Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

धराली आपदा के दिन घटनास्थल पर मौजूद थे 7 ग्राम पंचायतों के लोग, सीएम ने दिया बड़ा अपडेट - UTTARKASHI DHARALI CLOUD BURST

सीएम धामी ने बताया गंगनानी में वैली ब्रिज तैयार किया जा रहा है. उन्होंने कहा अगले दो दिनों में रेस्क्यू को पूरा कर लिया जाएगा

UTTARKASHI DHARALI CLOUD BURST
धराली आपदा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 7, 2025 at 4:45 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 5:11 PM IST

4 Min Read

मातली एयरबेस, धीरज सजवाण: उत्तरकाशी मातली ITBP के बेस कैंप से चले धराली एयर रेस्क्यू पर हालातों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे. मुख्यमंत्री धामी ने मातली एयर बेस पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की. उन्होंने हेली के माध्यम से चल रहे रेस्क्यू का अपडेट लिया. साथ ही जरुरी दिशा निर्देश भी दिए.

मिलकर काम कर ही केंद्र और राज्य सरकार: इस दौरान सीएम धामी ने मातली एयर बेस से चल रहे रेस्क्यू अभियान में व्यवस्थाओं को लेकर भी जरुरी दिशा निर्देश दिए. उन्होंने कहा किसी भी व्यक्ति को यहां पर किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. हर किसी के खाना पानी और मूलभूत सुविधाएं सभी को मिलनी चाहिए. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा धराली में बड़ा नुकसान हुआ है. धराली के लोग पीड़ा में हैं. राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार पूरी तरह से धराली के लोगों के साथ है.

आपदा के दिन घटनास्थल पर 7 ग्राम पंचायत के लोग: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू अभियान का अपडेट देते हुए बताया पहले दिन से अभी तक 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है. इसके अलावा आज 3 बजे तक तकरीबन 274 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है. लापता लोगों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा जिस समय यह आपदा धराली में आई थी तकरीबन उसे समय आसपास के 7 ग्राम पंचायत के लोग वहां पर मौजूद थे. अभी तक लापता लोगों का कोई सही आंकड़ा बता पाना संभव नहीं है. उन्होंने कहा राज्य सरकार हर एक जान को बचाने का प्रयास कर रही है.

डीएम,एसएसपी ने धराली में किया कैंप: धराली में व्यवस्थाओं को लेकर सीएम ने कहा वहां कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो गई है. उसे लगातार रिस्टोर करने के प्रयास किया जा रहा है. आज चिनूक से जेनसेट भेजा गया है. डीएम और एसएसपी ने धराली में कैंप कर लिया है. वहीं से पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल किया जा रहा है. इसके अलावा उत्तरकाशी जिला कार्यालय और देहरादून यूएसडीएमए परिचालन केंद्र से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर मॉनिटरिंग की जा रही है.

गंगनानी में वैली ब्रिज, अगले दो दिन में रेस्क्यू पूरा: धराली पहुंचने वाले सड़क मार्ग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा जल्द ही सड़क मार्ग को भी बहाल किया जाएगा. इसको लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा हैं. उन्होंने बताया BRO के माध्यम से गंगनानी में वैली ब्रिज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. आने वाले 2 दिन के भीतर इसे तैयार कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन मंत्री अजय टम्टा खुद इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारे साथ लगे हुए हैं. मौसम अगर साथ देता है तो कल तक सभी को हर्षिल वैली से रेस्क्यू कर लिया जाएगा.

1000 से ज्यादा सेब के पेड़ों को भी नुकसान: धराली में हुए नुकसान को लेकर सीएम धामी ने कहा हर पीड़ित के साथ सरकार खड़ी है. जिनके घर नहीं रहे उनके लिए भी सरकार सभी व्यवस्थाएं करेंगी, इसके अलावा उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर 1000 से ज्यादा सेब के पेड़ थे, सभी पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं. इन किसानों को भी सरकार राहत देगी. सरकार हर किसी के साथ खड़ी है. इतना ही नहीं उन्होंने कहा इसके अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण आपदाएं आई है. उन्होंने पौड़ी का जिक्र करते हुए कहा कि उनके द्वारा वहां का भी निरीक्षण किया गया है.

