ETV Bharat / state

Watch: देखिए यूपी की वैष्णो देवी, पथरीली गुफा से प्रवेश...1000 हाथ वाली महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा

देशभर से दर्शन को पहुंचते श्रद्धालु: उन्होंने बताया कि धीरे-धीरे इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और इसकी भव्यता बढ़ती चली गई. आज यहां पर कानपुर शहर ही नहीं बल्कि देशभर से श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं. इस मंदिर में आपको महाभारत के चरित्र चित्रण से लेकर रामायण का चरित्र चित्रण भी बखूबी देखने को मिलेगा.

मंदिर का निर्माण किसने कराया: ईटीवी भारत संवाददाता से खास बातचीत के दौरान मंदिर के व्यवस्थापक छुन्ना ने बताया, वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण बुलंदशहर से आए माता के भक्त जयवीर सिंह राणा ने सन 2000 में दुर्गा मां से मांगी गई एक मन्नत पूरी होने पर करवाया था. उन्होंने इस मंदिर के निर्माण के पीछे का कारण जयवीर सिंह राणा के सपने में आई एक कन्या के द्वारा दिए दर्शन को बताया.

कानपुर: आज से नवरात्र की शुरुआत हो रही है. माता रानी के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी-लंबी कतारे मंदिरों में देखी जा रही है. कानपुर के वैष्णो धाम मंदिर में हर साल नवरात्र के पावन पर्व पर कई विशेष आयोजन किए जाते हैं. वहीं, दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते है. जानिए क्या है इस मंदिर का इतिहास और क्या है इसकी आस्था.

दर्शन के लिए गुफाओं से होकर जाना पड़ता है: इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि जिस तरह से जम्मू में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आपको गुफाओं के बीच से होकर गुजरना पड़ता है. ठीक उसी तरीके से इस मंदिर में भी आपको माता रानी के दर्शन के लिए गुफाओं के बीच से होकर जाना पड़ता है. ऐसे में जब श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें बिल्कुल जम्मू के तर्ज पर ही यहां पर भव्य और दिव्य नजारा देखने को मिलता है. मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि यहां पर मां महिषासुर की 1000 हाथ वाली मूर्ति स्थापित है जो कि विश्व में कहीं पर भी नहीं है. इस मूर्ति का दुर्गा सप्तशती में वर्णन भी किया गया है.

मां दुर्गा भगवान (Photo Credit; ETV BHARAT)

वैष्णो धाम मंदिर (Photo Credit; ETV BHARAT)



मंदिर में करीब 900 भगवान की मूर्तियां: उन्होंने बताया कि इस मंदिर में करीब 900 मूर्तियां स्थापित है. यहां पर जो गुफाए है उनका पत्थरों को जोड़कर बेहद संकरी और बारीकी से कारीगरों के द्वारा निर्माण किया गया है, जिससे यहां पर बिल्कुल जम्मू में विराजमान वैष्णो देवी मंदिर जैसा भव्य और दिव्य नजारा देखने को मिलता है. इससे माता रानी का यह पवित्र स्थान भक्तों के लिए और भी ज्यादा आकर्षक बन जाता है. इन संकरी गुफाओं से गुजरने के बाद उन्हें बिल्कुल जम्मू जैसा ही अनुभव होता है.





1000 हाथ वाली महिषासुर की प्रतिमा: छुन्ना ने बताया कि जब मंदिर के टीले पर पहुंचकर भक्तों को 1000 हाथ वाली महिषासुर की प्रतिमा दिखती है तो उनका मन श्रद्धा से भर जाता है. इसके अलावा यहां मंदिर में पुराणों का सार भी देखने को मिलता है. इन मूर्तियों का निर्माण कोलकाता के शिल्पकार नीलम पाल के द्वारा 4 साल में किया गया था. इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि इसके मुख्य द्वार पर चुन्नी बांधकर तीन गांठ लगाकर मुराद मांगने से भक्तों की सभी मुरादे पूरी होती हैं.



श्रद्धालु रानी साहू ने बताया कि यह मंदिर स्वप्नशील है. जो लोग सच्चे मन से यहां पर अपनी मुराद लेकर आते हैं माता रानी उनकी सभी मुरादें पूरी करती है. इस मंदिर के निर्माण के बाद से वह लगातार यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रही हैं. इसके अलावा आपकी जो भी मनोकामना है उसे इस मंदिर के मुखद्वार पर चुन्नी से तीन गांठ लगाकर छोड़ दे और फिर जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो माता रानी का शृंगार चढ़ाकर उस चुन्नी को खोलना होता है.



श्रद्धालु अनन्या पांडे ने बताया कि यह मंदिर अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि यहां पर आपको जम्मू जैसा ही दिव्य और भव्य नजर दिखाई देता है. छोटी-छोटी गुफाओं से गुजरने के बाद आपको माता रानी के दर्शन प्राप्त होते हैं. वह नवरात्रि के दिनों में अक्सर माता रानी के दर्शन करने के लिए अपने परिवार के साथ यहां पहुंचती हैं. यह मंदिर भक्तों की आस्था का प्रतीक माना जाता है.



यह भी पढ़ें: नवरात्र 2025; इस बार 10 दिन देवी आराधना, हाथी पर सवार होकर आईं मां दुर्गा, ये है घट स्थापना का शुभ मुहूर्त-पूजन विधि

यह भी पढ़ें: शारदीय नवरात्र 2025; काशी में बन रही मां दुर्गा की अद्भुत प्रतिमा, साड़ी आभूषण अस्त्र-शस्त्र में धूप का इस्तेमाल