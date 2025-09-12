ETV Bharat / state

सफाई कर्मचारी भर्ती : दो बार हो चुका विज्ञापन निरस्त, वाल्मीकि समाज की अब यूडीएच मंत्री से भर्ती की गुहार

जयपुर : राजधानी समेत प्रदेश के 185 नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की लंबित भर्ती प्रक्रिया को लेकर वाल्मीकि समाज और संयुक्त सफाई श्रमिक संघ ने सरकार से जल्द कदम उठाने की मांग की. वर्ष 2023 और 2024 में जारी भर्ती विज्ञप्ति निरस्त किए जाने से हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने आश्वासन दिया कि जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

दो बार निरस्त हुई भर्ती :स्वायत्त शासन विभाग ने बीते दो साल में दो बार 24 हजार 797 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए. इस भर्ती में निजी संस्थानों जैसे होटल, मॉल, कॉलेज आदि में काम का अनुभव भी मान्य किया था, जिस पर संघ ने आपत्ति जताई थी. संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने बताया कि सीवर और पारंपरिक सफाई का असली कार्य केवल वाल्मीकि समाज की ओर से ही किया जाता रहा है. ऐसे में उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए. आपत्तियों के बाद विभाग और संघ के बीच करीब एक साल पहले अगस्त 2024 को समझौता हुआ और विज्ञापन निरस्त कर दिया गया. इसके बाद 28 सितंबर 2024 को नया विज्ञापन जारी कर 23 हजार 820 पदों पर आवेदन मांगे गए. इसमें अनुभव प्रमाण पत्र के लिए नया नियम (पीएफ, ईएसआई आधारित) लागू किया. इससे संविदा पर कार्यरत कई सफाईकर्मी आवेदन ही नहीं कर पाए. इस पर भी संघ ने आपत्ति दर्ज की और 4 दिसंबर 2024 को ये विज्ञापन भी निरस्त कर दिया गया.