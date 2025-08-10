Essay Contest 2025

धराली पुनर्वास पैकेज तैयार करेगी धामी सरकार, कल्प केदार मंदिर का होगा पुनर्निर्माण

उत्तरकाशी धराली आपदा के बाद धामी सरकार एक्शन में है. धामी सरकार ने अब धराली गांव को लेकर बड़ा फैसला लिया हैय

ETV Bharat Uttarakhand Team

August 10, 2025

धराली/नवीन उनियाल: धराली में आई आपदा कई जख्म दे गई, हालांकि इस दर्द को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्य सरकार ने धराली गांव के लोगों को कुछ राहत देने के लिए बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. इसके तहत न केवल धराली आपदाग्रस्त गांव के पुनर्वास को लेकर विशेष पैकेज देने की तैयारी है. वहीं, पौराणिक कल्प केदार मंदिर के पुनर्निर्माण का भी निर्णय लिया गया है.

धराली में बादल फटने के बाद आई आपदा के चलते भारी जान, माल का नुकसान हुआ है. आपदा आने के बाद लगातार राहत एवं बचाव कार्य का काम जारी है. साथ ही सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है. अब उत्तरकाशी धराली आपदा को लेकर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. धामी सरकार ने धराली गांव के पुनर्वास के लिए विशेष पैकेज तैयार करने का निर्णय लिया है. राज्य सरकार जोशीमठ की तर्ज पर अब धराली गांव के लिए भी पुनर्वास पैकेज तैयार करने जा रही है. जिससे धराली गांव के लोगों को बड़ी राहत दी जा सकेगी. साथ ही इन लोगों का पुनर्वास भी किया जा सकेगा

उधर दूसरी तरफ धराली में पौराणिक कल्प केदार मंदिर पर भी बड़ा निर्णय लिया गया है. इसके तहत कल्प केदार मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा. दरअसल, इस मंदिर की बेहद ज्यादा मानता है. गंगोत्री धाम के दर्शन करने वाले श्रद्धालु भगवान शिव के रूप में पूजे जाने वाले कल्प केदार मंदिर में भी पहुंचते हैं. उत्तरकाशी धराली आपदा में यह मंदिर मलबे में दब गया है. ऐसे में सरकार ने इस मंदिर के महत्व और मान्यता को समझते हुए मंदिर के पुनर्निर्माण का फैसला लिया है.

बता दें कि पांच अगस्त दोपहर को करीब 1.30 बजे खीरगंगा में पहाड़ी से अचानक पानी के सैलाब के साथ मलबा भी किया, जिसने पलभर में पूरे बाजार को खत्म कर दिया. पानी का सैलाब और मलबा इतनी तेजी से नीचे आया था कि लोगों को भागने तक का भी मौका नहीं मिला. पलभर में पूरा बाजार मलबे के ढेर में दब गया.

