ETV Bharat / state

साहिबजादों के बलिदान को छत्तीसगढ़ के स्कूल सिलेबस में शामिल किया जाएगा: मुख्यमंत्री - WILL BE INCLUDED IN SCHOOL SYLLABUS

स्कूल सिलेबस में शामिल किया जाएगा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : 2 hours ago | Updated : 2 hours ago

रायपुर: सीएम विष्णु देव साय ने गुरुवार को वीर बल दिवस के मौके पर कहा कि गुरु गोविंद सिंह के दो बेटों की वीरता और बलिदान को छत्तीसगढ़ के स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सिखों के दसवें गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों साहिब जोरावर सिंह और साहिब फतेह सिंह दोनों का बलिदान अदभुत है. उनकी शहादत को याद करने और बच्चों को प्रेरणा देने के लिए उनके बलिदान की कहानी को स्कूल के सिलेबस में शामिल किया जाएगा. बलिदान की कहानी सिलेबस में होगी शामिल: रायपुर के मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में एक सेमिनार को संबोधित करते हुए साय ने कहा, वीर साहिबजादों जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी के अमर बलिदान की कहानी अब छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों को पढ़ाई जाएगी. ये बलिदान की कहानी हमारे युवा पीढ़ी को साहस के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी. सीएम ने कहा कि हमें गुरु गोविंद सिंह और वीर साहिबजादों की शिक्षाओं को अपनाना चाहिए और नई पीढ़ी को उनके आदर्शों से जोड़ना चाहिए. सीएम ने इस मौके पर साहिबजादों जोरावर सिंह और साहिब फतेह सिंह पर आधारित एक एनिमेटेड फिल्म भी देखी.

Last Updated : 2 hours ago