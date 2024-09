ETV Bharat / state

पीएम मोदी की 'मन की बात' में छाया झाला गांव, Thank you Nature अभियान को सराहा, गदगद हुए सीएम धामी - Jhala village Thank you Nature

मन की बात में झाला गांव ( Etv Bharat )

उत्तरकाशी: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात के 114वां संस्करण में उत्तरकाशी के सीमावर्ती क्षेत्र के झाला गांव के युवाओं द्वारा स्वच्छता के लिए संचालित Thank you Nature अभियान का उल्लेख किया. मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने झाला गांव के युवाओं की इस खास पहल की जमकर सराहना की है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम में राज्य के उत्तरकाशी के सीमावर्ती गाँव झाला का जिक्र होने पर प्रसन्नता व्यक्त की. सीएम धामी ने कहा झाला गांव के युवाओं ने अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए एक खास पहल शुरू की है. वे अपने गांव में 'धन्यवाद प्रकृति' अभियान चला रहे हैं. यह स्वच्छता के क्षेत्र में एक सराहनीय पहल है. इसके तहत गांव में रोजाना दो घंटे सफाई की जाती है. गांव की गलियों में बिखरे हुए कूड़े को समेटकर, उसे, गांव के बाहर, तय जगह पर डाला जाता है. इससे झाला गांव भी स्वच्छ हो रहा है. लोग भी स्वच्छता को लेकर जागरूक हो रहे हैं. सीएम धामी ने प्रदेशवासियों से कि स्वच्छता के इस तरह के कार्यक्रम जनसहयोग से प्रदेश के हर क्षेत्र में चलाए जाने की अपील की है. राज्य में पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता अभियान पर राज्य सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है. झाला गांव (ETV BHARAT) जिलाधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट ने वाइब्रेंट विलेज झाला के युवाओं की स्वच्छता मुहिम को अन्य क्षेत्रों के लिए अनुकरणीय बताया है. उन्होंने इस अभियान में जुटे युवाओं को बधाई दी है. जिलाधिकारी ने कहा झाला के युवाओं की इस प्रेरक मुहिम को निरंतर जारी रखने के लिए प्रशासन पूरा सहयोग देता रहेगा. इस तरह के प्रयासों को जिले के अन्य क्षेत्रों में संचालित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा. झाला गांव में स्वच्छता अभियान (ETV BHARAT)

