मातली एयरबेस, धीरज सजवाण: उत्तरकाशी धराली रेस्क्यू ऑपरेशन का आज पांचवां दिन है. पांचवें दिन भी तेज गति से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है. धराली से रेस्क्यू किये जा रहे आपदा पीड़ितों की मातली एयरबेस पर स्क्रीनिंग की जा रही है. हेल्थ स्क्रीनिंग में ज्यादातर पीड़ितों में सदमे के साथ साथ हाइपरटेंशन और बीपी की शिकायतें मिल रही हैं.

धराली आपदा ने हर उस व्यक्ति पर गहरा असर छोड़ा है जो धराली या फिर आसपास के इलाकों में उस दिन वहां पर मौजूद था. सबसे ज्यादा बुरा असर धराली के लोगों पर हुआ है, जिन्होंने अपने सामने अपनों को इस त्रासदी में मरते हुए देखा. लोगों ने अपने कई मंजिला भवन अपने सामने टूटते देखे हैं. रोते, भागते, चिल्लाते लोगों के बीच जिन्होंने इस आपदा में अपनी जान गंवा दी, वो अब मात्र धराली आपदा में मौत के आंकड़े बनकर रह जाएंगे. आपदा में बचे हुए लोगों का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है. इन सभी को मातली एयरबेस लाया जा रहा है.

रेस्क्यू किए गये लोगों के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया है. (Video- ETV Bharat)

रेस्क्यू लोगों के लिए मेडिकल कैंप: उत्तरकाशी मातली में धराली आपदा के लिए बनाए गए एयरबेस पर जितने भी लोगों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है उनके लिए मेडिकल कैंप लगाया गया है. हर एक व्यक्ति की सबसे पहले यहां पर स्क्रीनिंग की जा रही है. मातली एयरबेस पर 20 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ की टीम सुबह 5 बजे से शाम तक बैठी हैं. रेस्क्यू कर लाये गये हर एक आपदा पीड़ित की स्क्रीनिंग की जा रही है. जिसमें उन्हें होने वाली दिक्कतों का पता लगाया जा रहा है. जिससे समय रहते आपदा पीड़ितों को मेडिकल सपोर्ट दिया जा सके.

मातली एयरबेस पर ईटीवी भारत (ETV Bharat)

मेडिकल स्टाफ सुबह 5 बजे से तैनात: मातली एयरबेस पर मौजूद मेडिकल कैंप के नोडल अधिकारी वीरेंद्र पांगती ने ईटीवी भारत से खास बात की. उन्होंने बताया जिस दिन आपदा आई थी उसी दिन से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है. स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव की दिशा निर्देश पर तत्काल ही एक टीम को देहरादून जौलीग्रांट से सीधा हर्षिल भेज दिया गया था. इसके अलावा डॉक्टरों की एक क्वालिफाइड टीम उत्तरकाशी में आ गई थी.

पहले दिन आर्मी के ज्यादा लोग घायल थे. उनका यहां प्राइमरी ट्रीटमेंट कर उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया गया. पहले दिन उनके पास 13 घायल आये. जिनमें से दो सीरियस थे. जिन्हें एम्स ऋषिकेश भेजा गया. 11 को जिला अस्पताल भेजा गया. जहां देहरादून से स्पेशलिस्ट डॉक्टर को लगाया गया है. 5 अगस्त से लगातार सुबह 5 बजे से हेल्थ टीम तैनात हो जाती है. मातली एयरबेस पर हर टाइम 8 एंबुलेंस खड़ी हैं. रेस्क्यू से आने वाले हर एक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा रही है. उन्हें फर्स्ट एड दिया जा रहा है. जिसके बाद उनकी कंडीशन के हिसाब से उन्हें आगे रेफर किया जा रहा है.

