धराली मलबे में छिपी आस, जोरों पर जिंदगी की तलाश, देखिये रेस्क्यू ऑपरेशन के अनसीन वीडियो - UTTARKASHI DHARALI DISASTER

धराली में 7 अगस्त से शुरू हुए हेली मिशन के तहत अब तक 1178 लोगों को मातली क्षेत्र से बाहर निकाला जा चुका है.

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
उत्तरकाशी धराली आपदा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 10, 2025 at 4:08 PM IST

देहरादून: उत्तरकाशी धराली आपदा का आज छठवां दिन है. छठे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों से जारी है. धराली आपदा ग्राउंड जीरों पर उत्तराखंड पुलिस के साथ सेना के जवान पिछले 6 दिनों से मलबे में दबी जिंदगियों की तलाश कर रहे हैं. इसके लिए मानव, मशीनरी, मैकेनिज्म सब कुछ का इस्तेमाल किया जा रहा है.

धराली में आपदा पीडितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए अब तक हेलीकॉप्टरों के 260 से भी अधिक फेरे लग चुके हैं. इसके लिए मातली में एयरबेस बनाया गया हैय जहां से आठ हेलिकॉप्टर फ्लाई कर रहे हैं. चिन्यालीसौड़ हवाईपट्टी से सेना का चिनूक, एमआई-17, एएलएच तथा कि चीता हेलीकॉप्टर भी हर दिन उड़ान भर रहे हैं. इनके जरिये आपदाग्रसित क्षेत्रों में राशन, रशद आदि पहुंचाई जा रही है. इसके साथ ही आपदा पीडितों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है.

उत्तरकाशी धराली आपदा से जुड़े कामों को उत्तराखंड पुलिस, सेला लगातार शेयर कर रही है. धराली में उत्तराखंड पुलिस मिसिंग लोगों की तलाश के लिए टीम ड्रोन के माध्यम से संभावित स्थानों को चिन्हित कर खोज कर रही है. उत्तराखंड पुलिस ने आज एक्स पर खोज व बचाव कार्य का वीडियो पोस्ट किया.

आपदा राहत टीमों ने हर्षिल से 2 युवा तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू कर चिन्यालीसौड़ पहुँचाया. जहां से वायुसेना विमान द्वारा जौलीग्रांट भेजा गया. यात्रियों ने राहत-बचाव कार्यों के लिए उत्तराखण्ड प्रशासन व पुलिस का आभार जताया.

इसके साथ ही पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित महाराष्ट्र के 24 सदस्यीय दल के हर्षिल, धराली आपदा में लापता होने सम्बन्धी पोस्ट का संज्ञान लिया. इसके बाद छानबीन की. अब पुलिस-प्रशासन ने इन सभी लोगों को आपदा ग्रस्त क्षेत्र से सुरक्षित रेस्क्यू व एयर लिफ्ट कर हरिद्वार तक पहुंचा दिया है.

उत्तराखण्ड पुलिस, SDRF, फायर सर्विस एवं अन्य आपदा प्रतिक्रिया एजेन्सियां हर्षिल, धराली आपदा स्थल पर खोज व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चला रही है. आपदा में मिसिंग लोगों की तलाशी के लिए स्नीफर डॉग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है.

इसके साथ ही धराली में पुलिस, फायर सर्विस एवं एसडीआरएफ जहां एक ओर मलवे को हटाकर सर्च अभियान को गति दी जा रही है, वहीं, नदी के किनारों पर पड़े मलबे, झाड़ी, रेत आदि में भी सर्च कर रही है.हर पत्थर, हर ढेर में उत्तराखंड पुलिस जीवन की तलाश कर रही है.

हर्षिल, धराली आपदा में राहत एवं बचाव कार्यों की अपडेट व सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान के लिए हर्षिल आपदा क्षेत्र में पुलिस कंट्रोल रुम संचालित किया जा रहा है. जहां पर पुलिस दूरसंचार की टीम द्वारा 24 ×7 रेस्क्यू टीमों के साथ समन्वय कर सूचनाओं का लगातार आदान-प्रदान किया जा रहा है.

इस बीच गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी, लिमचागाड़ के पास वैली ब्रिज निर्माण कार्य अंतिम चरण में है. सोनगाड़, डबरानी, हर्षिल, धराली आदि स्थान पर अवरुद्ध गंगोत्री हाईवे को सुचारु करने का कार्य तेजी से चल रहा है.

