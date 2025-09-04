हल्द्वानी: पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से जहां जनजीवन अस्त-व्यस्त है. वहीं नदी-नाले उफान पर हैं. नाले के तेज बहाव में बहने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं. मामला नैनीताल जिले के गरमपानी से सामने आया है, यहां बेतालघाट के डोलकोट गदेरे में बुधवार रात साढ़े आठ बजे बाइक सवार वन दरोगा बह गया. काफी तलाश करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल पाया है. घटना के दौरान उसका साथी बाल-बाल बच गया. देर रात तक चले सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन टीम को सफलता नहीं मिली.

गदेरे में बहा वन दरोगा: सिमलखा निवासी वन दरोगा देवेंद्र सिंह बिष्ट बुधवार रात अपने साथी के साथ बाइक से खैरना-बेतालघाट स्टेट हाईवे से घर की ओर जा रहा था. डोलकोट गदेरा पार करते समय देवेंद्र बाइक समेत पानी के तेज बहाव में बह गया. बाल-बाल बचे साथी के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम को अंधेरे में रेस्क्यू अभियान चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ा. देर रात तक देवेंद्र का पता नहीं चल सका. युवक की तलाश के लिए एसडीआरएफ और राजस्व विभाग के कर्मचारी रेस्क्यू अभियान चलाकर युवक की तलाश में लगे हुए हैं. दो जेसीबी की मदद से पानी के बहाव को बदला गया है.

ओखलकांडा में महिला लापता: वहीं ओखलकांडा के बसोटिया नदी के पास घास काटने गई महिला लापता हो गई है. लापता महिला के चप्पल और दरांती नदी किनारे मिले हैं. सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन महिला का कुछ पता नहीं चल सका. बताया जा रहा है कि ओखलकांडा ब्लॉक के ग्राम सभा बड़ौन तोक के बसोटिया निवासी 50 वर्षीय तुलसी देवी पत्नी तेजराम घर के पास ही घास काटने गई थी, जब महिला देर रात तक घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की.

महिला की खोजबीन तेज: ग्रामीणों के मुताबिक भारी बारिश के दौरान बसोटिया नदी में महिला की बहने की आशंका जताई है. वहीं विधायक रामसिंह कैड़ा ने भी मौके पर पहुंच जानकारी ली. काफी खोजबीन करने के बाद भी महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई. वहीं एसडीएम धारी केएन गोस्वामी का कहना है कि परिजनों द्वारा गुमशुदगी की तहरीर दी गई है. देर शाम तक चल सर्च अभियान में भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा भी अभी मौजूद रहे.

