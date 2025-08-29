देहरादून, धीरज सजवाण: धराली आपदा के दौरान प्रतिकूल परिस्थितियों में चलाए गए उच्च हिमालय क्षेत्र के अब तक के सबसे बड़े और रेस्क्यू ऑपरेशन में उत्तराखंड ने अपना लोहा मनवाया है. उम्मीद बनकर आए UCADA के दर्जन भर हेलीकॉप्टरों ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान करीब 300 उड़ानें भरी. जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया. अब आने वाले समय में भी इस तरह की परिस्थितियों के लिए यूकाडा जरूरी बदलाव करने जा रहा है. इसके लिए विशेष एसओपी तैयार की जाएगी.
उम्मीद बनकर आए सिविल हेलीकॉप्टर: 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी के धारली में आपदा आई. इसके साथ ही बारिश के कारण सड़क मार्ग भी टूट गये. जिसके कारण भटवाड़ी से आगे कोई मदद नहीं जा पाई. गंगनानी के बाद सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी. ऐसे में धराली आपदा की घटना के तकरीबन 24 घंटे बाद भी मदद नहीं पहुंचाई जा सकी.
जिसके बाद सिविल हेलीकॉप्टरों ने उम्मीद बनकर उड़ान भरी. उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी (UCADA) का पहला हेलीकॉप्टर एसडीआरएफ के कुछ जवानों को लेकर घटनास्थल पर पहुंचा. जिसके बाद कुछ राहत की सांस ली गई.
धराली आपदा के 24 घंटे बाद भटवाड़ी से शुरू हुए उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी के ऑपरेशन ने प्रभावित लोगों में भरोसा देने का काम किया. उत्तराखंड सिविल एविएशन ने अपना यह ऑपरेशन उन परिस्थितियों में शुरू किया जब इंडियन आर्मी ने मौसम की क्लीयरेंस ना देते हुए अपने हेली नहीं उड़ाये. इसके बाद भी यूकाडा ने इस टफ सिचुएशन में अपने कुशल पायलट्स की टीम के साथ फ्लाई किया. जिसके बाद धीरे धीरे करके प्रभावितों को राहत पहुंचाने का काम शुरू हुआ.
हर्षिल-धराली मे खोज एवं बचाव अभियान जारी है। गंगोत्री हाईवे डबरानी, सोनगाड़ के पास अवरुद्ध होने के कारण, आपदा प्रभावित क्षेत्र हेतु हेली सेवा के माध्यम से रसद/जरुरी उपयोग की वस्तुओं की लगातार सप्लाई की जा रही है।#rescue #Dharali #dharalidisaster #RescueUpdate #UttarakhandPolice pic.twitter.com/CTC2DDoovL— Uttarkashi Police Uttarakhand (@UttarkashiPol) August 19, 2025
286 उड़ानें, 1000 से ज्यादा लोग रेस्क्यू: पहले दिन उत्तरकाशी के भटवाड़ी हेलीपैड से आनन-फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. इसके अगले दिन इसे बेहद व्यवस्थित और वृहद रूप से उत्तरकाशी के मातली में मौजूद आईटीबीपी के बेस कैंप से संचालित किया गया. जहां एक बार में 10 से 12 हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते थे. 7 अगस्त 2025 को सुबह 7 बजे से उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड से शुरू हुए धराली के लिए एयर रेस्क्यू ऑपरेशन में यूकाडा के एक दर्जन स्टेट हेलीकॉप्टरों ने घाटी ने उड़ान भरी.
जब तक की हर्षिल और धराली के लिए सड़क मार्ग शुरू नहीं हुआ तब तक लगातार धारली के रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी पूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. आपदा प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टरों ने 326 उड़ानें भरी. जिसमें उत्तराखंड सिविल एविएशन के हेलीकॉप्टर ने 286 उड़ानें भरी. इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में 1,308 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया.
