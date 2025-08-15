कोटा: जिले के सांगोद थाना इलाके में शुक्रवार को स्कूल वैन और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई. वैन में सवार स्कूली बच्चे स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद वापस अपने गांव लौट रहे थे. इस दौरान एक कार से वैन की भिड़ंत हो गई. इस वैन में सवार 11 बच्चों और चालक को चोट आई है. जिन्हें तत्काल एंबुलेंस व अन्य वाहनों की मदद से सांगोद लाया गया. वहां से पांच बच्चे और ड्राइवर को गंभीर घायल होने पर कोटा रैफर कर दिया है.

सांगोद थाना अधिकारी लाखन सिंह ने बताया कि सांगोद से जोलपा व खानपुर जा रहे रास्ते पर दोपहर करीब 12 बजे दुर्घटना हुई. जिसमें वैन और कार की आमने-सामने की भिड़ंत हो गई. भिड़्रत के चलते वैन अनियंत्रित होकर पलट गई. मौके से कार में सवार लोगों को डिटेन कर लिया है. साथ ही कार को भी जब्त किया गया है. जबकि वैन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है. सभी बच्चों और ड्राइवर को पहले सांगोद अस्पताल लाया गया था. जिसके बाद पांच बच्चों और 23 वर्षीय चालक रोहित को कोटा रैफर किया गया है. जबकि शेष बच्चों का इलाज सांगोद में चल रहा है.

थानाधिकारी ने बताया कि सामान्य चोटिल बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. सभी बच्चे छतरपुरा और बेसार गांव के निवासी हैं. इनकी उम्र 8 से 15 साल के बीच है. घायल छात्र के परिजन लक्की मेहरा ने बताया कि दुर्घटना के बाद वैन पलट गई थी. इसमें सवार बच्चे टक्कर के बाद सड़क पर गिर गए व कुछ बच्चे वैन में फंस गए थे. जिन्हें यहां से गुजर रहे राहगीरों ने बाहर निकाला था. बच्चों का कहना है कि सामने से आ रही गाड़ी तेज चल रही थी. उसने वैन को टक्कर मार दी थी