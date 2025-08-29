ETV Bharat / state

धराली आपदा में हेलीकॉप्टर्स ने भरी 300 उड़ानें, 1000 से ज्यादा लोगों को किया रेस्क्यू, जिंदगी की बने उम्मीद - UCADA RESCUE OPERATION IN DHARALI

उत्तरकाशी धराली आपदा की विषम परिस्थितियों में सबसे पहले हेलीकॉप्टरों से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया.

UCADA RESCUE OPERATION IN DHARALI
धराली आपदा में जिंदगी की उम्मीद बने हेली (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 29, 2025 at 2:08 PM IST

देहरादून, धीरज सजवाण: धराली आपदा के दौरान प्रतिकूल परिस्थितियों में चलाए गए उच्च हिमालय क्षेत्र के अब तक के सबसे बड़े और रेस्क्यू ऑपरेशन में उत्तराखंड ने अपना लोहा मनवाया है. उम्मीद बनकर आए UCADA के दर्जन भर हेलीकॉप्टरों ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान करीब 300 उड़ानें भरी. जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया. अब आने वाले समय में भी इस तरह की परिस्थितियों के लिए यूकाडा जरूरी बदलाव करने जा रहा है. इसके लिए विशेष एसओपी तैयार की जाएगी.

उम्मीद बनकर आए सिविल हेलीकॉप्टर: 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी के धारली में आपदा आई. इसके साथ ही बारिश के कारण सड़क मार्ग भी टूट गये. जिसके कारण भटवाड़ी से आगे कोई मदद नहीं जा पाई. गंगनानी के बाद सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी. ऐसे में धराली आपदा की घटना के तकरीबन 24 घंटे बाद भी मदद नहीं पहुंचाई जा सकी.

धराली आपदा में जिंदगी की उम्मीद बने हेली (ETV BHARAT)

जिसके बाद सिविल हेलीकॉप्टरों ने उम्मीद बनकर उड़ान भरी. उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी (UCADA) का पहला हेलीकॉप्टर एसडीआरएफ के कुछ जवानों को लेकर घटनास्थल पर पहुंचा. जिसके बाद कुछ राहत की सांस ली गई.

Dharali Disaster Rescue Operation
5 अगस्त को आई आपदा (ETV BHARAT)

धराली आपदा के 24 घंटे बाद भटवाड़ी से शुरू हुए उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी के ऑपरेशन ने प्रभावित लोगों में भरोसा देने का काम किया. उत्तराखंड सिविल एविएशन ने अपना यह ऑपरेशन उन परिस्थितियों में शुरू किया जब इंडियन आर्मी ने मौसम की क्लीयरेंस ना देते हुए अपने हेली नहीं उड़ाये. इसके बाद भी यूकाडा ने इस टफ सिचुएशन में अपने कुशल पायलट्स की टीम के साथ फ्लाई किया. जिसके बाद धीरे धीरे करके प्रभावितों को राहत पहुंचाने का काम शुरू हुआ.

286 उड़ानें, 1000 से ज्यादा लोग रेस्क्यू: पहले दिन उत्तरकाशी के भटवाड़ी हेलीपैड से आनन-फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. इसके अगले दिन इसे बेहद व्यवस्थित और वृहद रूप से उत्तरकाशी के मातली में मौजूद आईटीबीपी के बेस कैंप से संचालित किया गया. जहां एक बार में 10 से 12 हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते थे. 7 अगस्त 2025 को सुबह 7 बजे से उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड से शुरू हुए धराली के लिए एयर रेस्क्यू ऑपरेशन में यूकाडा के एक दर्जन स्टेट हेलीकॉप्टरों ने घाटी ने उड़ान भरी.

Dharali Disaster Rescue Operation
धराली (फोटो सोर्स: गूगल अर्थ)

जब तक की हर्षिल और धराली के लिए सड़क मार्ग शुरू नहीं हुआ तब तक लगातार धारली के रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी पूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. आपदा प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टरों ने 326 उड़ानें भरी. जिसमें उत्तराखंड सिविल एविएशन के हेलीकॉप्टर ने 286 उड़ानें भरी. इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में 1,308 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया.

Dharali Disaster Rescue Operation
धराली आपदा रेस्क्यू ऑपरेशन (ETV BHARAT)

इमरजेंसी के लिए हेलीकॉप्टर ऑपरेशन SOP: उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी (UCADA) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष चौहान ने बताया धराली आपदा के बाद वे एक्टिव मोड में थे. सरकार की ओर निर्देश मिलते ही तुरंत उन्होंने अपने सिविल हेलीकॉप्टरों को धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात किया. उसके बाद लगातार एक के बाद एक उड़ान भरी गई. उन्होंने कहा यह बेहद सराहनीय है कि उनके ऑपरेटर और पायलट ने बिना किसी परेशानी के सकुशल इस ऑपरेशन में अपना योगदान दिया.

हमारी टीम सुबह 5:00 बजे से अपनी तैयारी में लग जाती थी. लगातार बिना रुके देर शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ग्राउंड पर मौजूद रहती थी. डिजास्टर सीजन में जब भी कहीं आपदा आती है, रोड कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, तो रोड कनेक्टिविटी रिस्टोर होने तक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है. धराली आपदा में भी ऐसा ही हुआ. हमारी टीम ने इस दौरान लगातार उड़ाने भरी. प्रभावितों को सकुशल रेस्क्यू किया.

आशीष चौहान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूकाडा

आशीष चौहान ने बताया धराली घटना के दौरान तत्काल अपने ऑपरेटर और पायलट को उन्होंने इंगेज किया. बहुत कम समय में इसके लिए रणनीति बनाई गई. उन्होंने कहा भविष्य में भी इस तरह की आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी (UCADA) एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएगी.

Dharali Disaster Rescue Operation
धराली में आपदा के बाद हाल (ETV BHARAT)

जिससे साइंटिफिक और व्यवस्थित तरीके से इस तरह के ऑपरेशन को बिना किसी अप्रिय घटना के चलाया जा सके. यूकाडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष चौहान ने धराली रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल अपने सभी ग्राउंड स्टाफ पायलेट्स और ऑपरेटर के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया.

Dharali Disaster Rescue Operation
धराली आपदा (ETV BHARAT)

