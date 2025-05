ETV Bharat / state

उत्तराखंड में भारी पड़ सकते हैं अगले तीन घंटे! पहाड़ी जिलों में बारिश का अलर्ट, रहें सावधान - UTTARAKHAND WEATHER UPDATE

उत्तराखंड मौसम अपडेट ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 23, 2025 at 6:52 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 7:16 PM IST 2 Min Read

देहरादून : उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम विभाग ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के हिसाब से अगले 3 घंटों में देहरादून, रुद्र प्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तर काशी में अलग-अलग स्थानों पर बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं. बता दें उत्तराखंड में अगले 6 दिनों यानी 23 मई से 28 मई तक प्रदेश के तमाम हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह ने बताया बिजली गरजने के साथ तूफान आने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है. उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मानसून के दौरान होने वाले लैंडस्लाइड की वजह से काफी अधिक नुकसान होता है. खासकर, सड़कों, पेयजल लाइन और बिजली पोल को काफी अधिक नुकसान होता है. बीते कुछ दिनों से उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है. जिसके कारण जन जीवन अस्त व्यस्त है. बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं. जिसके कारण कई जगहों पर यातायात भी बाधित हुआ है.उत्तरकाशी जिले में हुई बारिश के चलते बड़ेथी क्षेत्र में पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हुई. 21 मई को हुई भारी बारिश की वजह से 2 गायों की मृत्यु, एक आवासीय भवन क्षतिग्रस्त के साथ ही आंधी तूफान के कारण दो महिलाएं घायल हुई हैं.

Last Updated : May 23, 2025 at 7:16 PM IST