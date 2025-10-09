ETV Bharat / state

उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम, इन जिलों में बारिश का अलर्ट, पढ़िये लेटेस्ट अपडेट

उत्तराखंड में लगातार मौसम बदल रहा है. प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है.

UTTARAKHAND WEATHER
उत्तराखंड मौसम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 9, 2025 at 6:48 AM IST

Updated : October 9, 2025 at 6:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में आज बारिश का अलर्ट है. मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर पिथौरागढ़ में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है. इसके साथ ही इन जिलों में गर्जन के साथ बारिश की बौछारें पड़ सकती हैं. इसके अलावा प्रदेश के दूसरे जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा.इसके अलावा 10 अक्टूबर को भी , रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर पिथौरागढ़ में बारिश का अनुमान है. इसके बाद आने वाले दिनों में मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है.

उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों बर्फबारी हो रही है. जिसके कारण निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है. बदरीनाथ और हेमकुंड साहिब में सीजन की पहली बर्फबारी हो गई है. बर्फबारी के बाद पर्यटकों के चेहरे खिले हुय़े हैं. व्यापारी भी बर्फबारी के बाद खुश नजर आ रहे हैं.

सीमांत पिथौरागढ़ उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश से ठंड काफी बढ़ गई है. बारिश और बर्फबारी के बाद जिले के तापमान में भी दो से चार डिग्री की गिरावट आई है. जिले के मुनस्यारी में जोहार घाटी, धारचूला में दारमा और व्यास घाटियों में पंचाचूली, छिपलाकेदार, हंसलिंग, ओम पर्वत, ज्योलिंगकांग, सीपू, नाभीढांग, दातू आदि क्षेत्रों में खूब बर्फबारी हुई जिससे चोटियां चांदी सी चमकने लगी हैं.

नागिनीधुरा चोटियों और मल्ला जोहार के रिलकोट और चीन सीमा से सटे धारचूला की दारमा व व्यास घाटी के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई.मौसम विभाग ने आठ अक्टूबर से बारिश और बर्फबारी का दौर थमने का पूर्वानुमान जारी किया है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले एक दो दिनों में लोगों को बारिश से निजात मिल जाएगी.

फिलहाल आज के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है. जिसके कारण प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश की बौछारें पड़ सकती हैं. बता दें कि इस साल बारिश ने उत्तराखंड को काफी नुकसान पहुंचाया है. बारिश के कारण उत्तराखंड में कई लोगों की मौत भी हुई है.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : October 9, 2025 at 6:58 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

UTTARAKHAND WEATHERUTTARAKH RAIN ALERTउत्तराखंड मौसम अपडेटउत्तराखंड में बारिशUTTARAKHAND WEATHER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.