इमरजेंसी के लिए हेलीकॉप्टर ऑपरेशन SOP: उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी (UCADA) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष चौहान ने बताया धराली आपदा के बाद वे एक्टिव मोड में थे. सरकार की ओर निर्देश मिलते ही तुरंत उन्होंने अपने सिविल हेलीकॉप्टरों को धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात किया. उसके बाद लगातार एक के बाद एक उड़ान भरी गई. उन्होंने कहा यह बेहद सराहनीय है कि उनके ऑपरेटर और पायलट ने बिना किसी परेशानी के सकुशल इस ऑपरेशन में अपना योगदान दिया.
🚁 धराली रेस्क्यू अपडेट— SDRF Uttarakhand Police (@uksdrf) August 6, 2025
SDRF व ITBP के संयुक्त प्रयास से धराली से दो घायल व्यक्तियों को मातली हेलीपैड के माध्यम से सुरक्षित रूप से ITBP हॉस्पिटल मातली पहुँचाया गया।
आपदा में राहत व सेवा के लिए SDRF सदैव तत्पर 💪#SDRFUttarakhand #ITBP #DisasterResponse #UttarakhandPolice pic.twitter.com/YY61Qu1NGK
हमारी टीम सुबह 5:00 बजे से अपनी तैयारी में लग जाती थी. लगातार बिना रुके देर शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ग्राउंड पर मौजूद रहती थी. डिजास्टर सीजन में जब भी कहीं आपदा आती है, रोड कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, तो रोड कनेक्टिविटी रिस्टोर होने तक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है. धराली आपदा में भी ऐसा ही हुआ. हमारी टीम ने इस दौरान लगातार उड़ाने भरी. प्रभावितों को सकुशल रेस्क्यू किया.
आशीष चौहान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूकाडा
आशीष चौहान ने बताया धराली घटना के दौरान तत्काल अपने ऑपरेटर और पायलट को उन्होंने इंगेज किया. बहुत कम समय में इसके लिए रणनीति बनाई गई. उन्होंने कहा भविष्य में भी इस तरह की आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी (UCADA) एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएगी.
जिससे साइंटिफिक और व्यवस्थित तरीके से इस तरह के ऑपरेशन को बिना किसी अप्रिय घटना के चलाया जा सके. यूकाडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष चौहान ने धराली रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल अपने सभी ग्राउंड स्टाफ पायलेट्स और ऑपरेटर के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया.
धराली आपदा से जुड़ी ये खबरें भी पढ़ें:
- स्विट्जरलैंड के ब्लाटेन गांव में भी आई थी धराली जैसी आपदा, सिर्फ 1 व्यक्ति हुआ लापता, बाकी सब बचे, जानें कैसे
- धराली आपदा: मबले के नीचे दबी न जाने कितनी सांसें, इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से तलाशी जा रही जिंदगियां
- धराली में शवों को खोजना मुश्किल, मलबे ने बढ़ाई परेशानी, बोल्डर भी बन रहे बाधा
- इसरो ने जारी की धराली की दो तस्वीरें, देखिए आपदा ने कैसे बदला इलाके का भूगोल
- मैं धराली जाना चाहता हूं, वहां मेरे अपने तड़प रहे हैं, ये कहकर रस्सी से पहाड़ उतरे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष
- धराली आपदा: राहत और बचाव दलों के सामने लैंडस्लाइड बना बाधा, जगह-जगह गंगोत्री एनएच हुआ क्षतिग्रस्त
- धराली हादसे की असल वजह का खुलासा, ग्लेशियर डिपोजिट टूटने से मची तबाही, देखें सेटेलाइट इमेज
- उत्तरकाशी धराली आपदा के पीछे इन झीलों का हाथ! साइंटिस्ट ने साझा की अहम जानकारियां
- केदारनाथ आपदा से मिलता जुलता धराली हादसे का पैटर्न, IIT रुड़की के साइंटिस्ट का दावा
- उत्तराखंड के ये शहर और कस्बे भी हैं नदियों के किनारे, इन्हें भी है फ्लैश फ्लड का खतरा
- उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से तबाही, खीरगंगा में भीषण बाढ़ से 4 लोगों की मौत, कई लोगों के मलबे में दबने की आशंका