टिहरी गढ़वाल: धराली आपदा का असर व्यापक हो सकता था. इससे मैदानी इलाके भी प्रभावित हो सकते थे. धराली आपदा के डिस्चार्ज को टिहरी डैम ने ऑब्जर्वर कर लिया. जिसके कारण निचले इलाके सुरक्षित हैं. टिहरी डैम के अधिशासी निदेशक एलपी जोशी ने कहा इस डैम ने एक बार फिर से सुरक्षा दीवार का काम किया है.

टिहरी डैम के अधिशासी निदेशक एलपी जोशी ने कहा उत्तरकाशी के धराली में जब जल प्रलय आई तो उसका सारा पानी तेजी से टिहरी डैम की झील में आया. जिससे टिहरी झील का जलस्तर बढ़ने लगा. जलस्तर बढ़ने पर टिहरी बांध परियोजना के अधिकारी कर्मचारी अलर्ट हो गये. उन्होंने बताया अगर टिहरी बांध ना होता या इस पानी को टिहरी बांध में भरा ना जाता, तो निचले इलाकों में हालात बेहद खराब हो सकते थे. उन्होंने कहा टिहरी बांध उत्तराखंड के लिए ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से के लिए भी किसी रक्षा दीवार से कम नहीं है.

टिहरी डैम के अधिशासी निदेशक एलपी जोशी ने कहा बांध से मैदानी इलाकों में खतरा बहुत कम हो जाता है, लेकिन कई बार इस तरह की खबरें आती हैं कि बांध से पानी छोड़ा जा रहा है. इससे नीचे इलाकों में खतरा हो सकता है. उन्होंने बताया कि टिहरी बांध लोगों की रक्षा के लिए है.

एलपी जोशी ने कहा कि 5 अगस्त की को धारली में जो आपदा आई है उसका जो डिस्चार्ज जलप्रलय का पानी था उसे टिहरी बांध की झील ने अब्जॉर्ब किया. जिससे टिहरी झील का जलस्तर बढ़ा. उन्होंने बताया जब धराली में आपदा आई तब सुरक्षा को देखते हुए टिहरी डैम से रात को 6 मशीनें लगातार चलाई गई. जिससे नॉर्मली तरीके से पानी टरबाइन के माध्यम से आगे जाता रहा. आज टिहरी झील का जलस्तर 808 आरएल मीटर है. टिहरी झील के आगे के लेवल को मेंटेन करने के लिए 20 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं.

उन्होंने बताया इससे पहले 2013 की आपदा में भी टिहरी डैम ने लाइफ सेवियर का काम किया था. उन्होंने कहा 2013 में जब आपदा आई थी उस समय भी टिहरी बांध ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी. उस समय जितना पानी भी ऊपर से आया उस भी टिहरी झील ने अब्जॉर्ब किया. जिससे टिहरी से आगे के क्षेत्र को कम नुकसान हुआ.

टिहरी डैम के अधिशासी निदेशक एलपी जोशी ने कहा बड़ी आपदा से बचाने में टिहरी डैम की अहम भूमिका रही है. आपदा के दौरान अगर झील में पानी नहीं रुकता को ये सीधे टिहरी से आगे देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार पहुंचता. जहां बड़ा नुकसान होने की संभावना होती है.

