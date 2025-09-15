ETV Bharat / state

गंगा ने निगल लिया बिहार का एक और गांव, अब जानलेवा बना कटाव, देखें LIVE वीडियो

महिला की मौत, पत्रकार समेत चार घायल : मलबे के नीचे दबने से 60 वर्षीय प्रमिला देवी की मौत हो गई. वहीं पत्रकार समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में 45 वर्षीय मुन्नी देवी, 65 वर्षीय सारदा देवी और 45 वर्षीय रघुवीर राय शामिल हैं. सभी को इलाज के लिए सोनपुर पीएचसी में भर्ती कराया गया है.

दीवार मलबे में तब्दील : गांव के लोग अपने उजड़ते घर और आंगन को बचाने की कोशिश कर रहे थे. इस बीच एक पत्रकार कटाव प्रभावितों का बयान ले रहा था. तभी एक पक्का मकान अचानक नदी में समा गया और उसकी दीवार ढह गई. इस हादसे में मौके पर अफरा-तफरी मच गई. कई लोग मलबे के नीचे दब गए. खुद पत्रकार भी दीवार रोकने के चक्कर में वह फंस गया. उसके ऊपर ही दीवार गिर गई. सभी दबे लोगों को गांव वालों ने ही निकाला.

गंगा में समा रहे घर, दहशत में गांव : गंगा का कटाव इतना भयावह है कि अब तक दर्जनों पक्के मकान और इमारतें नदी में विलीन हो चुकी हैं. जो संरचनाएं गांव की रक्षा कर रही थीं, वे भी गंगा की धार में समा गईं. गांव वाले अपने उजड़ते घरों को दूर से देख रहे हैं. उनके चेहरे पर लाचारी और दर्द साफ झलक रहा है.

गंगा के कटाव से गांव की जल समाधि (ETV Bharat)

"सबलपुर दियरा के लोग 2 महीने से गंगा की कहर को झेल रहे है. कई लोगों का दो मंजिला मकान गंगा नदी में विलीन हो गया. तो कई लोगों का जमीन घर कारोबार सब गंगा नदी में समाहित हो रहा है. लोग अपनी नजर से देख रहे हैं. लोगों का मानना है कि ना यहां कोई प्रशासन देखने आ रहा है और न ही कोई जनप्रतिनिधि. रात हो या दिन सभी लोग दहशत में जी रहे हैं."- स्थानीय ग्रामीण

प्रशासन पर लोगों का आरोप : गांव वालों का कहना है कि वे दो महीने से गंगा के कहर को झेल रहे हैं. लेकिन प्रशासन ने न तो कोई ठोस राहत व्यवस्था की है और न ही जनप्रतिनिधि वहां झांकने आए हैं. कटाव प्रभावितों के पास न रहने की जगह है न खाने-पीने की सुविधा. हर तरह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है.

डर और दहशत में गुजर रही जिंदगी : दिन हो या रात, गांव के लोग दहशत में जी रहे हैं. दो मंजिला मकान तक नदी में समा चुके हैं. कारोबार और जमीन सबकुछ गंगा लील रही है. लोग आंखों के सामने अपनी मेहनत और जीवन की पूंजी को बहते देख रहे हैं, लेकिन मदद कहीं से नहीं मिल रही है.

