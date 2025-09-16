ETV Bharat / state

DUSU चुनाव: कांग्रेस नेता अजय राय के दौरे से पहले भिड़े ABVP-NSUI के छात्र, माहौल अशांत

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र चुनाव चुनाव के प्रचार करने का मंगलवार को आखिरी दिन रहा. ऐसे में छात्र संघ संगठन के सभी दलों के उम्मीदवार कॉलेजों में वोट मांगने पहुंचे. NSUI की ओर से उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को किरोड़ी मल (केएमसी) कॉलेज में आने की चर्चा थी. लेकिन उनके आगमन से ठीक पहले माहौल अशांत हो गया.

इस घटना के बाद अजय राय ने छात्रों के नाम एक वीडियो संदेश जार कर समर्थन की मांग की हैं. घटना के बाद कॉलेज परिसर में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई. विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की हिंसा और अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

अजय राय ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में हिस्सा लेने जा रहे थे, लेकिन पहुंचने से पहले ही मेरे साथियों और मुझे रोकने की कोशिश की गई. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) द्वारा मेरे साथियों के साथ धक्का-मुक्की की गई और बदतमीजी का व्यवहार किया गया. उन्होंने बताया कि रोका इसलिए जा रहा है ताकि कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं से मिलकर उनकी समस्याओं और अधिकारों की बात न कर सकें. उन्होंने कहा आज का युवा वर्ग और पूरा देश सरकार की नीतियों से परेशान है, लेकिन उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है.