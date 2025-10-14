ETV Bharat / state

वैर विधायक के बेटे को आया हार्ट अटैक, खुद गाड़ी चलाकर पहुंचे जयपुर, ऑपरेशन के बाद खतरे से बाहर

वैर विधायक के बेटे विजेंद्र कोली को भरतपुर में निजी चिकित्सक को दिखाया गया. उन्होंने ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल बढ़ने की बात कही थी.

MLA Bahadur Singh Koli son Vijendra
वैर विधायक के बेटे विजेंद्र कोली (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 14, 2025 at 4:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर: जिले के वैर विधायक बहादुर सिंह कोली के बेटे विजेंद्र कोली को रविवार देर रात हार्ट अटैक आया, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए उन्होंने सोमवार को खुद कार चलाकर जयपुर तक का सफर तय किया. रास्ते में तबीयत बिगड़ती रही, फिर भी वे रूके नहीं. जयपुर पहुंचने पर जांच में दो अटैक और हार्ट में ब्लॉकेज की पुष्टि हुई, जिसके बाद चिकित्सकों ने तात्कालिक ऑपरेशन कर उनकी जान बचाई. फिलहाल विजेंद्र खतरे से बाहर हैं और जयपुर के मानसरोवर स्थित अस्पताल में उपचाराधीन हैं.

विजेंद्र कोली (42) को रविवार देर रात हार्ट अटैक आया. विजेंद्र की तबीयत रविवार शाम अचानक बिगड़ गई. पहले सीने और सिर में तेज दर्द हुआ. परिजन उन्हें भरतपुर के हीरादास स्थित एक निजी चिकित्सक के पास लेकर गए. जांच में डॉक्टर ने बताया कि ईसीजी में हल्की दिक्कत है. साथ ही ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल भी बढ़ा हुआ है. डॉक्टर ने दवाइयां दीं, जिसके बाद विजेंद्र घर लौट आए. रात करीब 8 से 8.30 बजे के बीच विजेंद्र को अचानक उल्टियां होने लगीं. इसी दौरान पहला अटैक आया. रातभर उन्हें नींद नहीं आई. लगभग 1.30 से 2 बजे के बीच दूसरा अटैक आया.

पढ़ें: पाली में चलती बस में ड्राइवर की अचानक मौत, साथी ड्राइवर ने संभाली स्टीयरिंग, बचाई 45 यात्रियों की जान

विधायक कोली ने बताया कि इस दौरान रात 10 बजे बेटे ने अपनी मां से बात की और तबीयत खराब होना बताया. मां ने बेटे को जयपुर आकर चिकित्सक को दिखाने को बोला. विधायक कोली ने बताया कि हमें लगा कि बीपी बढ़ा होगा. डॉक्टर को दिखा देंगे. विधायक कोली ने बताया कि सोमवार सुबह गनमैन के साथ बेटा विजेंद्र खुद ही गाड़ी चला के जयपुर निकल गया. जबकि गनमैन को गाड़ी चलाना आता है. दौसा पर ज्यादा तबीयत बिगड़ी, तो भी ये धीरे-धीरे गाड़ी ड्राइव कर के जयपुर पहुंच गए.

पढ़ें: चलती ट्रेन में यात्री को आया हार्ट अटैक, नर्सिंग छात्रा ने सीपीआर देकर बचाई जान

जयपुर में चिकित्सकों ने जांच कि तो बताया कि हार्ट में ब्लॉकेज है और दो अटैक आ चुके हैं. विजेंद्र कोली भरतपुर में टायर के व्यवसाय से जुड़े हैं. विधायक कोली ने बताया कि डॉक्टर पहले ऑपरेशन को लेकर थोड़ा झिझक रहे थे, क्योंकि दो दिन पहले ही कांग्रेस सांसद हरीश मीणा के बेटे को भी हार्ट अटैक आया था. इस कारण डॉक्टर सतर्क थे. बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बातचीत के बाद ऑपरेशन किया गया. विधायक कोली ने भगवान और डॉक्टरों का आभार जताते हुए कहा कि अब विजेंद्र की हालत सुधर रही है और चिकित्सक लगातार निगरानी में रखे हुए हैं.

TAGGED:

MLA SON VIJENDRA KOLI HEART ATTACK
MLA BAHADUR SINGH KOLI SON VIJENDRA
MLA SON SAVED AFTER OPERATION
DROVE CAR EVEN AFTER HEART ATTACK
MLA SON SUFFERS HEART ATTACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EPFO का 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को दीवाली गिफ्ट, कम डॉक्यूमेंटस से निकालिए रकम, मिनिमम बैलेंस का भी जानें नियम

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026: 15 से 19 जनवरी तक सजेगा शब्दों और विचारों का महाकुम्भ

भारत में जल्द लॉन्च होने वाली हैं ये 5 बेहतरीन कारें, जानें लिस्ट में कौन हैं शामिल

20 या 21 अक्टूबर? जानें इस बार कब मनाई जाएगी दिवाली, जानें क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.