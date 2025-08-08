देहरादून: भाजपा संगठन और सरकार जिसे महाभ्रष्ट बता रही थी और उनके खिलाफ जांच करवा रही थी, जिसे जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए भाजपा ने वित्तीय अनियमितताओं के चलते बर्खास्त किया था, अब उसी को पार्टी में सम्मिलित कराकर दोबारा से जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए भाजपा संगठन जोर लगा रहा है. यह भी कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे सबकुछ फाइनल हो गया है.

अब भाजपा का जिला संगठन जिला संगठन इसका पुरजोर विरोध कर रहा है. संगठन के साथ ही इसमें जिले के विधायक, ब्लॉक प्रमुख, सारे वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हैं. सभी ने संयुक्त रूप से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को पत्र लिखकर इस नेता को पार्टी में शामिल किए जाने का विरोध किया है. इन नेताओं ने उत्तरकाशी जिले के निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष को पार्टी में शामिल नहीं किए जाने को लेकर पत्र लिखा है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लिखा गया पत्र (ETV BHARAT)

जिले के नेताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि दीपक बिजल्वाण जनपद ही नहीं बल्कि पूरे देश में व्यापक भ्रष्टाचार के आरोपी के लिए कुख्यात हैं. हमें जानकारी मिली है कि पार्टी संगठन में उनको शामिल किया जा रहा है. इस परिस्थिति में आम जनमानस और पार्टी कार्यकर्ताओं में पार्टी संगठन की छवि धूमिल हो सकती है. इसको लेकर कार्यकर्ताओं में भी भारी आक्रोश है.

जिला संगठन ने की शिकायत (ETV BHARAT)

वहीं, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर भाजपा की सरकार ने एक्शन लिया था, इसी तरह का मामला पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी के साथ भी हुआ था. कुछ ऐसा ही दीपक बिजल्वाण के साथ भी हुआ. जिनको सरकार ने बर्खास्त किया. तब वह हाई कोर्ट गए थे. अब ऐसी चर्चा है कि भाजपा उनको पार्टी में शामिल करने जा रही है. इसके विरोध में भाजपा के सीनियर लीडर्स ने पार्टी संगठन को पत्र लिखा है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जिला पंचायत अध्यक्षों के पदों को जीतने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है.

बता दें प्रदेश के जिलों में पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होने हैं. जिसके चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है. हरिद्वार को छोड़कर बाकी प्रदेश के 12 जिलों के जिला और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव 14 अगस्त को होगा. भाजपा सभी 12 जिलों में बोर्ड बनाने की कोशिश में लगी है. दीपक बिजल्वाण प्रकरण को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है.

पढ़ें- उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गंभीर घोटालों के हैं आरोप

पढ़ें- उत्तरकाशी जिपं अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण की मुश्किलें बढ़ीं, सरकार ने मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश

पढ़ें- दीपक बिजल्वाण की मुसीबत बढ़ी, उत्तरकाशी जिला पंचायत में अनियमितता की जांच करेंगी SIT की 4 टीमें