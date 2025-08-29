चूरू: वैष्णो देवी में मंगलवार को हुए भूस्खलन हादसे में जान गंवाने वाले सुजानगढ़ और नागौर के चारों मृतकों के शव उनके गांव पहुंचे. सुजानगढ़ में सगे भाई अरविंद सोनी (35) और अनिल सोनी (43) का नाथो तालाब स्थित श्मशान घाट में दुखद माहौल में अंतिम संस्कार किया गया. यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और नम आंखों से विदाई दी. दोनों की शव यात्रा गंदे पानी के भरे रास्ते से श्मशान तक पहुंची, जिसे लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई.

परिजनों ने जताया आक्रोश: गमगीन माहौल के बीच मृतकों के परिजनों ने कहना है कि कि जब मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी थी, तब भी स्थानीय प्रशासन और श्राइन बोर्ड ने यात्रा पर रोक क्यों नहीं लगाई और एडवाइजरी क्यों नहीं की. साथ ही परिजनों का आरोप है कि मृतकों के गले की सोने की चैन, हाथ के ब्रासलेट और अंगूठी गायब हैं.

बता दें कि वैष्णो देवी में हुए हादसे में सुजानगढ़ के अरविंद और अनिल सोनी के साथ गजानंद (32) और नागौर जिले के संदीप (35) की भी मौत हो गई थी. पूर्व जिला अध्यक्ष बुद्धिप्रकाश सोनी ने बताया कि अरविंद की इंदिरा प्लाजा मार्केट में और अनिल की नया बाजार में दुकान थी. गजानंद की सारोठिया मार्केट में दुकान थी, जबकि संदीप नागौर में व्यापार करता था.

शव यात्रा में बरसाती पानी से परेशानी: बुद्धिप्रकाश सोनी ने बताया कि शव यात्रा के दौरान नाथो तालाब श्मशान घाट के रास्ते पर पानी जमा मिला. उनका कहना था कि शहर में 6 दिन पहले हुई बारिश के बावजूद अब तक पानी निकासी नहीं हुई. इस वजह से अंतिम यात्रा के दौरान लोगों को परेशानी हुई और आक्रोश भी देखा गया.