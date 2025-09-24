ETV Bharat / state

उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, पहाड़ी जिलों में हो सकती है बूंदाबांदी

मौसम विभाग ने प्रदेश के पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश का अनुमान जताया है.

UTTARAKHAND WEATHER
उत्तराखंड मौसम न्यूज (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 24, 2025 at 10:06 AM IST

Updated : September 24, 2025 at 10:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में आज बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल जिले में बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग ने कहा इन जिलों में हल्की, गर्जना के साथ बारिश हो सकती है. इसके अलावा प्रदेश के दूसरे जिलों में मौसम साफ रहेगा.

इसी तरह 25 सितंबर के लिए भी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है. 25 सितंबर को भी उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अंदेशा जताया गया है. मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है. जिसके हिसाब से प्रदेश के पहाड़ी जिलों में इन दिनों में हल्की बारिश हो सकती है.

पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश भी भूस्खलन की वजह बन सकती है. इसलिए लोगों को यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह भी आपदा प्रबंधन विभाग दे रहा है. उधर दूसरी तरफ नदी और गदेरों के करीब रहने वाले लोगों को भी विशेष एहतियात बरतने को कहा गया है.

मौसम विभाग की मानें तो फिलहाल बारिश का असर मैदानी जिलों में कम देखने को मिलेगा. महीने के अंत तक बारिश कम हो जाएगी, लेकिन कई पर्वतीय जिलों में हल्के से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. मौसम विभाग अभी अगले 6 दिनों का ही पूर्वानुमान जारी कर रहा है. इन 6 दिनों के बाद मौसम की की क्या स्थिति रहेगी ये बड़ा सवाल है.

इस बार बारिश और आसमानी आफत के कारण उत्तराखंड को काफी नुकसान हुआ. उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में आपदा के कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. इस मॉनसून सीजन में अभी तक 3500 से ज्यादा घर टूट चुके हैं. वहीं संख्या में इंसानों के साथ ही मवेशियों की जान भी गई है, जिसका लगातार आपदा प्रबंधन विभाग अब असेसमेंट कर रहा है और एक डिटेल एसेसमेंट PDNA यानी पोस्ट डिजास्टर नीड एंड एसेसमेंट के तहत किया जाएगा. यह रिपोर्ट भी केंद्र को भेजी जाएगी.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : September 24, 2025 at 10:21 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

उत्तराखंड मौसम न्यूजउत्तराखंड बारिश अलर्टउत्तराखंड में बारिशUTTARAKHAND WEATHER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर पैनी नजर, बिना पैकिंग नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.