ये भी पढ़ें-

मातली एयरबेस, धीरज सजवाण: उत्तरकाशी मातली ITBP के बेस कैंप से चले धराली एयर रेस्क्यू पर हालातों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे. मुख्यमंत्री धामी ने मातली एयर बेस पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की. उन्होंने हेली के माध्यम से चल रहे रेस्क्यू का अपडेट लिया. साथ ही जरुरी दिशा निर्देश भी दिए.

मिलकर काम कर ही केंद्र और राज्य सरकार: इस दौरान सीएम धामी ने मातली एयर बेस से चल रहे रेस्क्यू अभियान में व्यवस्थाओं को लेकर भी जरुरी दिशा निर्देश दिए. उन्होंने कहा किसी भी व्यक्ति को यहां पर किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. हर किसी के खाना पानी और मूलभूत सुविधाएं सभी को मिलनी चाहिए. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा धराली में बड़ा नुकसान हुआ है. धराली के लोग पीड़ा में हैं. राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार पूरी तरह से धराली के लोगों के साथ है.

आपदा के दिन घटनास्थल पर 7 ग्राम पंचायत के लोग: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू अभियान का अपडेट देते हुए बताया पहले दिन से अभी तक 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है. इसके अलावा आज 3 बजे तक तकरीबन 274 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है. लापता लोगों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा जिस समय यह आपदा धराली में आई थी तकरीबन उसे समय आसपास के 7 ग्राम पंचायत के लोग वहां पर मौजूद थे. अभी तक लापता लोगों का कोई सही आंकड़ा बता पाना संभव नहीं है. उन्होंने कहा राज्य सरकार हर एक जान को बचाने का प्रयास कर रही है.

डीएम,एसएसपी ने धराली में किया कैंप: धराली में व्यवस्थाओं को लेकर सीएम ने कहा वहां कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो गई है. उसे लगातार रिस्टोर करने के प्रयास किया जा रहा है. आज चिनूक से जेनसेट भेजा गया है. डीएम और एसएसपी ने धराली में कैंप कर लिया है. वहीं से पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल किया जा रहा है. इसके अलावा उत्तरकाशी जिला कार्यालय और देहरादून यूएसडीएमए परिचालन केंद्र से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर मॉनिटरिंग की जा रही है.

गंगनानी में वैली ब्रिज, अगले दो दिन में रेस्क्यू पूरा: धराली पहुंचने वाले सड़क मार्ग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा जल्द ही सड़क मार्ग को भी बहाल किया जाएगा. इसको लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा हैं. उन्होंने बताया BRO के माध्यम से गंगनानी में वैली ब्रिज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. आने वाले 2 दिन के भीतर इसे तैयार कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन मंत्री अजय टम्टा खुद इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारे साथ लगे हुए हैं. मौसम अगर साथ देता है तो कल तक सभी को हर्षिल वैली से रेस्क्यू कर लिया जाएगा.

1000 से ज्यादा सेब के पेड़ों को भी नुकसान: धराली में हुए नुकसान को लेकर सीएम धामी ने कहा हर पीड़ित के साथ सरकार खड़ी है. जिनके घर नहीं रहे उनके लिए भी सरकार सभी व्यवस्थाएं करेंगी, इसके अलावा उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर 1000 से ज्यादा सेब के पेड़ थे, सभी पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं. इन किसानों को भी सरकार राहत देगी. सरकार हर किसी के साथ खड़ी है. इतना ही नहीं उन्होंने कहा इसके अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण आपदाएं आई है. उन्होंने पौड़ी का जिक्र करते हुए कहा कि उनके द्वारा वहां का भी निरीक्षण किया गया है.

ये भी पढ़ें-

Last Updated : August 7, 2025 at 5:11 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

उत्तरकाशी धराली आपदाधराली आपदा मातली एयरबेसधराली आपदा सीएम धामी अपडेटUTTARKASHI DHARALI CLOUD BURST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उत्तराखंड के ऐतिहासिक शहर की जलसमाधि के 21 साल, यादों के झरोखों में 'एक थी टिहरी'

धरती का इंडिकेटर है 'थर्ड पोल', जानें क्यों जरूरी है हिमालय, ग्लोबल वार्मिंग से सीधा कनेक्शन

Explainer: एक क्लिक में जानिए कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, क्या है वोटिंग प्रॉसेस

नीम करोली बाबा के अनसुने किस्से, कैसे एक ही समय पर दो जगह रहे मौजूद, 40 साल तक की निर्विरोध प्रधानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.