- वीरेंद्र पांगती, नोडल अधिकारी -

ज्यादातार पीड़ितों में मानसिक दिक्कतें: मेडिकल रिलीफ के नोडल अधिकारी वीरेंद्र पांगती ने बताया रेस्क्यू ऑपरेशन से आने वाले ज्यादातर पीड़ित मानसिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं. ये सभी लोग अभी एक बड़े ट्रॉमा से गुजरे हैं. बहुत परेशान हैं. इसके लिए साइकेट्रिस्ट भी मेडिकल कैंप में मौजूद हैं. एक वरिष्ठ साइकेट्रिस्ट को घटनास्थल पर भेजा गया है. साइकेट्रिस्ट लगातार पीड़ितों की काउंसलिंग कर रहे हैं. उन्होंने बताया पहले दिन घायलों की संख्या ज्यादा थी, लेकि,न दूसरे दिन से सामान्य शारीरिक अवस्था वाले लोग रेस्क्यू कर यहां तक पहुंचे हैं.

डॉक्टरों की टीम (ETV Bharat)

आपदा पीड़ितों में BP और हाइपरटेंशन की दिक्कत: मेडिकल कैंप में मौजूद साइकेट्रिस्ट से भी हमारी टीम ने बात की. उन्होंने बताया जिन पीड़ितों को यहां पर लाया जा रहा है उनमें कुछ समस्याएं आम देखने को मिल रही हैं. पहली समस्या मेंटल ट्रॉमा की है. यह सब एक बड़े हादसे से अभी गुजरे है, जिस वजह से ऐसे हालात हैं. इसके अलावा ज्यादातर पीड़ितों में हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की दिक्कतें देखने को मिल रही हैं. वहींं, इसके अलावा कई सारे पीड़ित डायबीटीज और स्ट्रेस से संबंधित समस्याओं से घिरे हुए हैं. इसके अलावा सिरदर्द और हाई बीपी की परेशानी भी पीड़ितों में देखने को मिल रही है.

हादसे ने सबसे ज्यादा महिलाओं को तोड़ा: मातली एयरबेस पर लाये जा रहे पीड़ितों में सबसे ज्यादा परेशान महिलाएं नजर आ रही हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मातली में लोग मिल रहे हैं तो काफी ज्यादा भावुक होते नजर आ रहे हैं. इनमें ज्यादातर महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान हैं. एक दूसरे को देखकर इनका दुख और ज्यादा बढ़ जा रहा है.

उत्तरकाशी धराली रेस्क्यू ऑपरेशन (ETV Bharat)

रेस्क्यू कर लाए गए गंभीर सिंह पंवार और उनके परिवार की महिलाएं जैसी ही हेलीकॉप्टर से उतरकर बेस पर पहुंची तो वे वहां मौजूद अन्य महिलाएं के साथ आपस में लिपटकर रोने लगी. गंभीर सिंह पंवार ने थोड़ा हिम्मत बांधी. उन्होंने वहां अपनी जानकारियां दर्ज करवाई. जब हमने उनसे बात की तो वो भी अपने आंसू रोक नहीं पाए. उन्होंने कहा-

आपदा में सब कुछ खत्म हो गया, बोलने के लिए कुछ नहीं रहा, सब उनकी नजरों के सामने तबाह हो गया. घर दुकान बगीचे सब बर्बाद हो गया. परिवार आस पड़ोस से आठ लोगों की मौत हो गई. - गंभीर सिंह पंवार ,धराली आपदा पीड़ित -

गंभीर सिंह पंवार आपदा के दिन धराली में ही मौजूद थे. उस दिन वो कल्प केदार मंदिर में रिनोवेशन के काम में लगे हुए थे. दिन में खाना खाने के लिए थोड़ा दूर मौजूद अपने घर पर गए थे. जैसे ही वो खाना खाने बैठे जोर की आवाज आई. जब बाहर आकर उन्होंने देखा तो वह मंजर बेहद खतरनाक था.

गंभीर सिंह पंवार , धराली आपदा पीड़ित (ETV Bharat)

बता दें कि, धराली पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से मदद की घोषणा की गई है. आपदा प्रभावित परिवारों को अगले 6 महीने का राशन राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध करवाया जाएगा. इसके साथ ही आपदा में जिनके घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए हैं, उनके पुनर्वास व विस्थापन के लिए 5 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अबतक एक हजार ज्यादा लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू हो चुका है. रेस्क्यू किए गए लोगों ने स्थानीय लोगों के साथ ही देशभर से आए यात्री भी शामिल हैं. वहीं, घायलों का इलाज उत्तरकाशी जिला अस्पताल और ऋषिकेश एम्स में चल रहा है.

पढ़ें-