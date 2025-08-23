उत्तरकाशी: बृहस्पतिवार देर रात को हुई बारिश के कारण यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद बनी झील शनिवार को खुल गई है. इससे झील में करीब चार फीट पानी कम हुआ है. साथ ही यमुनोत्री हाईवे के पुल पर भी अब आवाजाही शुरू हो गई है. वहीं जलमग्न हुए होटल ओर आवासीय भवनों से पानी कम हुआ है. अभी भी वहां सभी घरों में मलबा ओर रेत भरी हुई है. इसके साथ ही अभी भी एक दो होटलों में नदी का पानी आने खतरा बना हुआ है.

बता दें स्यानाचट्टी में कुपड़ा खड्ड में मलबा बोल्डर आने के कारण यमुना नदी में बनी झील का जलस्तर बढ़ने के कारण झील बन गई थी. जिसके बाद शुक्रवार को प्रशासन ने झील के मुहाने को खोलने के लिए ब्लास्टिंग की. प्रशासनिक टीम ने डीएम प्रशांत आर्य के नेतृत्व में वहां पर आपसी सुझाव के बाद ब्लास्टिंग का उपाय तैयार किया. वहां ब्लास्टिंग इस तरह की गई, जिससे कि आसपास की पहाड़ियों पर भी कंपन न हो, ब्लास्टिंग के बाद यमुना नदी में बनी झील से थोड़ा पानी का रिसाव शुरु हुआ, लेकिन उसका अधिक लाभ नहीं हो पाया. झील से महज एक फीट पानी कम होने और मौसम साफ होने के कारण जलस्तर न बढ़ने पर स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली.

उत्तरकाशी के स्यानाचट्टी में कम हुई टेंशन (ETV BHARAT)

शनिवार को झील का स्तर कम होने से वहां पर होटल और आवासीय भवन में अभी भी लोगों के घर रेत से भरा हुआ है. जिससे लोगों का समान खराब हो गया है. यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने बताया मां यमुना की कृपा से झील का स्तर कम हो गया है. प्रशासन की टीम झील खोलने में लगी हुई है. उन्होंने कहा इस संंबंध में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर स्थिति के बारे में बताया जायेगा. साथ ही प्रभावितों के लिए मुआवजे की मांग की जाएगी.

बता दें यमुनोत्री हाईवे पर स्थित स्यानाचट्टी में यमुना नदी पर बनी झील से यमुनोत्री धाम समेत गीठ पट्टी के 12 गांवों के करीब 8000 ग्रामीणों का तहसील मुख्यालय से संपर्क कट गये थे, स्यानाचट्टी में यमुना नदी पर बनी झील के कारण मोटर पुल और कुछ सड़क का हिस्सा जलमग्न होने से क्षेत्र की आवाजाही बंद हो गई थी. झील के कारण 3 सरकारी विभागों समेत 32 होटल, आवासीय भवन, ढाबे प्रभावित हुए. इस चट्टी में विभिन्न व्यवसायों से करीब 60 परिवारों की आजीविका से जुड़ी हुई है.

