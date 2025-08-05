Essay Contest 2025

उत्तरकाशी धराली आपदा, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने जताया दुख, मदद के लिए उठाया बड़ा कदम - UTTARKASHI DHARALI CLOUD BURST

कांग्रेस ने कहा घटना को लेकर तात्कालिक तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डरावनी है. बादल फटने के बाद कई संपत्तियों की हानि हुई है.

UTTARKASHI DHARALI CLOUD BURST
उत्तरकाशी धराली हादसे पर आई कांग्रेस की प्रतिक्रिया (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 5, 2025 at 5:45 PM IST

Updated : August 5, 2025 at 9:48 PM IST

देहरादून: कांग्रेस ने उत्तरकाशी के धराली में आज हुई बादल फटने की घटना पर गहरा दुख जताया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से भारी तबाही हुई है. जिसके कारण कई लोगों की मौत और कई अन्य के लापता होने की खबर बेहद दुखद और चिंताजनक है. मैं प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं. लापता लोगों के जल्द से जल्द मिलने की आशा करता हूं.

प्रियंका गांधी ने लिखा उत्तरकाशी, उत्तराखंड में बादल फटने की घटना में कुछ लोगों की मृत्यु और बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने का समाचार सुनकर मन को अत्यंत दुख पहुंचा है.

मल्लिकाजुर्न खड़गे ने भी धराली हादसे पर दुख जताया. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा-

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा उत्तरकाशी गंगोत्री क्षेत्र के मुखबा से सटे धराली में बादल फटने से हुई भारी तबाही का समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है. खीर गंगा में अचानक आए मलबे के सैलाब ने कई घरों व होटलों को नुकसान पहुंचाया है. कई लोगों के हताहत होने की खबर सामने आ रही है.

हरीश रावत ने कहा धराली में अधिक नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा ये चिंताजनक घटना हैं. हरीश रावत ने कहा उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाएं बढ़ती जा रही है. इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर काम करने की जरूरत है. हरीश रावत ने कहा केदारनाथ में भी इसी तरह की घटना हुई थी. साथ ही हरीश रावत ने घाटियों ने निर्माणकार्यों को लेकर भी सवाल उठाये हैं.

वहीं, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस घटना के बाद सरकार से अपील की है कि अति शीघ्र राहत कार्य चलाते हुए प्रभावितों को हर संभव सहायता पहुंचाई जाए. गणेश गोदियाल ने कहा उत्तरकाशी धराली क्षेत्र में बादल फटने से हुए भारी नुकसान का समाचार अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक है. मैं ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं. मेरी सरकार से अपील है पीड़ितों तक जल्द से जल्द हर संभव सहायता पहुंचाने का प्रयास करें. गणेश गोदियाल का कहना है कि वहां बादल फटने के बाद उमड़े सैलाब के कारण पूरा एक गांव जिसका कस्बे जैसा स्वरूप दिख रहा है, इस आपदा में उजड़ हो गया.

ग्रेस नेताओं की भी आई प्रतिक्रिया (ETV BHARAT)

उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना को लेकर तात्कालिक तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि भारी मात्रा में बादल फटने के बाद कई संपत्तियों की हानि तो हुई है, मगर जनहानि का भी अंदेशा जताया जा रहा है. उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि वहां बड़ी संख्या में जनहानि भी हो सकती है. उन्होंने इसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताते हुए कहा कि प्रकृति की इस क्रूरता के आगे किसी का भी वश नहीं चल सकता है.

उन्होंने सरकार से उम्मीद जताई है कि बादल फटने के बाद सरकार तत्काल घटनास्थल पर राहत कार्य प्रारंभ करे. वहां आसपास जो भी नजदीकी सुविधाएं मौजूद हैं, उन सुविधाओं को तत्काल वहां पर भेज दिया जाना चाहिए. घायल लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए. आपदा की इस घड़ी में लापता लोगों को तत्काल ढूंढा जाना चाहिए. उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया है कि इस दुखद घटना से प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आएं. वहां कार्यरत रिलीफ एजेंसियों का हर संभव सहयोग करें.

मदद के लिए कांग्रेस भेजेगी चार सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल: उत्तरकाशी के धराली में आई भीषण दैवीय आपदा के बाद कांग्रेस ने चार सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को प्रभावितों की सहायता के लिए घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं.: प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा ने उत्तरकाशी जिले के धराली में आई भीषण दैवीय आपदा को देखते हुए पार्टी के चार वरिष्ठ नेताओं को यह जिम्मेदारी दी है. उन्होंने सभी चार नेताओं को वहां स्थिति का जायजा लेने और प्रभावितों की मदद के लिए घटनास्थल पर पहुंचने को कहा है. प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश महामंत्री घनानंद नौटियाल, जिला अध्यक्ष उत्तरकाशी मनीष राणा, अनुसूचित जाति के पूर्व अध्यक्ष दर्शन लाल और पूर्व नगर अध्यक्ष उत्तरकाशी दिनेश गौड़ शामिल हैं.

