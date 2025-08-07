मातली एयरबेस, धीरज सजवाण: उत्तरकाशी मातली ITBP के बेस कैंप से चले धराली एयर रेस्क्यू पर हालातों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे. मुख्यमंत्री धामी ने मातली एयर बेस पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की. उन्होंने हेली के माध्यम से चल रहे रेस्क्यू का अपडेट लिया. साथ ही जरुरी दिशा निर्देश भी दिए.

मिलकर काम कर ही केंद्र और राज्य सरकार: इस दौरान सीएम धामी ने मातली एयर बेस से चल रहे रेस्क्यू अभियान में व्यवस्थाओं को लेकर भी जरुरी दिशा निर्देश दिए. उन्होंने कहा किसी भी व्यक्ति को यहां पर किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. हर किसी के खाना पानी और मूलभूत सुविधाएं सभी को मिलनी चाहिए. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा धराली में बड़ा नुकसान हुआ है. धराली के लोग पीड़ा में हैं. राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार पूरी तरह से धराली के लोगों के साथ है.

आपदा के दिन घटनास्थल पर 7 ग्राम पंचायत के लोग: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू अभियान का अपडेट देते हुए बताया पहले दिन से अभी तक 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है. इसके अलावा आज 3 बजे तक तकरीबन 274 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है. लापता लोगों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा जिस समय यह आपदा धराली में आई थी तकरीबन उसे समय आसपास के 7 ग्राम पंचायत के लोग वहां पर मौजूद थे. अभी तक लापता लोगों का कोई सही आंकड़ा बता पाना संभव नहीं है. उन्होंने कहा राज्य सरकार हर एक जान को बचाने का प्रयास कर रही है.

डीएम,एसएसपी ने धराली में किया कैंप: धराली में व्यवस्थाओं को लेकर सीएम ने कहा वहां कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो गई है. उसे लगातार रिस्टोर करने के प्रयास किया जा रहा है. आज चिनूक से जेनसेट भेजा गया है. डीएम और एसएसपी ने धराली में कैंप कर लिया है. वहीं से पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल किया जा रहा है. इसके अलावा उत्तरकाशी जिला कार्यालय और देहरादून यूएसडीएमए परिचालन केंद्र से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर मॉनिटरिंग की जा रही है.

गंगनानी में वैली ब्रिज, अगले दो दिन में रेस्क्यू पूरा: धराली पहुंचने वाले सड़क मार्ग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा जल्द ही सड़क मार्ग को भी बहाल किया जाएगा. इसको लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा हैं. उन्होंने बताया BRO के माध्यम से गंगनानी में वैली ब्रिज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. आने वाले 2 दिन के भीतर इसे तैयार कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन मंत्री अजय टम्टा खुद इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारे साथ लगे हुए हैं. मौसम अगर साथ देता है तो कल तक सभी को हर्षिल वैली से रेस्क्यू कर लिया जाएगा.

1000 से ज्यादा सेब के पेड़ों को भी नुकसान: धराली में हुए नुकसान को लेकर सीएम धामी ने कहा हर पीड़ित के साथ सरकार खड़ी है. जिनके घर नहीं रहे उनके लिए भी सरकार सभी व्यवस्थाएं करेंगी, इसके अलावा उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर 1000 से ज्यादा सेब के पेड़ थे, सभी पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं. इन किसानों को भी सरकार राहत देगी. सरकार हर किसी के साथ खड़ी है. इतना ही नहीं उन्होंने कहा इसके अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण आपदाएं आई है. उन्होंने पौड़ी का जिक्र करते हुए कहा कि उनके द्वारा वहां का भी निरीक्षण किया गया है.

ये भी पढ़ें-