कवर्धा: भोरमदेव थाना अंतर्गत ग्राम हरमो के सारंगढ़ स्थित शिव मंदिर में तोड़फोड़ और मूर्ति खंडित करने के मामले में पुलिस को 11 दिन बाद बड़ी सफलता मिली है. कबीरदाम पुलिस ने सोमवार रात दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. जिनमें एक पुलिस आरक्षक भी शामिल है.

जानिए पूरा मामला: सारंगढ़ स्थित शिव मंदिर 11वीं सदी में कल्चुरी काल में बनाया गया था. इस मंदिर में यहां के लोगों की गहरी आस्था है. 7 अगस्त 2025 की सुबह जब ग्रामीण मंदिर में पूजा करने पहुंचे तो देखा मंदिर क्षतिग्रस्त है. शिवलिंग दूर पड़ा था. शेषनाग एक पेड़ के नीचे रख दिया गया था. इस घटना की खबर आग की तरह पूरे गांव में फैली. धीरे धीरे गांव के लोग मंदिर प्रांगण में इकट्ठा हुए. कुछ ही देर में कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया.

लोगों के आक्रोश देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर माहौल शांत कराया गया. कबीरधाम पुलिस ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन गांव वालों और कांग्रेस नेताओं को दिया. जिसके बाद मामला शांत हुआ.

कांग्रेस ने बंद लिया वापस: मंदिर में तोड़फोड़ के 10 दिन बाद भी पुलिस जब आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई तो जिला कांग्रेस कमेटी ने आज कवर्धा बंद का आह्वान किया. लेकिन इसी बीच सोमवार को कबीरधाम पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. 18 अगस्त के पुलिस अधीक्षक ने प्रेस नोट जारी कर दो आरोपी के गिरफ्तारी की पुष्टि की और कांग्रेस को कवर्धा बंद के आह्वान को वापल लेने की अपील की.

मंदिर में मूर्ति को विस्थापित करने का मामला आया था. इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. एक पुलिसकर्मी की भूमिका भी संदिग्घ मिली, जिसके बाद उसे बर्खास्त कर दिया गया है. कांग्रेस पार्टी से अनुरोध है मामले में सारी कार्रवाई हो गई है. बंद को वापल ले - धर्मेन्द्र सिंह, एसपी कबीरधाम

आरोपी पुलिस आरक्षक बर्खास्त: कबीरधाम पुलिस ने जिन दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनमें एक पुलिस आरक्षक है. जिसका नाम राजू वैष्णव है. दूसरे आरोपी का नाम गौतरिहा यादव है. दोनों ने मिलकर इस घटना को आंजम दिया था. आरोपियों ने अपना जूर्म कबूल लिया है. आरोपी पुलिसकर्मी को भारतीय न्याय दंड संहिता के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.