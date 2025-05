ETV Bharat / state

डेटिंग ऐप पर मैसेज कर कमरे में मिलने बुलाता था, फिर आपत्तिजनक तस्वीर और वीडियो निकालकर करता था ब्लैकमेल - BLACKMAIL VIA DATING APP

वैशाली में साइबर अपराधी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

Published : May 14, 2025 at 6:26 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 6:32 PM IST

वैशाली: डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर लूटपाट का सनसनीखेज मामला सामने आया है. 5 बदमाशों का एक गिरोह पटना, कोलकाता, उत्तर प्रदेश सहित कई जगहों पर सुनियोजित तरीके से इस ऐप के माध्यम से लोगों को निशाना बनाता था. वैशाली के एक शख्स से 8 लाख रुपये से ज्यादा की लूट के बाद जब साइबर पुलिस ने कार्रवाई की तो एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आया. इसके बाद कई चौंकाने वाले रहस्यों से पर्दा उठा. गंदी तस्वीर और वीडियो बरामद: गिरफ्तार अपराधी के पास से दर्जनों लोगों की गंदी तस्वीर और वीडियो बरामद हुए हैंं. पुलिस के मुताबकि आरोपी इन तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल कर ब्लैकमेल करते थे और पैसे ऐंठते थे. इस ऐप पर पुरुषों के बीच ऑनलाइन चैटिंग की जाती थी, जिसमें लोगों को फंसाकर पटना और अन्य जगहों पर बुलाया जाता था. जहां आपस में समलैंगिक संबंध के बाद आपत्तिजनक फोटो खींचकर ब्लैकमेल किया जाता था. साथ ही पिस्टल दिखाकर नेट बैंकिंग के जरिए पैसे की लूटपाट होती थी. साथी यह धमकाया भी जाता था कि अगर पुलिस तक बात पहुंची तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा. डीएसपी सह साइबर थानाध्यक्ष चांदनी सुमन (ETV Bharat) क्या बोलीं डीएसपी?: इस तरह के मामले सामने आने के बाद डीएसपी सह साइबर थानाध्यक्ष चांदनी सुमन के निर्देश पर हाजीपुर साइबर थाने में 4 जनवरी 2025 को एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 8 लाख 81 हजार 481 रुपये का साइबर फ्रॉड घटित होने की बात बताई गई थी. वहीं जांच-पड़ताल में यह बात सामने आई कि साइबर फ्रॉड की घटना नहीं हुई है, बल्कि ऐप के माध्यम से निशाना बनाया गया है.

आपत्तिजनक वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग: डीएसपी चांदनी सुमन ने बताया कि इस ऑनलाइन गे डेटिंग ऐप के माध्यम से मीटिंग फिक्स किया गया था. जब उस व्यक्ति से वह मिलने गया तो होटल के कमरे में पहले से दो-तीन व्यक्ति मौजूद थे. हथियार के बल पर डरा-धमकाकर उसके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करा लिया गया. साथ ही उसके कुछ आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल किया गया. आरोपियों ने पीड़ित का धमकाया कि अगर किसी को बताओगे तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे. जहानाबाद से आरोपी की गिरफ्तारी: वहीं, साइबर पुलिस ने मानवीय और तकनीकी आधार पर मामले की जांच-पड़ताल की तो पुलिस को पता चला कि आरोपी का नाम शैलेंद्र कुमार सिंह है, जो जहानाबाद का रहने वाला है. उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित स्थानों पर छापेमारी की जाने लगी. इसी क्रम में 13 मार्च 2025 को जहानाबाद थाना पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में उसने बताया कि 5 अन्य साथियों के साथ मिलकर वह घटना को अंजाम देता था. वैशाली पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति (वैशाली पुलिस का एक्स पोस्ट) शैलेंद्र का आपराधिक इतिहास: गे चैटिंग ऐप के जरिए लोगों से पैसों की लूटपाट करने वाले आरोपी शैलेंद्र कुमार सिंह का आपराधिक इतिहास है. पटना कोतवाली थाना के मामले में भी जेल जा चुका है. जहानाबाद के एक कांड में भी जेल जा चुका है. डीएसपी चांदनी सुमन ने बताया कि आरोपी मोबाइल में रियल लोकेशन सेट करके ऐप के थ्रू आसपास के एक्टिव और ऑनलाइन लोगों को पहले मैसेज भेजता था. जो लोग रिस्पॉन्स करते थे, उनको झांसा देकर निशाना बनाते थे. "गे डेटिंग ऐप के जरिए लोगों से पैसों की लूटपाट करने वाले आरोपी शैलेंद्र कुमार सिंह को जहानाबाद पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ के क्रम में उसने बताया कि पटना, कोलकाता और उत्तर प्रदेश सहित कई जगहों पर इसका ठिकाना था. इसके मोबाइल से कई आपत्तिजनक फोटो-वीडियो बरामद हुए हैं. यह ऐप के माध्यम से लोगों को ब्लैकमेल कर लूटपाट करता था."- चांदनी सुमन, डीएसपी सह साइबर थानाध्यक्ष ये भी पढे़ं: पटनाः समलैंगिक संबंध बनाये रखने से इंकार करने पर किया कत्ल, फिर पेड़ से लटका दिया

