ETV Bharat / state

महुआ बचाओ अभियान से गूंजा वनांचल, आदिवासियों की आजीविका बचाना है लक्ष्य - MAHUA BACHAO CAMPAIGN

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर वनांचल जिला इन दिनों महुआ बचाओ अभियान से चर्चाओं में है.

Mahua Bachao campaign
महुआ बचाओ अभियान से गूंजा वनांचल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 3, 2025 at 1:57 PM IST

5 Min Read

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : जिला जिसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, अपनी समृद्ध वन संपदा और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है. यहां के ग्रामीणों की आजीविका का बड़ा हिस्सा महुआ से जुड़ा है.महुआ न केवल ग्रामीणों के लिए रोजगार का साधन है बल्कि यह उनकी संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न हिस्सा भी है. गर्मी के दिनों में जब अन्य स्रोत कम हो जाते हैं, तब महुआ ही ग्रामीणों की आय का प्रमुख आधार बनता है. एक पेड़ से साल भर में औसतन दस हज़ार रुपये तक की आमदनी संभव होती है। यही कारण है कि आदिवासी अंचल के लोग महुआ को किसी वरदान से कम नहीं मानते.

घटते महुआ वृक्षों ने बढ़ाई चिंता : लेकिन समय के साथ महुआ वृक्षों की संख्या घटने लगी है. पुराने पेड़ अब वक्त के साथ कमजोर हो चले हैं.वहीं नए पौधे नहीं रोपे जा रहे हैं. इस संकट को गंभीरता से समझते हुए मनेंद्रगढ़ वन मंडलाधिकारी यानी डीएफओ मनीष कश्यप ने “महुआ बचाओ अभियान” की शुरुआत की है. पिछले वर्ष से ही इस अभियान के अंतर्गत महुआ वृक्षों के संरक्षण और संवर्धन का कार्य बड़े स्तर पर शुरू हुआ.

Mahua Bachao campaign
रोपे जा रहे हैं नए महुआ पौधे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लाखों की संख्या में रोपे गए पौधे : डीएफओ मनीष कश्यप के मार्गदर्शन में सबसे पहले वनांचल क्षेत्रों में निवास कर रहे ग्रामीणों को 30 हजार ट्री गार्ड उपलब्ध कराए गए. इसके साथ ही ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया गया कि वे अपने घरों और बाड़ियों में महुआ के पौधे लगाएं.इस पहल से ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है.वन विभाग इस साल 30 हजार पौधे ट्री गार्ड के साथ, 22 हजार पौधे ग्रामीणों के बाड़ी में और 60 हजार पौधे गौठानों में लगाए है. यानी कुल मिलाकर लाखों की संख्या में महुआ पौधे रोपे गए हैं.

Mahua Bachao campaign
महुआ से आदिवासियों को होती है आमदनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

समस्या को बनाया अवसर : आपको बता दें कि पिछली कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में गौठान योजना पर लाखों रुपये खर्च किए थे. लेकिन योजना का सही क्रियान्वयन न होने के कारण अधिकतर गौठान बंजर और अनुपयोगी साबित हुए. कई जगह तो ये गौठान असामाजिक तत्वों के अड्डे तक बन गए थे. डीएफओ मनीष कश्यप ने इस समस्या को अवसर में बदला. उन्होंने महुआ बचाओ अभियान के तहत सभी खस्ताहाल गौठानों की मरम्मत कराकर वहां हजारों महुआ पौधे लगाए हैं. इससे न केवल अतिक्रमण पर रोक लगी बल्कि इन गौठानों में हरियाली लौट आई. आने वाले वर्षों में यही पौधे ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मददगार साबित होंगे.

Mahua Bachao campaign
आदिवासियों की आजीविका बचाना है लक्ष्य (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महुआ से जरुरतें होती हैं पूरी : गांव के किसान और आदिवासी मानते हैं कि महुआ उनके जीवन का आधार है. खेतों में काम करते समय महुआ का सेवन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है. ग्रामीण अधीन सिंह बताते हैं कि महुआ से उनके बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और जरूरतें पूरी होती हैं.

महुआ बचाओ अभियान से गूंजा वनांचल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महुआ फूल से आय होती है, फल से तेल निकलता है और यह तेल घर-गृहस्थी से लेकर औषधीय कामों तक में उपयोगी होता है.वन विभाग की इस पहल से ग्रामीण बेहद खुश हैं.यह काम वास्तव में हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है-अधीन सिंह, ग्रामीण


महुआ पर निर्भर आजीविका : डीएफओ मनीष कश्यप के मुताबिक जब उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया तो पाया कि महुआ के पेड़ों की संख्या लगातार कम हो रही है. जबकि ग्रामीणों की आजीविका महुआ पर टिकी हुई है. तभी मैंने तय किया कि इस दिशा में ठोस कदम उठाना जरूरी है.हमने महुआ बचाओ अभियान शुरू किया ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी यह वृक्ष उपलब्ध हो सके. उनका मानना है कि महुआ केवल पेड़ नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. यही कारण है कि उन्होंने महुआ वृक्षों के पुनरुत्पादन पर विशेष ध्यान दिया और बड़े पैमाने पर पौधारोपण करवाया.

