है मामले में सारी कार्रवाई हो गई है. बंद को वापल ले - धर्मेन्द्र सिंह, एसपी कबीरधाम

आरोपी पुलिस आरक्षक बर्खास्त: कबीरधाम पुलिस ने जिन दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनमें एक पुलिस आरक्षक है. जिसका नाम राजू वैष्णव है. दूसरे आरोपी का नाम गौतरिहा यादव है. दोनों ने मिलकर इस घटना को आंजम दिया था. आरोपियों ने अपना जूर्म कबूल लिया है. आरोपी पुलिसकर्मी को भारतीय न्याय दंड संहिता के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.

Vandalism in Temple Kawardha
मंदिर में तोड़फोड़ के विरोध में प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)
बालोद में स्कूल डिस्मेंटल करते समय बड़ा हादसा, छत गिरी, कई मजदूर घायल
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: आबकारी विभाग के 29 अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
एनएचएम के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, चरमराई स्वास्थ्य सुविधाएं, अस्पतालों में भीड़

For All Latest Updates

TAGGED:

कवर्धा मंदिर में तोड़फोड़KABIRDHAM POLICEकबीरधाम पुलिसKABIRDHAM TEMPLE VANDALISM CASEVANDALISM IN TEMPLE KAWARDHA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.