देहरादून में हवाओं के साथ पड़ रही बौछारें, बाकी जिलों में ऐसा है मौसम का सूरत-ए-हाल - RAIN IN UTTARAKHAND

देहरादून में बारिश ( फोटो- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 10, 2025 at 5:02 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 5:23 PM IST 3 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड में मई महीने के दूसरे हफ्ते में जब गर्मी बढ़ने की उम्मीद लगाई जाती है, तब राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी लोगों को राहत दे रही है. शनिवार को दून में अचानक तेज हवाएं चलने लगी और हल्की बूंदाबांदी भी नजर आई. आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ काले बादल छाए रहे. देहरादून में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू: देहरादून में शनिवार को सुबह अच्छी धूप निकलने के बाद दिन होते ही मौसम बदलने लगा और तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई. न केवल देहरादून बल्कि, इसके आसपास के इलाके और कुछ पहाड़ी जिलों में भी हल्की बूंदाबांदी की सूचनाएं मिली है. पहाड़ी जिलों में भी हो रही बूंदाबांदी: दरअसल, मौसम विभाग ने जिस बात की आशंका लगाई थी, वो सच होती भी दिखाई दी. देहरादून के अलावा आसपास के क्षेत्र और उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत जैसे पर्वतीय जिलों में भी कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हुई है. देहरादून में बारिश (ETV BHARAT)