Mahua Bachao campaign
महुआ पेड़ों की घट रही है संख्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राष्ट्रीय स्तर पर मिली सराहना : मनीष कश्यप की इस पहल को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली है.“महुआ बचाओ अभियान” के लिए उन्हें दिल्ली में “नेक्सस ऑफ गुड फाउंडेशन” के अवार्ड से सम्मानित किया गया. ये केवल मनीष कश्यप के लिए ही नहीं बल्कि पूरे एमसीबी जिले के लिए गर्व की बात है. वन विभाग का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में जिले के हर गांव, हर खेत की मेड़ और हर गौठान में महुआ के वृक्ष खड़े हो.इस अभियान से न केवल आदिवासी समाज को आर्थिक मजबूती मिलेगी, बल्कि पर्यावरण भी संतुलित होगा.

हमारा प्रयास है कि महुआ वृक्षों की संख्या इतनी बढ़ाई जाए कि आने वाली पीढ़ियों को इस संपदा की कमी महसूस न हो। यह सिर्फ पौधारोपण नहीं बल्कि आदिवासी समाज के भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास है - मनीष कश्यप,डीएफओ


मनेंद्रगढ़ में महुआ बचाओ अभियान केवल एक पर्यावरणीय पहल नहीं, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम है.डीएफओ मनीष कश्यप की दूरदर्शिता और मेहनत से जिले के ग्रामीणों के जीवन में नई उम्मीदें जगी हैं. आने वाले वर्षों में जब ये पौधे बड़े वृक्ष बनेंगे, तब इनकी छांव तले न केवल पर्यावरण सुरक्षित होगा बल्कि हजारों ग्रामीण परिवारों की आजीविका भी मजबूत होगी. यह पहल इस बात का प्रमाण है कि अगर सोच ईमानदार हो और दिशा सही हो तो एक छोटे से जिले से भी पूरे प्रदेश और देश के लिए प्रेरणा मिल सकती है.

वनांचल के पीयूष चंद्रा का अनोखा शौक, खजाने में कई देशों की दुर्लभ करंसी

बच्चों ने खाया कीड़े वाला मध्यान्ह भोजन, जिम्मेदारों का जवाब हम क्या करें, नहीं है व्यवस्था

सरकारी शिक्षकों पर हर्बल नेटवर्किंग में व्यस्त होने का आरोप, ड्रिंक बनाने का सिखा रहे गुर, डीईओ ने जांच के दिए आदेश

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : जिला जिसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, अपनी समृद्ध वन संपदा और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है. यहां के ग्रामीणों की आजीविका का बड़ा हिस्सा महुआ से जुड़ा है.महुआ न केवल ग्रामीणों के लिए रोजगार का साधन है बल्कि यह उनकी संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न हिस्सा भी है. गर्मी के दिनों में जब अन्य स्रोत कम हो जाते हैं, तब महुआ ही ग्रामीणों की आय का प्रमुख आधार बनता है. एक पेड़ से साल भर में औसतन दस हज़ार रुपये तक की आमदनी संभव होती है। यही कारण है कि आदिवासी अंचल के लोग महुआ को किसी वरदान से कम नहीं मानते.

घटते महुआ वृक्षों ने बढ़ाई चिंता : लेकिन समय के साथ महुआ वृक्षों की संख्या घटने लगी है. पुराने पेड़ अब वक्त के साथ कमजोर हो चले हैं.वहीं नए पौधे नहीं रोपे जा रहे हैं. इस संकट को गंभीरता से समझते हुए मनेंद्रगढ़ वन मंडलाधिकारी यानी डीएफओ मनीष कश्यप ने “महुआ बचाओ अभियान” की शुरुआत की है. पिछले वर्ष से ही इस अभियान के अंतर्गत महुआ वृक्षों के संरक्षण और संवर्धन का कार्य बड़े स्तर पर शुरू हुआ.

Mahua Bachao campaign
रोपे जा रहे हैं नए महुआ पौधे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लाखों की संख्या में रोपे गए पौधे : डीएफओ मनीष कश्यप के मार्गदर्शन में सबसे पहले वनांचल क्षेत्रों में निवास कर रहे ग्रामीणों को 30 हजार ट्री गार्ड उपलब्ध कराए गए. इसके साथ ही ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया गया कि वे अपने घरों और बाड़ियों में महुआ के पौधे लगाएं.इस पहल से ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है.वन विभाग इस साल 30 हजार पौधे ट्री गार्ड के साथ, 22 हजार पौधे ग्रामीणों के बाड़ी में और 60 हजार पौधे गौठानों में लगाए है. यानी कुल मिलाकर लाखों की संख्या में महुआ पौधे रोपे गए हैं.

