उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, पहाड़ी जिलों में हो सकती है बूंदाबांदी

इसी तरह 25 सितंबर के लिए भी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है. 25 सितंबर को भी उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अंदेशा जताया गया है. मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है. जिसके हिसाब से प्रदेश के पहाड़ी जिलों में इन दिनों में हल्की बारिश हो सकती है.

देहरादून: उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में आज बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल जिले में बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग ने कहा इन जिलों में हल्की, गर्जना के साथ बारिश हो सकती है. इसके अलावा प्रदेश के दूसरे जिलों में मौसम साफ रहेगा.

पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश भी भूस्खलन की वजह बन सकती है. इसलिए लोगों को यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह भी आपदा प्रबंधन विभाग दे रहा है. उधर दूसरी तरफ नदी और गदेरों के करीब रहने वाले लोगों को भी विशेष एहतियात बरतने को कहा गया है.

मौसम विभाग की मानें तो फिलहाल बारिश का असर मैदानी जिलों में कम देखने को मिलेगा. महीने के अंत तक बारिश कम हो जाएगी, लेकिन कई पर्वतीय जिलों में हल्के से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. मौसम विभाग अभी अगले 6 दिनों का ही पूर्वानुमान जारी कर रहा है. इन 6 दिनों के बाद मौसम की की क्या स्थिति रहेगी ये बड़ा सवाल है.

इस बार बारिश और आसमानी आफत के कारण उत्तराखंड को काफी नुकसान हुआ. उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में आपदा के कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. इस मॉनसून सीजन में अभी तक 3500 से ज्यादा घर टूट चुके हैं. वहीं संख्या में इंसानों के साथ ही मवेशियों की जान भी गई है, जिसका लगातार आपदा प्रबंधन विभाग अब असेसमेंट कर रहा है और एक डिटेल एसेसमेंट PDNA यानी पोस्ट डिजास्टर नीड एंड एसेसमेंट के तहत किया जाएगा. यह रिपोर्ट भी केंद्र को भेजी जाएगी.

