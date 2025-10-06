ETV Bharat / state

यूथ कांग्रेस ने शुरू किया सदस्यता और चुनावी अभियान, अध्यक्ष और महासचिव पद के लिए होगा ऑनलाइन आवेदन

देहरादून: कांग्रेस पार्टी के सहयोगी युवा संगठन यूथ कांग्रेस ने आज सोमवार से उत्तराखंड में सदस्यता और चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है. युवा कांग्रेस सदस्यता अभियान के जरिए प्रदेश भर के युवाओं को राजनीति में लाने का प्रयास करेगी. उन्हें चुनाव लड़ने से संबंधित प्रक्रिया वेबसाइट के माध्यम से बताई जाएगी. चुनाव लड़ने के इच्छुक युवा सिर्फ ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकेंगे.

यूथ कांग्रेस का सदस्यता और चुनावी अभियान: इस दौरान आईएनसी की राष्ट्रीय महासचिव व उत्तराखंड प्रभारी सुरभि द्विवेदी ने बताया कि इस अभियान के तहत प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर तक की नई समितियों का गठन किया जाएगा. उन्होंने मानसून काल में उत्तराखंड के अलग-अलग क्षेत्रों में आई आपदा को लेकर भी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार आपदा प्रभावितों को रोटी, कपड़ा और मकान देने में फेल साबित हुई है. यही हाल उत्तराखंड में बेरोजगारी का है. यहां के युवा बेरोजगारी से त्रस्त होकर अन्य राज्यों में रोजगार तलाश रहे हैं. उन्हें यहां रोजगार नहीं मिल पा रहा है.

प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव पद के लिए ऑनलाइन आवेदन: उत्तराखंड में पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में युवा कांग्रेस प्रदेश में अब युवाओं की आवाज बुलंद करने जा रहा है. चुनाव प्रभारी दीपक चौधरी ने बताया कि-