Mahua Bachao campaign
महुआ से आदिवासियों को होती है आमदनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

समस्या को बनाया अवसर : आपको बता दें कि पिछली कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में गौठान योजना पर लाखों रुपये खर्च किए थे. लेकिन योजना का सही क्रियान्वयन न होने के कारण अधिकतर गौठान बंजर और अनुपयोगी साबित हुए. कई जगह तो ये गौठान असामाजिक तत्वों के अड्डे तक बन गए थे. डीएफओ मनीष कश्यप ने इस समस्या को अवसर में बदला. उन्होंने महुआ बचाओ अभियान के तहत सभी खस्ताहाल गौठानों की मरम्मत कराकर वहां हजारों महुआ पौधे लगाए हैं. इससे न केवल अतिक्रमण पर रोक लगी बल्कि इन गौठानों में हरियाली लौट आई. आने वाले वर्षों में यही पौधे ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मददगार साबित होंगे.

Mahua Bachao campaign
आदिवासियों की आजीविका बचाना है लक्ष्य (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महुआ से जरुरतें होती हैं पूरी : गांव के किसान और आदिवासी मानते हैं कि महुआ उनके जीवन का आधार है. खेतों में काम करते समय महुआ का सेवन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है. ग्रामीण अधीन सिंह बताते हैं कि महुआ से उनके बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और जरूरतें पूरी होती हैं.

महुआ बचाओ अभियान से गूंजा वनांचल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महुआ फूल से आय होती है, फल से तेल निकलता है और यह तेल घर-गृहस्थी से लेकर औषधीय कामों तक में उपयोगी होता है.वन विभाग की इस पहल से ग्रामीण बेहद खुश हैं.यह काम वास्तव में हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है-अधीन सिंह, ग्रामीण


महुआ पर निर्भर आजीविका : डीएफओ मनीष कश्यप के मुताबिक जब उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया तो पाया कि महुआ के पेड़ों की संख्या लगातार कम हो रही है. जबकि ग्रामीणों की आजीविका महुआ पर टिकी हुई है. तभी मैंने तय किया कि इस दिशा में ठोस कदम उठाना जरूरी है.हमने महुआ बचाओ अभियान शुरू किया ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी यह वृक्ष उपलब्ध हो सके. उनका मानना है कि महुआ केवल पेड़ नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. यही कारण है कि उन्होंने महुआ वृक्षों के पुनरुत्पादन पर विशेष ध्यान दिया और बड़े पैमाने पर पौधारोपण करवाया.

Mahua Bachao campaign
महुआ पेड़ों की घट रही है संख्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राष्ट्रीय स्तर पर मिली सराहना : मनीष कश्यप की इस पहल को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली है.“महुआ बचाओ अभियान” के लिए उन्हें दिल्ली में “नेक्सस ऑफ गुड फाउंडेशन” के अवार्ड से सम्मानित किया गया. ये केवल मनीष कश्यप के लिए ही नहीं बल्कि पूरे एमसीबी जिले के लिए गर्व की बात है. वन विभाग का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में जिले के हर गांव, हर खेत की मेड़ और हर गौठान में महुआ के वृक्ष खड़े हो.इस अभियान से न केवल आदिवासी समाज को आर्थिक मजबूती मिलेगी, बल्कि पर्यावरण भी संतुलित होगा.

हमारा प्रयास है कि महुआ वृक्षों की संख्या इतनी बढ़ाई जाए कि आने वाली पीढ़ियों को इस संपदा की कमी महसूस न हो। यह सिर्फ पौधारोपण नहीं बल्कि आदिवासी समाज के भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास है - मनीष कश्यप,डीएफओ


मनेंद्रगढ़ में महुआ बचाओ अभियान केवल एक पर्यावरणीय पहल नहीं, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम है.डीएफओ मनीष कश्यप की दूरदर्शिता और मेहनत से जिले के ग्रामीणों के जीवन में नई उम्मीदें जगी हैं. आने वाले वर्षों में जब ये पौधे बड़े वृक्ष बनेंगे, तब इनकी छांव तले न केवल पर्यावरण सुरक्षित होगा बल्कि हजारों ग्रामीण परिवारों की आजीविका भी मजबूत होगी. यह पहल इस बात का प्रमाण है कि अगर सोच ईमानदार हो और दिशा सही हो तो एक छोटे से जिले से भी पूरे प्रदेश और देश के लिए प्रेरणा मिल सकती है.

वनांचल के पीयूष चंद्रा का अनोखा शौक, खजाने में कई देशों की दुर्लभ करंसी

बच्चों ने खाया कीड़े वाला मध्यान्ह भोजन, जिम्मेदारों का जवाब हम क्या करें, नहीं है व्यवस्था

सरकारी शिक्षकों पर हर्बल नेटवर्किंग में व्यस्त होने का आरोप, ड्रिंक बनाने का सिखा रहे गुर, डीईओ ने जांच के दिए आदेश

For All Latest Updates

TAGGED:

VANANCHAL RESONATES WITH MAHUAAIM TO SAVE LIVELIHOOD OF TRIBALSडीएफओ मनीष कश्यपमहुआ बचाओ अभियानMAHUA BACHAO CAMPAIGN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.