सफाई कर्मचारी भर्ती : दो बार हो चुका विज्ञापन निरस्त, वाल्मीकि समाज की अब यूडीएच मंत्री से भर्ती की गुहार

यूडीएच मंत्री ने सफाईकर्मी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने का भरोसा दिया है.

Officers of Valmiki Sangh handing over a memorandum to minister
मंत्री को ज्ञापन सौंपते वाल्मीकि संघ के पदाधिकारी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 12, 2025 at 6:29 PM IST

3 Min Read
जयपुर : राजधानी समेत प्रदेश के 185 नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की लंबित भर्ती प्रक्रिया को लेकर वाल्मीकि समाज और संयुक्त सफाई श्रमिक संघ ने सरकार से जल्द कदम उठाने की मांग की. वर्ष 2023 और 2024 में जारी भर्ती विज्ञप्ति निरस्त किए जाने से हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने आश्वासन दिया कि जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

दो बार निरस्त हुई भर्ती :स्वायत्त शासन विभाग ने बीते दो साल में दो बार 24 हजार 797 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए. इस भर्ती में निजी संस्थानों जैसे होटल, मॉल, कॉलेज आदि में काम का अनुभव भी मान्य किया था, जिस पर संघ ने आपत्ति जताई थी. संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने बताया कि सीवर और पारंपरिक सफाई का असली कार्य केवल वाल्मीकि समाज की ओर से ही किया जाता रहा है. ऐसे में उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए. आपत्तियों के बाद विभाग और संघ के बीच करीब एक साल पहले अगस्त 2024 को समझौता हुआ और विज्ञापन निरस्त कर दिया गया. इसके बाद 28 सितंबर 2024 को नया विज्ञापन जारी कर 23 हजार 820 पदों पर आवेदन मांगे गए. इसमें अनुभव प्रमाण पत्र के लिए नया नियम (पीएफ, ईएसआई आधारित) लागू किया. इससे संविदा पर कार्यरत कई सफाईकर्मी आवेदन ही नहीं कर पाए. इस पर भी संघ ने आपत्ति दर्ज की और 4 दिसंबर 2024 को ये विज्ञापन भी निरस्त कर दिया गया.

संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष बोले... (ETV Bharat Jaipur)

30 हजार पदों पर भर्ती का वादा, कार्रवाई लंबित :संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने आरोप लगाया कि दिसंबर 2024 को मंत्री ने सफाई कर्मचारियों के पद बढ़ाकर 30 हजार करने और अनुभव संबंधी पीएफ-ईएसआई नियम हटाकर भर्ती करने की बात कही थी, लेकिन अब तक इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया गया. ऐसे में अब यूडीएच मंत्री का दरवाजा खटखटाया है. उन्हें ज्ञापन देकर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की. इस पर यूडीएच मंत्री खर्रा ने आश्वस्त दिया कि सफाईकर्मियों की रिक्तियों को जल्द भरा जाएगा. पारंपरिक सफाई कार्य करने वाले समाज और संविदा पर काम कर रहे अभ्यर्थियों के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा.

सफाई श्रमिक संघ की प्रमुख मांगें

  • सफाईकर्मी भर्ती में वाल्मीकि और हैला समाज जैसे परंपरागत सफाई कार्य करने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाए
  • सफाईकर्मी भर्ती में 1 वर्ष का प्रैक्टिकल कराकर 1 वर्ष सफाई कार्य के अनुभव के आधार पर की जाए
  • सफाईकर्मियों की भर्ती मस्टर रोल के आधार पर की जाए
  • किसी भी निकाय में 2025 में रिक्त पदों से तीन गुना पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाए
  • आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन रखी जाए ताकि वास्तविक सफाईकर्मी आवेदन कर सकें
  • न्यायालय में लंबित प्रकरणों और समझौते के आधार पर प्रभावित अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिले
  • अनुभव प्रमाण पत्र की वरीयता नगरीय निकायों से जारी प्रमाण पत्रों को दी जाए, उसके बाद अन्य विभाग और अंत में निजी संस्थानों के प्रमाण पत्र मान्य हों

