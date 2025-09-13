ETV Bharat / state

यमुनानगर पहुंचे भारत सरकार के मंत्री वी. सोमन्ना, बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा किया, बोले- "घबराने की जरूरत नहीं, सरकार साथ"

यमुनानगर: भारत सरकार के रेल और जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना यमुनानगर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने यमुनानगर में यमुना नदी के तट के नजदीक हुए भूमि कटाव का दौरा किया. उन्होंने लापरा, उन्हेड़ी और टापू कमालपुर गांव में ग्रामीणों और किसानों से बातचीत की. अधिकारियों को नदी के तटबंध मजबूत करने के निर्देश भी दिए. तो वहीं, मंत्री ने अन्य प्रभावित इलाकों का भी दौरा किया.

मंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा: वहीं, टापू कमालपुर गांव में करीब 20 एकड़ भूमि पानी में बह गई और आबादी कटाव से महज 100 मीटर दूरी पर है. ग्रामीणों ने मंत्री के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा. मंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया है कि "वे घबराएं नदी सरकार उनकी सुरक्षा के लिए राहत कार्य कर रही हैं. सरकार ग्रामीणों के साथ है".

"प्रधानमंत्री को सौंपी जाएगी रिपोर्ट": मंत्री ने कहा कि "भारी बरसात के कारण ग्रामीणों व किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हो गया है. उन्हें सरकार की ओर से विशेष मदद की जाएगी. केंद्र व राज्य सरकार प्रभावित लोगों की मदद के लिए पूरी तरह से काम कर रही है. प्रभावित परिवारों को समय पर राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है". उन्होंने बताया कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के मंत्रियों की ड्यूटी बाढ़ ग्रस्त इलाकों में लगाई है. जिसके चलते वे खुद यमुनानगर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए फील्ड पर उतरे हैं. दौरा करने के बाद नुकसान के आकलन की पूरी रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी को सौंपी जाएगी".