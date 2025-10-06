यूथ कांग्रेस ने शुरू किया सदस्यता और चुनावी अभियान, अध्यक्ष और महासचिव पद के लिए होगा ऑनलाइन आवेदन
यूथ कांग्रेस की प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर तक की नई समितियों का गठन किया जाएगा, 5 नवंबर को होगा नामांकन
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 6, 2025 at 10:22 PM IST
देहरादून: कांग्रेस पार्टी के सहयोगी युवा संगठन यूथ कांग्रेस ने आज सोमवार से उत्तराखंड में सदस्यता और चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है. युवा कांग्रेस सदस्यता अभियान के जरिए प्रदेश भर के युवाओं को राजनीति में लाने का प्रयास करेगी. उन्हें चुनाव लड़ने से संबंधित प्रक्रिया वेबसाइट के माध्यम से बताई जाएगी. चुनाव लड़ने के इच्छुक युवा सिर्फ ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकेंगे.
यूथ कांग्रेस का सदस्यता और चुनावी अभियान: इस दौरान आईएनसी की राष्ट्रीय महासचिव व उत्तराखंड प्रभारी सुरभि द्विवेदी ने बताया कि इस अभियान के तहत प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर तक की नई समितियों का गठन किया जाएगा. उन्होंने मानसून काल में उत्तराखंड के अलग-अलग क्षेत्रों में आई आपदा को लेकर भी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार आपदा प्रभावितों को रोटी, कपड़ा और मकान देने में फेल साबित हुई है. यही हाल उत्तराखंड में बेरोजगारी का है. यहां के युवा बेरोजगारी से त्रस्त होकर अन्य राज्यों में रोजगार तलाश रहे हैं. उन्हें यहां रोजगार नहीं मिल पा रहा है.
प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव पद के लिए ऑनलाइन आवेदन: उत्तराखंड में पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में युवा कांग्रेस प्रदेश में अब युवाओं की आवाज बुलंद करने जा रहा है. चुनाव प्रभारी दीपक चौधरी ने बताया कि-
यूथ कांग्रेस के जल्द होने वाले चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव पद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे. मेंबरशिप पब्लिसिटी 8 अक्टूबर 2025 से 14 अक्टूबर 2025 तक चलेगी. 24 से 30 अक्टूबर तक नामांकन पत्र लिए जाएंगे. 5 नवंबर को नामांकन किया जाएगा. इसमें 18 से 35 वर्ष की आयु वाले युवा नामांकन कर सकते हैं.
-दीपक चौधरी, चुनाव प्रभारी-
करन माहरा ने ये कहा: कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि-
24 अक्टूबर से नॉमिनेशन की प्रक्रिया यूथ कांग्रेस में शुरू होने जा रही है. मेंबरशिप अभियान 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक चलेगा, उसके बाद स्कूटनी होगी. स्कूटनी के करीब डेढ़ महीने बाद यानी दिसंबर या जनवरी तक युवा कांग्रेस का चुनाव होगा. उसके बाद आईएनसी की नई कार्यकारिणी का गठन होगा. कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का सदैव प्रयास रहा है कि सामान्य वर्ग के युवाओं को राजनीति में आने का मौका मिल पाये. उसी परिपेक्ष में समाज और सिस्टम में परिवर्तन की नीयत से लोकतांत्रिक परंपरा को शुरू किया है.
-करन माहरा, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस-
करन माहरा ने बताई कांग्रेस की खासियत: करन माहरा ने कहा कि लोग वंशवाद की बात करते हैं, किंतु राहुल गांधी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए कांग्रेस पार्टी के युवा संगठन में इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है. यह प्रक्रिया किसी अन्य राजनीतिक दल में नहीं है.
