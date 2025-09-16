ETV Bharat / state

DUSU चुनाव: कांग्रेस नेता अजय राय के दौरे से पहले भिड़े ABVP-NSUI के छात्र, माहौल अशांत

अजय राय के कॉलेज दौरे से पहले तनाव का माहौल, NSUI ने लगाया आरोप

DUSU ELECTIONS 2025
अजय राय के दौरे से पहले अशांति का माहौल (SOURCE: ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 16, 2025 at 3:02 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र चुनाव चुनाव के प्रचार करने का मंगलवार को आखिरी दिन रहा. ऐसे में छात्र संघ संगठन के सभी दलों के उम्मीदवार कॉलेजों में वोट मांगने पहुंचे. NSUI की ओर से उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को किरोड़ी मल (केएमसी) कॉलेज में आने की चर्चा थी. लेकिन उनके आगमन से ठीक पहले माहौल अशांत हो गया.

इस घटना के बाद अजय राय ने छात्रों के नाम एक वीडियो संदेश जार कर समर्थन की मांग की हैं. घटना के बाद कॉलेज परिसर में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई. विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की हिंसा और अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

अजय राय ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में हिस्सा लेने जा रहे थे, लेकिन पहुंचने से पहले ही मेरे साथियों और मुझे रोकने की कोशिश की गई. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) द्वारा मेरे साथियों के साथ धक्का-मुक्की की गई और बदतमीजी का व्यवहार किया गया. उन्होंने बताया कि रोका इसलिए जा रहा है ताकि कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं से मिलकर उनकी समस्याओं और अधिकारों की बात न कर सकें. उन्होंने कहा आज का युवा वर्ग और पूरा देश सरकार की नीतियों से परेशान है, लेकिन उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है.

अजय राय ने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं को रोका और प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि वे छात्रों तक अपनी बात न पहुंचा सकें. अजय राय ने सभी पूर्वांचल के छात्र-छात्राओं से अपील की कि वे पूरी ताकत, मेहनत और ईमानदारी के साथ NSUI पैनल का समर्थन करें. उन्होंने कहा कि सही वोट की ताकत ही उन ताकतों को जवाब देगी जो रोकने और प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही हैं.

NSUI का आरोप है कि पूर्वांचल छात्र समर्थक बड़ी संख्या में अजय राय के स्वागत के लिए जुटे थे. यह समर्थन एबीवीपी के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में पूर्वांचल का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है. जैसे ही एनएसयूआई समर्थक छात्र परिसर में एकत्र हुए अचानक एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया और कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की.

