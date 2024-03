एक क्लिक में जानिए उत्तराखंड में मौसम का हाल, पारा भी चढ़ने की संभावना - Uttarakhand Weather Update

देहरादून: मार्च का महीना विदाई पर है, ऐसे में अभी से ही गर्मी का एहसास होने लगा है. इस बार बदरा भी कम ही बरसे. जिसके चलते तापमान में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है. अगर आज की मौसम की बात करें तो उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना रहेगा. जिससे उमस बढ़ने की संभावना है.

उत्तराखंड मौसम विभाग के मुताबिक, आज यानी 24 मार्च को प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा. जिससे मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ सकती है. जबकि, पहाड़ी इलाकों में भी तापमान बढ़ सकता है. अभी बारिश और बर्फबारी के आसार नहीं है. हालांकि, कहीं-कहीं आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं.

बता दें कि इस बार मौसम मेहरबान नहीं हुआ है. जिसके चलते उच्च हिमालयी क्षेत्र बर्फ विहीन है. इसके अलावा बारिश न होने से फसलों की पैदावार पर भी असर पड़ सकता है. वहीं, बारिश न होने से जल स्रोत भी रिचार्ज नहीं हो पाए हैं. जिससे कई जगहों पर अभी से पानी का संकट गहराने लगा है. जो आने वाले समय में और भी गंभीर हो सकता है.

देहरादून में ऐसा रहेगा मौसम: देहरादून में आज आसमान मुख्यत: साफ रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. कुछ स्थानों पर गर्जन वाले बादलों के विकसित होने की संभावना है. अगर देहरादून के तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 30°C और न्यूनतम तापमान 10°C तक रहेगा.

प्रदेश के इन हिस्सों का तापमान: पंतनगर में अधिकतम तापमान 31.1°C और न्यूनतम तापमान 15.2°C के बीच है. जबकि, मुक्तेश्वर में अधिकतम तापमान 21.4°C और न्यूनतम तापमान 5.6°C दर्ज हुआ है. वहीं, टिहरी की बात करें तो अधिकतम तापमान 20.2°C और न्यूनतम तापमान 8.0°C है.

